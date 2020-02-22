 
Covid-19, більш відомий як коронавірус – інфекційна хвороба, яка може протікати як звичайна застуда, так і як гостре респіраторне захворювання у разі ускладнень.

Вперше його зафіксували у китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Він належить до родини коронавірусів і ще недостатньо вивчений.

У світі вже оголосили про пандемію, а український уряд запровадив тритижневий карантин. Та все не так страшно - сайт Факти розповідають, як розпізнати коронавірус, чому його не варто боятись та куди звертатись у разі підозри.
Онлайн-карта поширення
Коли варто звертатись до сімейного лікаря щодо коронавірусу?
На початковій стадії він має такі ж симптоми, як інші гострі респіраторні захворювання. Тому точний діагноз можуть встановити тільки завдяки спеціальним тест-системам. У разі появи симптомів потрібно звернутись до сімейного лікаря. Якщо його немає - телефонуйте на гарячу лінію Національної служби здоров'я України (16-77).

Серед найпоширеніших симптомів:
-1-
Підвищена температура
-2-
Сухий кашель
-3-
Стомлюваність
Симптоми, які виникають поступово:
Гіпоксія
Ускладнення дихання
Закладеність носа, нежить або фарингіт
Біль
Кон'юнктивіт
Діарея
Здається, я захворів. Що робити?
У разі появи симптомів потрібно звернутись до сімейного лікаря. Якщо його немає - телефонуйте на гарячу лінію Національної служби здоров'я України (16-77).
За направленням сімейного лікаря пройдіть обстеження, щоб виключити звичайний грип.
Виявити коронавірус можна завдяки тест-системам. Українські лікарні забезпечені ними у достатній кількості.


У разі підтверження коронавірусу хворого госпіталізують у спеціально обладнані лікарні, а близьким запропонують пройти обсервацію протягом 14 днів.
7 базових лікарень КИЄВА з наявними експрес-тестами на виявлення коронавірусу:

  • Олександрівська клінічна лікарня м. Києва;
  • Київська міська клінічна лікарня № 4;
  • Київська міська клінічна лікарня № 9;
  • Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1;
  • Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2;
  • Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня;
  • Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини.

Експрес-тести проводяться виключно за медичними показами, в медичному закладі і БЕЗКОШТОВНО!
Офіційна тривалість інкубаційного періоду Covid-19 - від 1 до 14 днів. Cередній показник - близько 5 днів.

Водночас у Китаї фіксували випадок захворювання на 27 день після зараження.

За рекомендацією ВООЗ, термін спостереження за особами, які контактували з пацієнтами з підтвердженою інфекцією, становить 14 днів.
Хочу знати, як не захворіти
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Як уникнути зараження
Часто мийте руки
Ретельно мийте руки з милом або користуйтесь спиртовмісними антисептиками.

Якщо в аптеках закінчились антисептики, їх можна зробити самостійно. Інструкція тут.
Не чіпайте ніс, очі та рот
Через ці частини тіла вірусу легше потрапити в організм.
Тримайте дистанцію
Уникайте людей, які кашляють або чхають. У громадських місцях намагайтесь бути щонайменше за метр від них.
Чхайте правильно
Якщо кашляєте або чхаєте, прикривайте рот або ніс згином ліктя, серветкою тощо.
Залишайтесь вдома
Якщо у вас погане самопочуття, краще залишитись вдома. У разі температури, кашлю або ускладненого дихання одразу звертайтесь до лікаря.
Утримуйтесь від подорожей
Стежте за картою поширення коронавірусу і, якщо це можливо, утримуйтесь від поїздок в райони високого ризику захворювання на Covid‑19.
Готуйте якісно
Ретельно готуйте їжу, зокрема м'ясо та яйця.
Обережно з тваринами
Уникайте контакту зі свійськими та дикими тваринами.
Міфи про коронавірус. У що НЕ варто вірити
1
Тварини можуть заразити коронавірусом
Наразі немає інформації про інфікування або розповсюдження вірусу серед домашніх тварин, зокрема котів та собак.

Але у ВООЗ рекомендують укикати будь-яких контактів з дикими або свійськими тваринами.
2
Антибіотики допоможуть лікуватись
Антибіотики не діють на віруси (а Covid‑19 має вірусну природу), вони застосовуються тільки проти бактеріальних інфекцій.

