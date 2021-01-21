В Украине настоящее противостояние в верхушке, и я не вижу конца — шаман Жан Серафим

Пальмы, голубой океан и бесконечность солнечных дней. Доминиканская республика, на первый взгляд, – настоящий туристический рай. Однако увидеть здесь можно и ад, ведь все без исключения местные хоть и ходят в католические церкви, но в то же время являются последователями темного культа Вуду – африканской религии, попавшей на карибский остров Эспаньола вместе с рабами из Африки, которых везли туда колонисты.

Вуду – это своеобразный микс между магическими культами древних племен и навязанным им католицизмом. Боги в нем выглядят как христианские святые, однако с другими именами и свойствами, и часто нуждаются в кровавых жертвах. Посредниками и священнослужителями тут выступают так называемые хунган (мужчины) или мамбо (женщины). Они и являются местными шаманами с невероятным авторитетом среди населения.

Имея любые проблемы в жизни, к ним идут за советами и помощью. Они впускают в свое тело духов, светлых и темных, как, например, божество Барон Суббота (дух загробного мира, которого изображают скелетом в шляпе-цилиндре и с сигарой). Другого способа связи с миром духов и получения от них ценной информации не существует, поэтому его выбираем и мы.

Прогноз на 2021. Что нам открыли духи во время ритуала вуду?

Настоящего хунгана вуду мы находим с помощью руководителя местной туристической компании Александра Карпецкого. С такой просьбой к нему обращаются не часто. В регионе работают как мошенники, просто устраивающие шоу, так и настоящие колдуны, работающие с местными. Нас интересует прогноз на грядущий год, поэтому просим найти настоящего. И вот уже едем на встречу!



Прогнозу предшествует специальный ритуал. Только пустив духа в свое тело, шаман может увидеть будущее. Последователи церкви бьют в барабаны, пьют зелье и через час постепенно впадают в транс. Лидер церемонии начинает говорить не своим голосом. В доказательство того, что телом овладело божество вуду, шаман колет себя мачете, но остается невредимым, кричит, танцует и обнимает участников церемонии.



В какой-то момент вдруг все кончается. Немного уставший, он приглашает нас в маленькую комнату, обставленную горящими свечами и образами. Прогноз готов.

— Весь мир живет сейчас проблемой коронавируса. Дух показал мне, как она отступает.

Не сразу, постепенно. Еще в начале лета положительные изменения уже будут ощутимы. Но если вы хотите увидеть мир таким, каким он был раньше, дух не уверен, что это вообще возможно. Мы уже выбрали новую ветвь развития, новый путь, и следуем ему. Поэтому будет лучше, но не так, как раньше, не так, как мы привыкли, – предвещает шаман Жан Серафим.

Спрашиваем: Чем будет жить мир в это непростое время? Кончится ли большой политический кризис и договорятся ли между собой крупные игроки, чтобы наконец согласованно решать общие проблемы мира?

— Большие страны общего языка между собой в этом году не найдут. Я не видел крепких объединений, однако мелких конфликтов пруд пруди, а вам известно, что, когда ссорятся гиганты, и для “малышей” трясется земля. Однако войны не будет, стихнет громкое оружие, возьмутся за тихую, в своих компьютерах. В общем, я видел новые автомобили в небе и ракеты невероятной мощности. И здесь тоже каждый за себя. Это противостояние, а не объединение.

Будущее Украины

Жан признается, что слышал об этой стране, но не много. Однако, зная откуда мы, спросил духа и получил ответ о том, что нас ждет в будущем году.

— Я видел надежду для тех, кто потерял работу. Безработица будет сокращаться в вашей стране. Финансовое положение станет лучшим, но медленнее, чем вы хотите. У вас там настоящее противостояние в верхушке, и я не вижу конца. Как и у нас в стране, богатые хотят иметь еще больше. И у ваших людей сильная воля, поэтому не теряйте надежды и не сдавайтесь.

Кто такой шаман Жан и почему мы можем ему доверять?

В зажиточную Доминиканскую республику он приехал 7 лет назад из самой бедной страны во всем Западном полушарии и наиболее ортодоксальной – Гаити. Именно эти два государства делят между собой остров Эспаньола. На своей родине Жан родился в семье хунгана вуду и это ремесло получил по наследству. Другим способом достичь такого высокого статуса просто невозможно.

