14 января группе БЕZ ОБМЕЖЕНЬ исполнится 22 года. В честь дня рождения команда решила сделать подарок поклонникам в виде новой работы, которая называется Поклянись. Поцілуй. Обійми, ведь именно поклонники являются неотъемлемой частью БЕZ ОБМЕЖЕНЬ и все эти годы были рядом.

Эта песня — о спектре эмоций, которые проживают люди в течение всей своей супружеской жизни.

Эксклюзивно для Фактов ICTV фронтмен Сергей Танчинец рассказал об истории создания группы Без обмежень и идею нового клипа.

Главными героями видеоработы на новую песню стали танцовщица Яна Цибульская, которая была партнером Сергея Танчинца на проекте Танцы со звездами, и ее муж — Дмитрий Жук.

Супружеская пара станцевала танец, в котором будто прожила различные эмоции: любовь, покой, ненависть, радость, разочарование.

Также в клипе снимается и фронтмен.











Нам уже 22 года: фронтмен БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Танчинец об истории группы и премьере клипа / 3 фотографии

— Группа была создана случайно и это правда, а уже 14 января нам исполняется целых 22 года. Гуляя по городу, я встретил двух знакомых ребят, они шли на репетицию, но от них ушел барабанщик, и поскольку я умею играть, то решил присоединиться к ним. Сначала группа была без названия, мы просто собирались и играли музыку, которая нам нравилась. Вокалиста, который тогда был, забрали в армию и я вспомнил, что умею петь. Так и образовалась БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. С того состава остались только я и гитарист Игорь Рыбарь, который является соучредителем, — эксклюзивно для Факты ICTV рассказал Сергей Танчинец.

Возникла идея снять именно танец, ведь Сергей долгое время был в проекте Танцы со звездами и посвятил этому часть жизни.

Все эмоции, которые описаны в новой песне, танцоры удачно передали с помощью танца.

— Клип, в котором нет места игре. Настоящие и искренние чувства. История, произошедшая между двумя влюбленными людьми, которую проживает абсолютно каждая пара. Нам было важно показать каждую эмоцию такой, как она есть, чтобы каждый зритель прожил ее вместе с нами. Кажется, у нас получилось, — делится эмоциями Яна Цибульская.



















Нам уже 22 года: фронтмен БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Танчинец об истории группы и премьере клипа / 5 фотографий

Режиссером видеоработы стал Владислав Разиховський.

— Мы собрали профессиональную команду для съемок клипа. Яна была моей партнершей на проекте, а еще они (Яна Цибульская и Дмитрий Жук, — Ред.) являются мужем и женой. Для меня вообще не стоял вопрос, кого снимать в этом клипе. Все было очевидно. Мне хотелось в кадре видеть людей, которые действительно влюблены друг в друга, которые будут искренними в своих эмоциях. У нас получилась очень чувственная работа, которой можно гордиться, — рассказывает Сергей Танчинец.

Слушайте и смотрите новую работу группы на YouTube канале БЕZ ОБМЕЖЕНЬ.

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