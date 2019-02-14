Кандидати в президенти України - Вибори 2019

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31 березня 2019 року - день виборів в Україні.

Цьогоріч учасників президентських перегонів напрочуд багато. Тому, аби не заплутатись, Факти ICTV підготували перелік претендентів на президентське крісло. Читайте, чого досягли за свою політичну кар'єру фаворити та їх найближчі переслідувачі, чим запам'ятались українцям 44 кандидати та що вони обіцяють на посту президента.
За статистикою соціологічної групи Рейтинг
Трохи цікавої статистики

Свідома більшість українців готова з'явитись на дільницях 31 березня.

Передвиборча кампанія в розпалі, а кандидати, бажаючи показати себе у вигідному світлі, розповідають нам, чому саме вони мають стати народними обранцями.

Як не потрапити на політичні заяви? Оцінювати інформацію критично та аналізувати – а чи дійсно президент матиме такі повноваження і чи є у кандидата чіткий план, аби виконати свою обіцянку.



Революція Гідності вселила в українців надію. Згодом розпочалась війна. А потім люстрація не виправдала себе. Реформи йдуть не так, як хотілось би, а зміни – надто незначні.

На графіці нижче відображені настрої українців. Майдан закінчився, а ми повернулись до того емоційного стану, з якого починали.

Чим не агрумент, аби йти на вибори?
На проведення виборів у держбюджеті закладено 2,3 млрд гривень - 1,5 млрд на перший тур, та 848 млн, відповідно, на другий.
Головні претенденти
Петро Порошенко
Чинний головнокомандувач країни - наймолодший президент за всю історію держави. У 2014 році прийшов до влади на фоні Революції Гідності. Тоді він переміг у першому турі, здобувши 54,7% голосів.
За п'ять років встиг
Розбудувати армію
Він відновив боєздатність Збройних Сил України та регулярно займається змінами і переоснащенням армії. Якщо в 2013 році бюджет ЗСУ складав 15,2 млрд гривень, то на 2019 рік передбачено понад 100 млрд. За час збройної агресії армія отримала близько 26 тис. одиниць техніки від Укроборонпрому. І хоч стандартам НАТО ми ще не відповідаємо, але, порівняно з 2013 роком, армія зробила прорив.
Отримати томос
Познайомив більшість українців з поняттям томос і 2018 рік присвятив боротьбі за його отримання. 6 січня 2019 року у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій офіційно передав нещодавно створеній Православній церкві України томос про автокефалію.
Втім, іноземні аналітики оцінили цей крок, як частину передвиборчої кампанії президента.
Домовитись про безвіз
Одне з головних досягнень – запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом у 2017 році. З того часу вже два мільйони українців скористались можливістю безперешкодно відвідати країни Європи.
Встановити проєвропейський курс
За часів президентства Порошенка Україна повністю змінила зовнішньополітичний курс. Зв'язки з Росією розірвані в торговій, економічній, політичній і церковній сферах, зникає і російське мовлення. А курс держави на ЄС та НАТО закріплений у Конституції України.
Недоліки
Президент чи олігарх?
Через декілька місяців після інавгурації президент заявив про продаж свого бізнесу. Згодом він змінив плани і передав свою долю компанії у "сліпий" траст. За офіційною інформацією, Банк Ротшильдів контролює 85% активів кондитерської фабрики Рошен.

Потрапив президент і у так званий скандал з "райськими паперами". Журналісти звинувачували його в ухиленні від сплати податків і приховуванні активів, хоча сам президент зазначав, що створив офшорний рахунок, аби передати у траст.
Завершити АТО за лічені години
У 2014 році президент пообіцяв закінчити антитерорестичну операцію на Сході за лічені години. Однак, війна не закінчилась ні за кілька годин, ні за кілька тижнів, ні навіть за кілька років. Втім, влітку 2018 він визнав "промах", вибачався за те, що "породив завищені очікування", а також порадив потенційним кандидатам бути обачнішими з обіцянками.

Незадоволені українці темпами реформ і результатами боротьби з корупцією. За час роботи НАБУ (створене у квітні 2015 року) жоден топ-корупціонер не поніс покарання.

