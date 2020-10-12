Какая разница, какой родине служить? Отец политзаключенного Выгивского рассказал о давлении на сына

Отец политзаключенного Валентина Выгивского, Петро Выгивский, уже семь лет как дожидается своего сына из российской тюрьмы.

Валентин исчез 18 сентября 2014 во время путешествия в Крым. Пройдя пытки, угрозы и 15-месячное заключение в московском Лефортово, в декабре 2015 года он получил приговор — 11 лет тюрьмы за “шпионаж”.

О переживаниях в ходе следствия, письма сына и законе об узниках Кремля Петр Выгивский рассказал в эксклюзивном интервью Фактам ICTV.

Как Валентин стал политзаключенным

Отец Валентина Выгивского признался, что авиация была настоящей страстью сына.

Он закончил факультет электроники НТУ КПИ: для Валентина было важно, что в том же корпусе учился известный авиаконструктор Игорь Сикорский.

— Это было его хобби еще с детского сада. Когда был маленький, часто ходил к железнодорожной станции, брал блокнот, карандаш и перерисовывал механизмы поездов или тепловозов. Когда подрастал, часто ходил на книжный рынок и искал специальную литературу о самолетах.

Однако именно страсть к авиации в 2014 году станет причиной задержания и похищения Валентина Выгивского на территорию России.

Приехав всего на один день в Крым осенью 2014 года, он был задержан силовиками так называемой крымской самообороны. Позже он окажется в Лефортово, где ему предъявят обвинение по статье Шпионаж в авиационно-космической сфере.

Дело засекречено

Сразу после того, как Петр Выгивский узнал о заключении своего сына, начались срочные поиски средств и адвоката.

Однако по законам РФ адвокат в таком деле должен был обязательно иметь российское гражданство и доступ к секретности.

Поэтому Валентина “защищал” адвокат по назначению.

— Мы пытались узнать, в чем заключалась суть судебного дела против Валентина. Но потом выяснилось, что с тем адвокатом лучше вообще было не связываться.

По приговору российского суда, о котором стало известно в декабре 2015 года, Валентина Выгивского приговорили к 11 годам колонии строгого режима.

Из-за секретности дела в более подробной информации отцу политзаключенного было отказано.

Россия предлагала сотрудничество

Еще во время следствия прокурор лично предлагал Валентину Выгивскому сотрудничать с Россией в области авиации.

— Сын рассказывал, что на суде у него прямо спросили: “Какая тебе разница, которой родине служить?”

По словам отца, Валентин Выгивский фигурировал во всех списках на обмен, однако оставался в тюрьме в Кировской области.

Первые годы ему позволяли звонить домой, но уже потом Валентин перестал отвечать, поскольку его поместили в так называемый штрафной изолятор.

Письма домой

Часто письма, которые Петр Выгивский ждал от сына, приходили уже с внесенными правками.

В тюрьме действует цензура, все бумаги обязательно вычитываются перед тем, как попасть в почтовый ящик.

— Было такое, что несколько писем от Валентина не дошли вообще. Ему какой-то чиновник сказал, мол, ты плохо пишешь о России, пишешь название страны с маленькой буквы.

Отец признается, что Валентин никогда не жаловался на плохие условия содержания, еду или постоянный холод в камерах.

Зато в “политических” вопросах он всегда оставался на проукраинских позициях.

Согласно приговору суда, Валентину Выгивскому осталось еще пять лет заключения.

Украине необходим закон о политзаключенных

По состоянию на осень 2020 года, по официальным данным, в статусе политических заключенных на территории РФ находится более сотни украинцев.

Петр Выгивский признается, что созвать следующий суд по делу сына до изменений в политической жизни России сейчас нет смысла, поскольку оно будет проиграно.

— С 2015 года я добиваюсь того, чтобы в Офисе президента появился человек, который бы отвечал за дела политзаключенных. Но там никто моих звонков не принимает.

Он добавил, что время от времени поддерживает связь с омбудсманом Украины Людмилой Денисовой, а больше всего судьбой Валентина занималась народный депутат Ирина Геращенко.

Сейчас всеми необходимыми делами, связанными с освобождением заключенных Кремля, занимаются преимущественно родные и близкие.

Ольга Чайко, Наташа Тарчевская