Парламентські вибори - це не про галочку в бюлетені навпроти симпатичної партії, а про людей, яким ви довірите країну на наступні п'ять років.



Орган законодавчої влади наділений в Україні більшими повноваженнями, аніж президент.



Тому саме ці депутати представлятимуть і відстоюватимуть ваші права, вирішуватимуть, чи ухвалювати закон, який полегшить ваше життя, чи звільняти міністра, якого викрили в корупції, чи ухвалювати бюджет на наступний рік.