Програма кандидата
29 січня чинний президент офіційно заявив, що збирається балотуватись на другий строк. Однак не від своєї партії, а як самовисуванець.

Президент обіцяє продовжити проєвропейський рух. Так, за його словами, вже у 2023 році ми зможемо подати заяву на вступ до Європейського союзу та почнемо виконувати план дій щодо вступу в НАТО.

За п'ять років Україна зможе наздогнати за економічними показниками сусідні держави, які вже входять до ЄС.

До 2023 року Україна стане лідером у Європі в аграрному та індустріальному секторах, в області високих технологій. Більше того, стане транспортним хабом Східної Європи.

Він наголосив, що з Росією можливий лише "холодний мир" із повернення Криму та Донбасу. Для досягнення миру потрібні політико-дипломатичні домовленості, миротворці ООН на всіх окупованих територіях і потужна армія.
Нам не можна допустити, аби будь-які політикани, пообіцявши, що газ – а раніше це був бензин, цукор, а ще до цього хліб – буде безкоштовним. Ми цим вже наїлися. Безкоштовний сир – тільки в мишоловці.
Петро Порошенко
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Юлія Тимошенко
Понад 20 років в українській політиці - з 1997 року. За цей час встигла декілька разів стати прем'єр-міністром та увійти в трійку найвпливовіших жінок за версією Forbes.
Юлія Тимошенко балотується у президенти вже втретє. Перший раз програла Віктору Януковичу, який випередив її лише на 3%. Вдруге змагалась з Петром Порошенком у 2014, але набрала лише 12,8% голосів. За свою політичну кар'єру неодноразово потрапляла у гучні скандали і піддавалась критиці. Однак сьогодні - одна з фаворитів виборчих перегонів.
Соціальні виплати
Під час першого прем'єрства у 12 разів підвищила розмір одноразової допомоги при народженні дитини.

"Юліна тисяча" – так в народі охрестили виплати вкладникам Ощадбанку СРСР, які втратили кошти. У 2008-2009 роках українці отримали компенсації у розмірі 1000 гривень. Втім, закладеного бюджету на всіх не вистачило, гроші змогли отримати лише 10 з 16 млн. українців. Деякі експерти назвали це політичною агітацією, адже після такого кроку рейтинг Тимошенко значно зріс.
Реформа для шахтарів
Ініціювала закон України Про підвищення престижності шахтарської праці. Він передбачає підвищення пенсій шахтарям, соціальні виплати їх сім`ям, а також вступ дітей шахтарів у ВНЗ за пільгами. Втім за часів Януковича дію цього закону було призупинено.

У 2008-2009 роках виділяла кошти з держбюджету на розвиток вугільної галузі.
Тимошенко-реформатор
У 2000-х ініціювала бюджетну реформу і вперше запровадила Бюджетний кодекс.

На посаді віце-прем'єра з питань енергетики провела енергетичну реформу - запровадила розрахунки живими грошима замість бартеру, який тоді становив 95% українського ринку енергетики. Так вдалось розрахуватись з частиною держборгів за енергетичні ресурси. В той же час проводила боротьбу з корупцією в енергетичній сфері, яка отримала назву "Чиста енергія".
Державний борг
Станом на 2009 рік держборг зріс до 38,4% ВВП, а уряд прем'єрки набрав запозичень на загальну суму понад $26 млрд.

Втім, на час прем'єрства Тимошенко припала і світова фінансова криза 2008 року.
Газові контракти
У 2011 році Тимошенко засудили до семи років ув'язнення за "перевищення службових повноважень" при підписанні контракту на поставки газу з Росії у 2009 році за ціною 450 доларів за тисячу кубометрів, що значно перевищувало ринкову ціну. У контракті була прописана норма "бери або плати", за якою Україна мала сплачувати гроші, навіть якщо не використала домовлений обсяг газу.

Згодом її визнали політв'язнем режиму Януковича, а всі звинувачення зняли, визнавши політичною провокацією.

