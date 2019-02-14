Планує запровадити референдуми та інші форми демократії для того, щоб народ самостійно формував завдання для влади та вирішував нагальні питання.
В сфері економіки - зміна політики на податок та прибуток і на виведений капітал, детінізація, можливість задекларувати бізнес та легалізувати доходи за 5%. Окрім того, має на меті запровадити економічний паспорт - дитина матиме право накопичувати частину коштів від "реалізації державою природніх благ (надра, земля)", які зможе зняти після повноліття.
Реформа освіти. За словами кандидата, гроші будуть ходити за талановитими студентами. Талановита молодь буде отримувати "освітній ваучер" на навчання в будь-якому Виші країни.
Забезпечить цифрову грамотність населення. Голосування, вибори та інші публічні процеси можна буде виконувати онлайн.
Окрім того, обіцяє тотальну боротьбу з корупцією, відновлення інфраструктури, монетизацію пільг та субсидій, зняття недоторканності з чиновників, відновлення довіри до правоохоронних органів та справедливий суд.