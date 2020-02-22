Карантину боятись не варто!



"Абсолютна більшість людей, які захворіли, потребують тільки одного - щоб вони сиділи вдома і нікого не заражали", - переконує лікар Комаровський на своєму YouTube-каналі.



"Тому що для 80% людей лікування - це сидіти вдома, провітрювати кімнату, дихати чистим повітрям, багато пити, консультуватися телефоном з лікарем і використовувати жарознижувальні засоби за високої температури.



Лише 15% людей потребуватимуть кисню - його нададуть у лікарні або ж вдома. І тільки 5% поїдуть в лікарню з ускладненнями".