Почему мы выбрали именно Жана? Во-первых, нам его рекомендовали друзья-гаитяне, которые являются адептами культа и посещают именно его церковь. Он имеет хорошую репутацию в своем кругу, общается с самыми сильными духами. Раньше я очень скептически к этому относился, но сейчас я считаю, что мир духов существует. Он является тем, что всегда вокруг нас и влияет на нашу жизнь, – комментирует руководитель туристической компании Александр Карпецкий. Шаманы вуду утверждают, что способны почти на все. Их помощь обычно касается трех аспектов жизни человека: здоровья, любви или ее отсутствия, и денег.



И если со здоровьем все понятно, то насчет любви выглядит невероятным факт, что привороты вуду могут сработать и заказчика – полюбит тот, кто никогда не любил. В свою пользу адепты культа приводят примеры колонистов-французов, которые, шокируя французскую элиту ХVIII века, привозили на родину темнокожих жен. Ну а говоря о деньгах, в так называемой Ботанике – аптеке, в которой продают атрибуты для уду-церемоний – нам рассказали, что если у тебя проблемы в бизнесе, то это легко исправить.

– У меня есть набор для привлечения клиентов. Он стоит 250 песо (то есть 4 доллара). Это средства, с которыми надо мыться в душе. Действует с первого же дня использования! Есть и темная магия, например, когда кому-то хочешь отомстить, со свету сжить, как говорится. Это тоже возможно, но у всего есть своя цена.

Если связываешься с темными силами, они и от тебя возьмут свою долю.



Зомби, куклы вуду, убийство животных. Как работает эта магия?

Есть большая разница между африканским и гаитянским культом, хотя на первый взгляд обряды и схожи. В стране Бенин на Черном континенте, например, люди более ориентированы на светлые силы, в Гаити – на темные, что обусловлено страданиями рабов и попыткой хоть как-то повлиять на врагов-рабовладельцев. Одной из попыток такого воздействия были так называемые куклы вуду, которых в начале создавали ради благой цели.

Скажем, человек заболел, его принесли к шаману полечить, но не может же шаман у себя дома устроить целый госпиталь. Он срезает с больного ногти, волосы, и отправляет домой. Затем он создает куклу, вкладывая в нее то, что срезал с больного человека, и каждый день регулярно проводит с ней ритуалы.

Но шаманы быстро поняли: этот принцип можно задействовать и тогда, когда хочешь причинить кому-то зло. Есть и более радикальный способ, который используют в крайне редких случаях. Его заказывают семьи в отместку тому, кто нанес большой ущерб, возможно, даже убийце, который остался на свободе. Этот феномен, благодаря писателям-фантастам у всех на слуху – “зомби” или ходячие мертвецы.

Однако, по словам гида Виктора Черниченко, в этом есть лишь доля правды. Все выглядит так, как это демонстрирует Голливуд. Человек умирает, ночью гроб с его телом откапывает и возвращает к жизни шаман. Но на самом деле никто никогда не умирал.

— Во всем виноват очень сильный токсин, который подкладывают в пищу человеку, и он впадает в нечто вроде летаргического сна, не подавая признаков жизни. Когда шаман приводит его в чувство, он делает еще и психологические манипуляции, похожие на гипноз. Тогда и теряется личность, человеку можно приказать делать что угодно. Например, скажешь копать – и он будет копать без остановки.

Людей в таком состоянии заставляют работать на сверхтяжелых работах, например, на плантациях сахарного тростника.



Местные рассказывают, что в Гаити их можно встретить прямо на дороге. В Доминикане же законодательство относительно этого более строгое. Запрещено использовать и останки человеческих тел, которые обычно выкапывают на кладбищах. Там для охраны даже выставляют военных. Однако ритуалы с убийством животных пока, к сожалению, разрешены.

— Принцип на самом деле таков: чтобы получить какую-то ценность, надо эту ценность отдать.

В данном случае, человек отдает не себя, а домашнее животное. Жертвуя, он отнимает у себя и отдает кому-то. Это может быть коза или корова (в зависимости от обряда). В таком случае у высших сил ни к кому нет претензий, – комментирует адепт культа Раен Тессоно.

В нашем ритуале обошлось без жертв, потому что с самого начала мы просили не наносить вред живым существам. Все это выглядит гротескно и шокирующее, но стоит ли того? Гаити находится настолько далеко, что о стране редко вспоминают даже самые активные защитники животных и социальные организации. То, что происходит там, в современном мире, трудно представить. Работает ли эта магия? Гаитяне верят, что да. Возможно, именно эта слепая вера и создает чудеса вокруг них.