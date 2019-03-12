Отдых в X-Park: развлечения на любой вкус, цвет и кошелек – Сытый в7

Х-Park - спортивно-развлекательный комплекс в Киеве. Место, где приятное можно совместить с полезным - отдых, спорт и релакс. Почему стоит посетить Х-Park летом и что необычного предлагают посетителям - детальнее в рецензии на сайте Факты ICTV.