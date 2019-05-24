Дострокові
парламентські вибори відбудуться 21 липня 2019 року. А участь у них
візьмуть 22 партії та велика кількість кандидатів на мажоритарних округах.
Лейтмотив цьогорічного волевиявлення громадян - нові обиччя. Левова частка
претендентів на мандат ніколи не були в політиці або не займались цим на державному
рівні.
Серед великої кількості малознайомих прізвищ Факти
ICTV допоможуть Вам розібратись, як і за кого голосувати. Що відомо про
партію, яка у неї ідеологія, хто її очолює та хто входить у список - все це ви
знайдете у нашому спецпроекті.
Окрім того, не забувайте, що Факти ICTV
після закриття дільниць 21 липня традиційно опублікують результати екзит-полів - за
найоперативнішими попередніми результатами стежте на нашому сайті.
Як обирають депутатів?
В Україні діє
змішана система виборів
225 депутатів
обирають за
закритими партійними списками
199 депутатів
обирають на
мажоритарних округах. 26 округів не працюють у зв'язку з тимчасовою окупацією
5% бар'єр
У Раду проходять
ті партії, які його долають. Хто набрав більше голосів, отримує більше мандатів
21 липня
припадає на сезон відпусток. Якщо ви зібрались на море, у відрядження або просто
проживаєте не за місцем прописки - не забудьте завчасно подбати про зміну місця
голосування.
25 червня
закінчується реєстрація кандидатів у депутати
26
червня
жеребкування і визначення номерів партій у бюлетені
Хто балотується
у парламент?
Факти ICTV зібрали партії, які зареєструвались для участі у позачергових виборах до Верховної Ради.
Хто очолює партії, яка в них ідеологія та що відомо про їх історію? Читайте детальніше за посиланням.
Похибка не більше
2,2% Вибірка: 2000 респондентів старше 18 років Метод опитування: face-to-face Терміни:
16-21 травня, 29-3 червня, 8-12 червня
Парламентські вибори - це не про галочку в бюлетені
навпроти симпатичної партії, а про людей, яким ви довірите країну на наступні п'ять
років.
Орган законодавчої влади наділений в Україні більшими
повноваженнями, аніж президент.
Тому саме ці депутати представлятимуть і
відстоюватимуть ваші права, вирішуватимуть, чи ухвалювати закон, який полегшить ваше
життя, чи звільняти міністра, якого викрили в корупції, чи ухвалювати бюджет на
наступний рік.