В Украине традиционно в третье воскресенье июня отмечают день медицинского работника. В 2021 году праздник приходится на 20 июня.

Профессия медика предполагает точные знания, отточенные навыки, сверхурочную работу и моральное истощение. Это сложная и часто не благодарная работа, к сожалению. Особенно мир ее важность оценил во время пандемии коронавируса.

Поэтому не обойдите вниманием своих знакомых медиков и поздравьте с праздником. Для этого Факты ICTV создали поздравления с днем медицинского работника в картинках.

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Пусть настроение будет на подъеме,

Всегда царит достаток в вашем доме,

Добром, любовью полнятся сердца

С Днем медика! И счастья без конца!

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С днем медика — поздравления на Viber (Вайбер)

Поздравления с днем медицинского работника на Viber (Вайбер)

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Желаю в праздник настроения,

К зарплате вашей прибавления.

Пусть медицина процветает,

А ваш авторитет крепчает!

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День медработника в Украине

Поздравления с днем медицинского работника 2021 для Viber (Вайбер)

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Тем, кто любит медицину,

Тем, кто жизнь ей посвятил,

Пожелаю много счастья

И любви, терпенья, сил.

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День медицинского работника — поздравление для Viber (Вайбер)