І взагалі лікарських засобів, призначених для профілактики чи лікування коронавірусу, поки не існує. Пацієнтам надається симптоматичне лікування.
3
Краща профілактика - алкоголь, часник або гаряча вода
Алкоголь навпаки негативно впливає на імунну систему та послаблює організм.

Часник – корисний для здоров'я, але підтвердженої інформації щодо його дієвості проти коронавірусу немає.

Гаряча ванна також не врятує від Covid-19, наголошують у ВООЗ, натомість, може тільки спричинити опіки.
4
Тепер не можна нічого замовляти через Aliexpress
Замовляти товари з країн, де поширений коронавірус, безпечно, переконують у ВООЗ.

Ризик зараження посилки, яка піддавалася переміщенню, перевезенню і перебувала під впливом різних погодних і температурних умов, дуже низький.
5
Маски - не допомогають
Маску рекомендується носити тільки у разі наявності симптомів або ж контакту з людиною, яка може бути хворою на коронавірус.

Але дійсно - здоровим людям без ознак ГРВІ не потрібно носити маски. Вони не захистять вас від вірусу, наголошують у ВООЗ.
6
Хвороба особливо небезпечна для дітей та вагітних
Заразитися новим коронавірусом можуть представники всіх вікових категорій. Але за статистикою, люди похилого віку більш схильні до хвороби.

Водночас підвищена сприйнятливість вагітних жінок або дітей до Covid-19 науково не підтвердилася.

Більше про міфи читайте у нашому матеріалі.
А що говорять експерти?
Карантину боятись не варто!

"Абсолютна більшість людей, які захворіли, потребують тільки одного - щоб вони сиділи вдома і нікого не заражали", - переконує лікар Комаровський на своєму YouTube-каналі.

"Тому що для 80% людей лікування - це сидіти вдома, провітрювати кімнату, дихати чистим повітрям, багато пити, консультуватися телефоном з лікарем і використовувати жарознижувальні засоби за високої температури.

Лише 15% людей потребуватимуть кисню - його нададуть у лікарні або ж вдома. І тільки 5% поїдуть в лікарню з ускладненнями".





Джерело: Євген Комаровський, лікар-педіатр
Іншого шляху, аби дізнатися про наявність Covid-19 у людини, ніж зробити тест — не існує. Тому тестування має вирішальне значення для зниження швидкості поширення хвороби та своєчасного забезпечення лікування людей, які її мають.

Небезпечним є й те, що у деяких людей з Covid-19 дуже легкі симптоми. Людина може не звертатися за медичною допомогою, відповідно не знати, що вона далі поширює хворобу.

Уляна Супрун
лікар, в. о. міністра охорони здоров'я (2016-2019)
ЗОРЯНА СКАЛЕЦЬКА ПРО COVID-19

В умовах карантину та щоденних тривожних новин про поширення коронавірусу легко піддатися паніці.
Тим паче, довкола стільки міфів і жахачок.

Щоб ви не загубилися у потоці інформації й не нервували без приводу — відсьогодні у Вікнах екс-міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька щодня розповідатиме найважливіше,
що треба знати про Covid-19.
Хто в зоні ризику?
За даними ВООЗ, близько 80% людей, які захворіли на коронавірус, легко його переносять, а смертність становить лише 3,5%. Втім, у групі ризику все ж є певні громадяни.
Люди похилого віку
На жаль, найбільше летальних випадків серед людей похилого віку. За даними ВООЗ, смертність у людей старше 80 років - майже 15%.
Люди з соматичними захворюваннями
Найтяжче хворіють люди з діабетом, серцево-судинними проблемами, високим кров'яним тиском, артеріальною гіпертензією, раком або діабетом тощо.
Ті, хто контактував з хворими
Заразитись коронавірусом можуть люди, які мали безпосередній контакт з хворим, або перебували з ним у закритому приміщенні. Це стосується, зокрема, і лікарів.

Саме тому їм редомендована добровільна самоізоляція до 14 днів.
Хочу знати більше про коронавірус


Останні новини про коронавірус
Тут можна стежити за актуальною інформацією щодо поширення хвороби в Україні та світі


Україна запровадила карантин
Все, що потрібно про нього знати, тут


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Всі відеоматеріали про коронавірус можна переглянути тут
ТРИ
ВИПАДКИ ЗАХВОРЮВАННЯ НА КОРОНАВІРУС ВИЯВЛЕНО В УКРАЇНІ
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