Скромні статки
Сьогодні у Тимошенко немає ані бізнесу, ані навіть власного житла, про що свідчить декларація.

Елітний будинок у Козині вона орендує у родичів, а автопарк сім'ї належить чоловіку. За 2017 рік політик задекларувала 225 тис. гривень зарплатні народного депутата і ще 250 тис. для виконання депутатських повноважень.

На рахунку в банку в неї 614 тис. гривень, за 2017 рік отримала більше 80 тис. відсотків.

До речі, партія витрачає значні кошти на рекламну кампанію Нового курсу - за півроку лише за офіційними даними виділили 100 млн. гривень.

Програма кандидата
Програма Нового курсу Юлії Тимошенко передбачає зміну старої системи і боротьбу з корупцією. У Тимошенко є чітка стратегія розвитку держави на найближчі п'ять років, яку вона презентує на форумах, що проводить по всій Україні. Серед головного:

Знизити ціну на газ вдвічі. За підрахунками Нового курсу, газу, який видобувають на території України, буде достатньо, аби забезпечити потреби населення.

Забезпечити мир на Донбасі шляхом укріплення армії та розширеного формату політико-дипломатичних переговорів типу Роттердам+.

Перейти на парламентську республіку. В такому випадку прем'єр-міністр стає канцлером (як у Німеччині), а посада президента усувається.

Запровадити страхову медицину. Працездатні особи будуть страхуватися з податків підприємців, а діти, пенсіонери і люди з інвалідністю – з коштів держави.

Підняти зарплати до рівня Польщі. Втім не відразу, а поступово - за п'ять років зарплата сягне 1000 доларів.
Якщо за перші сто днів на посаді президента я не зможу зламати стару систему, не зможу показати вам очевидні результати – я просто піду з президентської посади.
Юлія Тимошенко
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Юрій Бойко
На президентську посаду претендує вдруге, при чому цього разу з'являється у першій п'ятірці фаворитів. Бойко – кандидат від партії Опозиційна платформа – За життя. Екс-регіонал пов`язаний з енергетичною сферою - очолював НАК Нафтогаз, був віце-прем'єр міністром та тричі міністром енергетики в уряді Азарова.
З відзнакою
Корупційні оборудки
З біографії
Герой української енергетики
Декілька разів отримував державні нагороди за здобутки в енергетичній сфері. У 2003 році – орден третього ступеня За заслуги.

У 2004 році Леонід Кучма вручив звання Героя України за здобутки у паливно-енергетичному секторі, зокрема тоді голова НАК Нафтогаз плідно працював над погашенням газових боргів перед Росією та Таджикистаном.

У 2013 за часів правління Януковича отримав орден Ярослава Мудрого за вклад у сферу енергетики.
"Вишки Бойка"
Коли Бойко був міністром палива і енергетики у 2011 році, журналісти викрили масштабну корупційну схему про закупівлі морських бурових установок. Сума переплати становила близько $300 млн – ці гроші були "відмиті" через підставні фірми.

Скандальний матеріал було названо "вишками Бойка" – за версією журналістів така схема не могла працювати без відома міністра.

Однак, сьогодні ім'я колишнього міністра не фігурує у ГПУ і докази його причетності до оборудку у слідства відсутні. За їх версією, гроші розподілялись між власниками фірм і президентом-втікачем.

Родом екс-регіонал зі Сходу – місто Горлівка, Донецької області.

Всю свою кар'єру Бойко пов'язаний з високими управлінськими посадами. Він працював директором хімічного заводу Зоря, керував підприємством Лисичанськнафтооргсинтез, що займалось переробкою нафти та був членом наглядової ради Укртранснафти.

На посаді голови Нафтогазу тісно спілкувався з олігархом Дмитром Фірташем. Під час свого розлучення олігарх навіть зробив Бойка довіреною особою.

Програма кандидата
Припинення війни. Кандидат планує виконати всі міжнародні зобов'язання задля встановлення миру на Донбасі, піти на прямі переговори з усіма сторонами конфлікту. Хоче скасувати військовий збір.

