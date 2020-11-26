Дизайнеры с каждым годом предлагают мужчинам все более яркие и эпатажные элементы в одежде. Среди модных трендов можно увидеть как различные классические костюмы, так и одежду в спортивном стиле. Но прежняя яркость никуда не делась, она просто перевоплотилась в тренды новых направленностей.

Хорошо ощутим стиль 1970-х годов с качественным денимом и клетчатыми рубашками, также становятся популярнее кожаные вещи. Тренды мужской моды на зиму 2020-2021 — читайте в материале Фактов ICTV.

Многослойный образ из натуральных материалов

Ник Вустер — американский консультант по моде, который работал с сетевыми магазинами Barneys New York, Bergdorf Goodman и Neiman Marcus, а также с Calvin Klein, Polo Ralph Lauren и Thom Browne. Он наиболее известен своим уличным стилем.

— Когда в Нью-Йорке уже почти наступила зима, я люблю монохромный многослойный образ. Шерстяное пальто и кашемировый свитер являются продуктами передовых инноваций из переработанных материалов. Оба изготовлены из 100% переработанной шерсти, что, как не понимает большинство людей, невероятно сложно. Большинство переработанных трикотажных изделий на рынке смешаны с полиэстером и новыми материалами, которые не всегда полезны для окружающей среды, — пишет в одной из публикаций Ник Вустер.

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Пальто с эффектным лацканом и камуфляж

В 2009 году Уилл Тейлор основал свой необычный блог под названием Bright bazaar, в котором рассказывает не только про вариации стильных и модных образов, но и показывает художественные пейзажи. Также делится историями своих путешествий.

— Зимняя суперсила — пальто с эффектным лацканом. Сейчас может быть холодно, но я живу ради этих голубых небесных дней, полных солнечного света, — пишет на своей странице в Instagram блогер.

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В моде неизменно остаются популярными камуфляжные принты — это также подтверждают и популярные блогеры. Трудно представить, при каких условиях камуфляж мог не быть в трендах.

— Камуфляж и цвет — это счастье для мальчика. Особенно, когда шапочка подходит к осенней листве, — отмечает Уилл Тейлор.

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Минималистический стиль

Модный блогер, модель и певец из Италии Мариано ди Вайо всегда миксует стили. Миллионы подписчиков ежедневно восхищаются его образами, ведь блогер всегда удачно комбинирует разные варианты луков.

— Холодно, закрыты тренажерные залы. Поэтому надеваю теплую кофту, куртку, рваные джинсы и бело-синие кроссовки, — пишет модель.

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Louis Vuitton, Dior, Berluti: тренды мужской моды 2020-2021