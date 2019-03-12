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Факты ICTV – Новости Украины и последние новости мира

В Киеве из-за ЧП закрыли сразу пять станций метро

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11 июля

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Забыть, как страшный сон – Стефанчук об увольнении Климкина и деятельности Рады

Цены на отопление снизятся на 17-20% – Петренко

Тарифы на тепло снизятся на 17-20%. Об это заявил министр юстиции Павел Петренко в эксклюзивном интервью Фактам ICTV. – Экономически обоснованная цена на тепло – 1 300 грн, а в ....

Интервью

Как зарегистрировать ООО онлайн в 3 шага – Павел Петренко


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Отдых в X-Park: развлечения на любой вкус, цвет и кошелек – Сытый в7

Х-Park - спортивно-развлекательный комплекс в Киеве. Место, где приятное можно совместить с полезным - отдых, спорт и релакс. Почему стоит посетить Х-Park летом и что необычного предлагают посетителям - детальнее в рецензии на сайте Факты ICTV.

Парламентские выборы 2019: что нужно знать о выборах и партиях на них

Досрочные парламентские выборы 2019 состоятся уже 21 июля. Список партий, их программы, идеология и все, что нужно знать о выборах в Верховную Раду - в новом спецпроекте Фактов ICTV.

Где рожать ребенка: почему будущие мамы выбирают роддом Лелека

Особая опека, роды в рассрочку и высокопрофессиональные врачи. Какие преимущества у роддома Лелека и почему женщины выбирают его - читайте в материале Фактов ICTV.

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Случаи домашнего насилия распространены во всех странах мира и Украина не исключение. Факты ICTV узнали о причинах агрессии, какое наказание предусмотрено законом и куда обращаться за помощью.

Кто попадет в Раду: как и почему меняются рейтинги партий

Появились очередные рейтинги партий. Кто проходит в Раду и почему одни набирают голоса, а другие их теряют - разобрались Факты ICTV.

Где можно купаться в Одессе: лучшие пляжи и как добраться

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На детской площадке на улице Елены Телиги в Киеве пьяный мужчина порезал мальчику пальцы на руках и избил молодого человека, который вступился за ребенка.

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