Відновлення економіки. Економіка зростатиме на 5-7% на рік. Кандидат обіцяє збільшити кількість робочих місць, зменшити безробіття та повернути трудових мігрантів.

Підвищення соціальних стандартів. Бойко гарантує гідні зарплати та пенсії, доступні субсидії та забезпечення соціальним житлом. Зростуть виплати при народженні дитини. За першу дитину держава сплачуватиме 100 тис. гривень, за другу - 200 тис., за третю - 400.

Відміна реформ. Зобов'язується відмінити медичну та пенсійну реформи. Мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію становитиме 15 років, пільговий стаж для окремих професій - 25 років.

Міжнародна політика. Гарантує забезпечення позаблокового статусу України.
Збирається "подолати протиріччя з усіма країнами-сусідами, у тому числі з Росією".
Наше найважливіше завдання – зробити все, щоб зупинити криваве протистояння на сході України. Ми негайно підемо на прямі переговори заради досягнення миру в державі. Це перше, що ми зробимо після перемоги.
Юрій Бойко
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Анатолій Гриценко
Лідер партії Громадянська позиція. Колишній міністр оборони називає себе єдиним кандидатом від демократичної опозиції. Як і для попередніх осіб - вибори для нього не дебютні. Це його третя спроба.
Анатолій Гриценко – людина з військовим минулим
Він має воєнну освіту, навіть деякий час навчався в США. В уряд прийшов воєнним аналітиком при РНБО.

Міністром оборони Гриценко став у 2005 році, під керівництвом Віктора Ющенка та Юлії Тимошенко.

В цей період на оборонну діяльність виділяється найменше коштів за всю історію – 0,78% ВВП.

Втім, міністр оборони тоді приділив увагу житловому забезпеченню військовослужбовців. За 2005 рік у власність було передано 6537 квартир.
Для порівняння, з 2011 по 2017 військовослужбовці отримали лише 4518.

Захопившись роздачею земель, протягом 2005-2007 років потрапив у корупційний скандал із незаконним продажем 24 га елітної землі в Києві, що нанесли збитків державі на 122 млн гривень.

Під час керівництва кандидата сума розпроданого майна армії сягнула рекордної суми – 1 млрд 316 млн гривень.
Водночас у жодному кримінальному провадженні до сьогодні ім'я Гриценка не фігурує. Сам він наполягає, що як міністр оборони не мав повноважень на продаж майна.

Нерухомість

Cім'я володіє елітним будинком у Конча-Заспі з баскетбольним майданчиком і озером на території та чотирьома квартирами в Києві, що записані на дружину.

Нещодавно журналісти підняли декларації чиновника. Вони виявили, що витрати Гриценка та його родини значно перевищують задекларовані прибутки.

До речі, офіційний прибуток кандидата – скромний. Він становить лише військову пенсію (139 620 грн.) та зарплату доцента в Києво-Могилянській академії (14 885 грн.). Окрім того, ще 178 тис. - проценти від вкладів у банку.



Програма кандидата
Обіцяє побороти корупцію з першого дня президентства. Причому почне з верхівки – Адміністрації Президента, Кабінета Міністрів, Верховної Раді, СБУ, ГПУ і МВС.

А от на повернення Донбасу відводить п'ять років. Застосовуватимуться всі відомі методи - дипломатичні, воєнні, економічні та санкційні. Крим теж буде українським, втім плану повернення кандидат не зазначає.

Економіка зростатиме на 10% щороку, причому без небезпечних експериментів з економічними показниками. А середня зарплатня сягне 700 євро.

Займатиметься Гриценко і реформою освіти - обіцяє відновити професійно-технічну освіту, припинити хабарництво в університетах, підвищити зарплатню викладачам і забезпечити випускників держзамовлення гарантованою роботою.

