29 січня чинний президент офіційно заявив, що збирається балотуватись на другий строк. Однак не від своєї партії, а як самовисуванець.



Президент обіцяє продовжити проєвропейський рух . Так, за його словами, вже у 2023 році ми зможемо подати заяву на вступ до Європейського союзу та почнемо виконувати план дій щодо вступу в НАТО.



За п'ять років Україна зможе наздогнати за економічними показниками сусідні держави , які вже входять до ЄС.



До 2023 року Україна стане лідером у Європі в аграрному та індустріальному секторах , в області високих технологій. Більше того, стане транспортним хабом Східної Європи.



Він наголосив, що з Росією можливий лише "холодний мир" із повернення Криму та Донбасу . Для досягнення миру потрібні політико-дипломатичні домовленості, миротворці ООН на всіх окупованих територіях і потужна армія.