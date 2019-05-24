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Дострокові парламентські вибори відбудуться 21 липня 2019 року. А участь у них візьмуть 22 партії та велика кількість кандидатів на мажоритарних округах.

Лейтмотив цьогорічного волевиявлення громадян - нові обиччя. Левова частка претендентів на мандат ніколи не були в політиці або не займались цим на державному рівні.

Серед великої кількості малознайомих прізвищ Факти ICTV допоможуть Вам розібратись, як і за кого голосувати. Що відомо про партію, яка у неї ідеологія, хто її очолює та хто входить у список - все це ви знайдете у нашому спецпроекті.

Окрім того, не забувайте, що Факти ICTV після закриття дільниць 21 липня традиційно опублікують результати екзит-полів - за найоперативнішими попередніми результатами стежте на нашому сайті.
Як обирають депутатів?
В Україні діє змішана система виборів
225 депутатів
обирають за закритими партійними списками
199 депутатів
обирають на мажоритарних округах. 26 округів не працюють у зв'язку з тимчасовою окупацією
5% бар'єр
У Раду проходять ті партії, які його долають. Хто набрав більше голосів, отримує більше мандатів
21 липня припадає на сезон відпусток. Якщо ви зібрались на море, у відрядження або просто проживаєте не за місцем прописки - не забудьте завчасно подбати про зміну місця голосування.
25 червня
закінчується реєстрація кандидатів у депутати
26 червня
жеребкування і визначення номерів партій у бюлетені
Хто балотується у парламент?
Факти ICTV зібрали партії, які зареєструвались для участі у позачергових виборах до Верховної Ради.

Хто очолює партії, яка в них ідеологія та що відомо про їх історію? Читайте детальніше за посиланням.

*партії розміщено за алфавітним порядком
Аграрна партія України
Лідер - Юрій Кутько
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Всеукраїнське об'єднання Батьківщина
Лідер - Юлія Тимошенко
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Всеукраїнське об'єднання Свобода
Лідер - Олег Тягнибок
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Всеукраїнське об'єднання Факел
Лідер - Тетяна Однорог
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Голос
Лідер - Святослав Вакарчук
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Громадянська позиція
Лідер - Анатолій Гриценко
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Скільки коштує стати депутатом?
4 173 000 грн
має сплатити до ЦВК партія, яка висуває список кандидатів у загальнодержавному окрузі
41 730 грн
має сплатити кандидат від партії або самовисуванець в одномандатному окрузі
Європейська Солідарність
Лідер - Петро Порошенко
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Незалежність
Лідер - Анатолій Могильов
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Об'єднання Самопоміч
Лідер - Андрій Садовий
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Опозиційна платформа - За життя
Лідери - Вадим Рабінович, Юрій Бойко

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На позачергові вибори у Верховну Раду з державного бюджету виділено 1 млрд 950 млн грн.
Опозиційний блок
Лідер - Євген Мураєв
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Партія Шарія
Лідер - Анатолій Шарій
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Радикальна партія Олега Ляшка
Лідер - Олег Ляшко
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Сила і Честь
Лідер - Ігор Смешко
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Слуга народу
Лідер - Дмитро Разумков
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Українська стратегія Гройсмана
Лідер - Володимир Гройсман
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Окрім того, участь візьмуть партії:
Партія зелених України
Лідер - Віталій Кононов
Патріот
Лідер - Микола Голомша
Рух нових сил
Лідер - Міхеіл Саакашвілі
Сила людей
Лідер - Олександр Солонтай
Сила права
Лідер - Андрій Сенченко
Соціальна справедливість
Лідер - Алла Шлапак
Похибка не більше 2,2%
Вибірка: 2000 респондентів старше 18 років
Метод опитування: face-to-face
Терміни: 16-21 травня, 29-3 червня, 8-12 червня
Парламентські вибори - це не про галочку в бюлетені навпроти симпатичної партії, а про людей, яким ви довірите країну на наступні п'ять років.

Орган законодавчої влади наділений в Україні більшими повноваженнями, аніж президент.

Тому саме ці депутати представлятимуть і відстоюватимуть ваші права, вирішуватимуть, чи ухвалювати закон, який полегшить ваше життя, чи звільняти міністра, якого викрили в корупції, чи ухвалювати бюджет на наступний рік.

Фото: Gettyimages