Вартість ліків буде знижена вдвічі – держава контролюватиме якість та вартість ліків і знищить корупцію у фармацевтичній сфері.
Для мене це честь і величезна відповідальність. Я знаю, як підняти країну і армію. Я не підпишу жодного популістського закону і міжнародної угоди, яка суперечить інтересам країни. Досить одного президентського терміну, щоб закласти фундамент.
Анатолій Гриценко
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Володимир Зеленський
Комік, актор, сценарист, продюсер, режисер, бізнесмен та... політик. Зеленський спричинив немало галасу, заявивши у новорічну ніч, що висуває свою кандидатуру на пост глави держави.
ЗЕкоманда
Зеленський доводить, що йде проти системи.

До написання президентської програми підійшов нестандартно – прислуховуючись до виборців, запропонував їм залишити в коментарях п'ять основних проблем України.

Долучитись до його команди може кожен - варто просто зареєструватись на сайті. Участь передбачає активне користування соцмережами - лайки, коментарі, підписки на сторінки Зе та його команди. У команді вже понад 500 тис. учасників.
Бізнес у Росії
Та найбільш амбітного кандидата викрили в обмані.
В одному з інтерв'ю Зеленський запевняв, що припинив бізнес-відносини з Росією ще у 2014 році, незважаючи на великі гонорари, що йому пропонували.

Нещодавно журналісти довели причетність коміка до кіноіндустрії в Росії. На його кіпрській компанії Green Family LTD числяться три російські виробництва, одне з яких досі приносить шоумену прибуток.

Сам Зеленський згодом заявив, що гроші отримує виключно за роялті. Так, наприклад, за проект Свати гроші надходитимуть до 2021 року. Тому, аби "не дарувати кошти росіянам", такий бізнес досі існує. Втім, він вже запустив процес виходу зі складу акціонерів цієї фірми.

І знову про корупцію
Кандидат обіцяє прибрати корупцію звідусіль. Якщо буде необхідність - створити Вищій англійський суд, як у Казахстані (незалежний від судової системи країни).
До чого тут Коломойський
Кандидата пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським, власником телеканалу, на якому працює актор. Однак обидва спростовують ці чутки. Зеленський наполягає, що з Коломойським має лише робочі відносини.
Будемо домовлятись
Найбільший акцент - на поверненні окупованих територій. Причому повернути Донбас треба лише мирним шляхом, а отже треба домовлятися з Путіним.
Погодитись останній має лише на наші умови, а це - виведення військ та повноцінне повернення територій.

Програма кандидата
Планує запровадити референдуми та інші форми демократії для того, щоб народ самостійно формував завдання для влади та вирішував нагальні питання.

В сфері економіки - зміна політики на податок та прибуток і на виведений капітал, детінізація, можливість задекларувати бізнес та легалізувати доходи за 5%. Окрім того, має на меті запровадити економічний паспорт - дитина матиме право накопичувати частину коштів від "реалізації державою природніх благ (надра, земля)", які зможе зняти після повноліття.

Реформа освіти. За словами кандидата, гроші будуть ходити за талановитими студентами. Талановита молодь буде отримувати "освітній ваучер" на навчання в будь-якому Виші країни.

Забезпечить цифрову грамотність населення. Голосування, вибори та інші публічні процеси можна буде виконувати онлайн.

Окрім того, обіцяє тотальну боротьбу з корупцією, відновлення інфраструктури, монетизацію пільг та субсидій, зняття недоторканності з чиновників, відновлення довіри до правоохоронних органів та справедливий суд.
Перш за все я хочу, щоб перестали стріляти. Ось ці домовленості, я думаю, не дуже складні. Мені здається, що можна домовитися. Перше - перестати вбивати. Це важливо - зберегти наших людей.

Володимир Зеленський
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Як проголосувати
Щоб проголосувати на виборах, треба з'явитися 31 березня на дільниці за місцем реєстрації з паспортом. Якщо за певних причин ви не можете цього зробити, клікайте на запитання - Факти ICTV пояснюють, як діяти.

Як проголосувати не за місцем прописки?
Як проголосувати переселенцям і жителям тимчасово окупованих територій?
Як проголосувати закордоном?
Про своє право проголосувати треба подбати заздалегідь - не пізніше 26 березня.
До відділу ведення реєстру виборців за місцем перебування треба подати:

1. Документ, що підтверджує необхідність зміни місця голосування: довідка з роботи, довідка з місця навчання, договір оренди житла або путівка у санаторій, наприклад.
2. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
3. Дипломатичний або службовий паспорт, якщо такі є.
4. Заяву про зміну місця голосування. Зразок можна знайти тут.

