Факты ICTV – Новости Украины и последние новости мира
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Новые лидеры 2 сезон: кто не прошел детектор лжи и покинул проект
Во втором прямом эфире Новых лидеров 2 участники проекта проходили …
- Зеленский поговорил с Путиным
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- 09:06Выборы 2019: как проверить себя в списке избирателей Видео
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- 09:00Расписание на 13 июля Atlas Weekend 2019
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- 08:24Конгресс США одобрил новые санкции против России
- 08:16В Мали автомобиль ООН с миротворцами подорвался на мине
- 08:00День апостолов Петра и Павла 2019 – традиции праздника
- 07:27В Чернигове археологи нашли могилу с ребенком XII века Фото
- 07:06К 2020 году все больницы станут коммунальными некоммерческими учреждениями – МОЗ
- 07:00Поздравление с Днем Петра и Павла
- 07:00Всемирный день бортпроводника: лучшие поздравления
- 06:37Погода в Украине на 12 июля (КАРТА)
- 01:05Новые лидеры 2 сезон: кто не прошел детектор лжи и покинул проект Видео
- 00:01Гороскоп на сегодня, 12 июля
- 23:55Зажигательные The Chainsmokers и Everlast: третий день Atlas Weekend Фото Видео
- 22:45Во Львове депутаты поддержали строительство метро
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- 21:59A$AP Rocky на Atlas Weekend 2019 заменит A$AP Ferg
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- 20:56Зачем Зеленский звонил Путину
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- 20:44В Киеве для проезда кортежа перекрыли дорогу Видео
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Отдых в X-Park: развлечения на любой вкус, цвет и кошелек – Сытый в7
Х-Park - спортивно-развлекательный комплекс в Киеве. Место, где приятное можно совместить с полезным - отдых, спорт и релакс. Почему стоит посетить Х-Park летом и что необычного предлагают посетителям - детальнее в рецензии на сайте Факты ICTV.
Парламентские выборы 2019: что нужно знать о выборах и партиях на них
Досрочные парламентские выборы 2019 состоятся уже 21 июля. Список партий, их программы, идеология и все, что нужно знать о выборах в Верховную Раду - в новом спецпроекте Фактов ICTV.
Домашнее насилие: причины и куда обращаться
Случаи домашнего насилия распространены во всех странах мира и Украина не исключение. Факты ICTV узнали о причинах агрессии, какое наказание предусмотрено законом и куда обращаться за помощью.
Во время Atlas Weekend произошел пожар
Ночью в Киеве на территории ВДНХ во время Atlas Weekend начался пожар: пламя охватило здание павильона.