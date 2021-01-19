Иммунитет вырабатывается ко всем штаммам коронавируса — иммунолог

В конце 2020 года первые страны начали массовую вакцинацию против Covid-19. В то же время в мире начали фиксировать новые штаммы коронавируса, которые до сих пор изучают.

Сейчас же в Украине не могут сказать наверняка, пришел ли к нам новый штамм коронавируса, но почти никто не отрицает, что он может значительно усложнить ситуацию в любой стране.

Возможно, нашему государству нужно готовиться к тому, что рано или поздно придется бороться и с новым типом Covid-19.

В интервью Фактам ICTV иммунолог Федор Лапий рассказал, стоит ли бояться нового штамма коронавируса.

— То, что новый штамм появится в Украине – это вопрос времени? Какую опасность несут новые штаммы?

— Да, это вопрос времени. Правильнее сказать – новые мутации, ведь штамм это то, что выделяется от одного человека. У меня есть свой штамм, у других людей – свои штаммы SARS-CoV-2.

Для коронавируса, как РНК-вируса, характерны мутации. Это, вроде бы, является плохой новостью. Но хорошие новости в том, что мутации могут быть также в направлении ослабления вируса и в том, что они случаются гораздо реже.

То есть скорость мутаций намного меньше, если сравнивать с вирусом гриппа. Последний мутирует гораздо быстрее.

— От чего это зависит?

— Это его природа, на самом деле. Это зависит от того, что есть в природе, как он обменивается с другими вирусами, какие животные являются резервуаром вируса в природе, где они встречаются, как они обмениваются между собой и насколько геном является сегментированным, чтобы можно было поменяться большими участками, например генов, и образовался новый, мутировавший.

Мы отмечаем эти мутации. На сегодняшний день выявлены уже тысячи мутаций, и вирусы, обнаруженные в Великобритании, были обнаружены и в Южной Африке, Китае, в других странах. Считают, что они существуют не один месяц.

Впервые их обнаружили в Великобритании по одной причине – около 10% образцов вируса, которые выделяются в Британии, идут на так называемое генетическое секвенирование.

Это не простая технология, но она позволяет расшифровать геном вируса, чтобы понять, чем он отличается от других вирусов, которые циркулируют одновременно.

То есть вероятность обнаружить мутировавший вирус в Британии намного выше, чем в других странах. Тем более, в Украине. Считают, что когда его впервые обнаружили в Великобритании, он уже существовал в других государствах.

Пока эти мутации, о которых все говорили, касаются связывания вируса с клеткой. Скорее всего, это приведет к тому, что он будет более заразным. Это не значит, что он будет вызывать более тяжелые случаи заболевания.

Мутации еще изучают на предмет иммунитета. Приобретен ли иммунитет в результате болезни или же вакцинации. То есть мутации не влияют на то, что вы теряете иммунитет.

Эти вопросы еще изучаются, однако сегодня можно утверждать, что мутации происходят в участках спайк-протеина, которые не касаются именно иммунного ответа.

— Если человек переболел одним штаммом Covid-19, то у него будет иммунитет и ко всем остальным штаммам?

— Ученые считают, что да. Всемирная организация здравоохранения и профессиональные ассоциации, ученые, изучающие иммунитет после перенесенного Covid-19, считают, что иммунитет сохраняется.

Он гораздо более длительный, чем время, в течение которого мы наблюдаем за вирусом. Есть люди, которые действительно болеют повторно, но очень редкие случаи регистрируются в течение трех месяцев после перенесенной болезни. Мы можем утверждать, что иммунитет от Covid-19 длится дольше трех-четырех, а то и пять-шесть месяцев.

Изучается вопрос: почему некоторые люди болеют повторно. Скорее всего, это не вызвано мутацией вируса.

Профессор Казанова из США изучает, почему некоторые люди болеют тяжелее, почему некоторые болеют повторно. Это могут быть ваши генетические особенности, дефекты в иммунной системе, которые делают вас склонным как к тяжелому течению болезни, так и к повторному заболеванию.

Несмотря на то, что ученые уже имеют предварительные данные, их еще нужно подтвердить, чтобы утверждать, почему конкретные люди повторно болеют, а у других при контакте с вирусом не развивается заболевание.

— Стиль жизни влияет на то, как человек переносит коронавирус?

— Не очень. Стиль жизни более важен для того, чтобы заразиться. Среди мест, где наибольший риск заражения, – бары, рестораны и кафе. Мы туда ходим не для того, чтобы сидеть там в маске, а для того, чтобы общаться.

Обычно мы сидим близко друг к другу, за столом, общаемся. И здесь есть фактор, который “подогревает” беседу – алкоголь. Человек теряет контроль над тем, чтобы держать дистанцию, быстрее начинает говорить, а это означает больший риск для передачи инфекции.

Если мы говорим о дискотеке, которая наполнена людьми – такой стиль жизни – это то, что способствует передаче вируса. Например, если я не употребляю алкоголь, не курю, занимаюсь спортом, то это не тот стиль жизни, который делает вас более или менее чувствительным к Covid-19.

— Сколько продлится острая фаза пандемии?

— Еще летом 2020 ВОЗ говорила о том, что острая фаза пандемии продлится до конца 2021 года. Но на сегодня у нас есть вакцины. С их помощью мы не сможем создать коллективный иммунитет, но сможем защитить тех, кто в этом больше всего нуждается, – людей, имеющих тяжелое течение болезни.

По моему мнению, вторая половина 2021 года будет тем переломным моментом, после которого мы скажем: Covid-19 остается с нами как обычная простуда. Мы уже не будем говорить о пандемии.

Израиль – первая страна в мире, которая пересекла границу в 20% вакцинации населения. Другим странам до этого еще довольно далеко, и мы не можем говорить о создании коллективного иммунитета путем вакцинации.

Но Израиль на пути к этому. Через пять-шесть месяцев они могут иметь достаточно высокие уровни охвата вакцинацией, чтобы достичь показателя, необходимого для коллективного иммунитета.

Теперь мы можем утверждать, что вакцина защищает от тяжелого течения. Но не можем говорить о том, что вакцина предупреждает передачу Covid-19.

Этот вопрос до сих пор изучается. Но массовая вакцинация, например в Израиле, позволит понять, влияет ли она на циркуляцию вируса. Теоретически да, ведь иммунитет направлен на компонент коронавируса, который прикрепляется к клетке. А если он не сможет этого сделать, то не сможет в нее проникать.То есть я, например, не буду заражать других людей.

Общалась Валерия Черненко