Після цього необхідно забрати посвідчення, яке дасть право проголосувати не за місцем прописки.
Як проголосувати з ID-карткою?
Голосування за ID-картками - досвід для України новий.

Для того, аби на дільниці не виникло проблем, при собі про всяк випадок треба мати пакет документів, що видавали до ID-картки. Серед них - додаток №13 про місце реєстрації.

Напередодні голосування власники ID-карток мають перевірити себе в реєстрі виборців.


Інші претенденти
Для того, аби детальніше ознайомитись з інформацією про кандидата - тисніть на його фото.
Геннадій Балашов
Лідер партії 5.10
Підприємець
Роман Безсмертний
Один з авторів Конституції
Голова партії Рух +380
Ольга Богомолець
Народний депутат України
Голова Комітету ВРУ з питань охорони здоров'я
Інна Богословська
Заслужений юрист України
Олександр Ващенко
Голова ГО Влада Народу

Віктор Бондар
Голова партії Відродження
Народний депутат України
Олександр Вілкул
Лідер партії Опозиційний блок - Партія миру і розвитку
Екс-голова Дніпропетровської облдержадміністрації
Микола Габер
Голова Патріотичної партії України
Дмитро Гнап
Журналіст
Партія Сила людей
Юрій Дерев'янко
Голова політичної партії Воля
Народний депутат України
Дмитро Добродомов
Лідер партії Народний Контроль
Народний депутат України
Олександр Данилюк
Екс-радник міністра оборони Валерія Гелетея
Член партії Спільна справа
Василь Журавльов
Політична партія Стабільність

Сергій Каплін
Народний депутат України
Лідер Соціал-демократичної партії
Юрій Кармазін
ГО Інститут права і суспільства

Аркадій Корнацький
Народний депутат України
Ілля Кива
Голова Соціалістичної партії України
Екс-радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова
Руслан Кошулинський
Партія ВО Свобода
Колишній Віце-спікер ВРУ
Віктор Кривенко
Голова партії Народний Рух України
Народний депутат України
Сергій Кривонос
Полковник ЗСУ
Партія Воїни АТО
Віталій Купрій
Народний депутат України
Юлія Литвиненко
Журналістка
Олег Ляшко
Народний депутат України
Лідер Радикальної партії Олега Ляшка
Олександр Мороз
Лідер Соціалістичної партії України
Екс-спікер Верховної Ради (1994-1998, 2006-2007)
Євгеній Мураєв
Лідер партії Наші
Народний депутат України
Валентин Наливайченко
Екс-голова СБУ
Лідер партії Справедливість
Роман Насіров
Екс-голова Державної фіскальної служби
Андрій Новак
Голова комітету економістів України
Партія Патріот
Сергій Носенко
Бізнесмен
Володимир Петров
Продюсер
Блогер
Руслан Ригованов
В.о. начальника Севастопольського морського рибного порту
Андрій Садовий
Мер Львова
Лідер партії Самопоміч
Віталій Скоцик
Екс-голова Аграрної
партії України
Сергій Тарута
Народний депутат України
Лідер партії Основа
Екс-губернатор Донецької області
Ігор Смешко
Лідер партії Сила і Честь
Екс-радник президента Петра Порошенка
Екс-голова СБУ (2003-2005)
Олександр Соловйов
Лідер партії Розумна Сила


Юрій Тимошенко
Народний депутат України
Ветеран АТО
Ігор Шевченко
Екс-міністр екологій та природних ресурсів України
Олександр Шевченко
Народний депутат України
Власник курорту Буковель
За кого ви будете голосувати?
Відповісти
Вашу відповідь прийнято! Дякуємо, за Ваш вибір
На виборах політики реалізують своє право бути обраними, а виборці — своє право на помилку.
Володимир Черняк, український державний і громадський діяч