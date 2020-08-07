Родители сами решат, что приобрести вместо Пакета малыша — Минсоцполитики

Деньги, которые вместо Пакета малыша, будут получать родители новорожденных детей, можно будет потратить только на продукты, детскую одежду или гигиенические средства. Для этого карточки, будут иметь специальную защиту.

Пакет малыша — это набор вещей, который предоставляло государство родителям новорожденного при выписке из роддома. Инициативу ввели в 2018 году вместо денежной выплаты. Набор включает пеленки, детское питание и одежду. Кроме того, учебную литературу и коробку-колыбель.

Пилотный проект на выдачу денег вместо беби-бокса, рассчитан на полтора года, говорит в комментарии Фактам ICTV рассказал заместитель министра социальной политики Борис Лебедцов.

— Родители сами будут решать, что нужно приобрести для малыша. Тогда как Пакет малыша, не давал права выбора. Благодаря тому, что это будет социальная карточка, мы сможем контролировать, чтобы деньги дошли именно до человека, — заявил Борис Лебедцов.

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В правительстве предполагают, что могут оставить Пакет малыша и денежные выплаты. Выбор будут оставлять за родителями — получить ли деньги или коробку.

— Это пилотный проект, мы будем видеть кто от этого выиграет. И возможно к практике вернемся, — добавил Лебедцов.

Родителям, которые весной из-за карантина не получили Пакет малыша, смогут получить банковскую карточку с 1 сентября. Компенсацию можно получить в течение 12 месяцев от рождения ребенка.

В Минсоцполитики разрабатывают программу, чтобы можно было зарегистрироваться онлайн. Выбирать торговые сети для участия в программе будут публично.

— Мы создадим реестр сетей, которые и будут контролировать самостоятельно, что именно продавать родителям. Если они нарушают это — их исключать из реестра, — пояснил замминистра.

Как получить деньги

Родителям или опекунам новорожденного, необходимо обратиться к ПриватБанка и заключить с ним договор. После этого родители получают специальную карточку.

Далее пойти в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения по месту жительства. Принести документы:

копию свидетельства о рождении ребенка;

копию вида на жительство/удостоверения беженца/справки об обращении за защитой в Украине/удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите (для иностранцев и лиц без гражданства);

копию документа о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов;

копию решения об установлении опеки (в случае осуществления опеки над ребенком);

копию решения об устройстве ребенка в семью патронажного воспитателя (для патронажного воспитателя);

справку из роддома о неполучении единовременного натуральной помощи Пакет малыша (в случае рождения ребенка в роддоме в 2020 году).

Пакет малыша заменили на деньги

29 июля Кабинет министров одобрил проект постановления Минсоцполитики о выдаче 5 тыс. грн вместо Пакета малыша.

На карточке будет стоять ограничения на такие приобретения, как сигареты, алкоголь или бензин.

В то же время Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призвал правительство Украины сохранить программу поддержки семей с детьми вместо монетизации помощи.