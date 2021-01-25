Проблемы с финансированием и необходимость испытаний — Фаворов об украинской вакцине

Не только фармакологические компании ведущих стран мира не оставляют попыток изобрести эффективную вакцину против коронавирусной болезни. Украина также пытается разработать собственный препарат против Covid-19.

Хотя президент заявлял о соответствующей разработке еще в октябре, с тех пор о ней ничего не было слышно.

Вместо этого мы все больше слышим о том, какие препараты государство будет закупать для вакцинации.

В интервью Фактам ICTV эпидемиолог Михаил Фаворов рассказал о том, как продвигается разработка вакцины и стоит ли вообще ждать именно украинский препарат.

— Когда вы начнете испытания украинской вакцины на людях?

— В октябре, когда мы встречались с руководством страны, президентом, мы были готовы через три месяца сделать эту вакцину доступной для населения, если речь идет именно об испытаниях.

Испытания – это долгий и сложный процесс. К сожалению, для этого нужно было получить разрешение на производство. У нас была разработка, получили доказательства того, что вакцина будет работать. Однако нельзя взять результаты, полученные на кроликах, и перенести их на человеческую популяцию.

Необходимо было провести три фазы испытания на людях, для чего нельзя было использовать лабораторный метод, ведь результаты могут отличаться от лаборатории к лаборатории.

Нужно производство, которое есть в Украине. Поэтому у нас была уверенность, что начнем тестирование. К сожалению, все стало очень сложно, когда перешло на организационный уровень, где у нас уже нет контроля.

— Известно, когда на вакцину выделят средства?

— Переговоры идут довольно интенсивно. Говорят, что нужны одни важные бумаги, затем другие, потом их надо подавать вместе, а их не проверила определенная комиссия.

Мне трудно ответить на этот вопрос, ведь я не беру непосредственного участия в этом процессе. Я продолжаю заниматься доказательством необходимости именно того типа вакцины, который мы разрабатываем.

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Мы на верном пути. Украинская вакцина действительно имеет шанс быть достаточно уникальной и отличаться от большинства других препаратов.

Когда будет финансирование, тогда и начнет готовиться производство. Необходимо закупить специальное оборудование, оформить, поставить в специальные цеха условно.

Производство – это всегда хорошее понимание того, что должно быть сделано, как должно быть сделано, каких международных стандартов придерживаться. Однако это все стоит денег, и пока не будет финансирования в $10 млн, ничего не начнут.

— Когда можно ожидать новой информации об украинской вакцине?

— Мы до сих пор были достаточно осторожными и остаемся, когда речь идет о распространении этой информации. Получен патент в Украине, которая входит в международный альянс патентов. Он дает защиту.

В то же время, мы защищаем интеллектуальную собственность – подаем патент в международный арбитраж, США.

Конечно, препарат разработан в Украине и хотелось бы, чтобы это была украинская вакцина со всех точек зрения, в том числе и политической. Мы аккуратно придерживаем эту информацию.

Однако если в ближайшее время мы не начнем (производство, – Ред.), то просто напечатаем в международном журнале те данные, которые получили. Возможно, пройдет несколько дней до того, как на нее обратят внимание крупные фармакологические компании, ведь я уверен, что она будет представлять большой интерес.

Хотя очень хотелось бы создать ее для стран бывшего СССР. Тех, кто не может их самостоятельно разработать.

— Эксперты говорят, что вакцину нельзя будет назвать украинской. Будет ли это вакцина Украины, если ее будут испытывать в США или Турции?

— Это эксперты в кавычках. Обычно, это политические деятели, которые пытаются “мутить воду”. Украинской вакциной будет та, которая будет производиться в Украине – точка.

Вакцина считается той страны, которая за нее отвечает. Если, например, за Спутник V отвечает Россия, то это российская вакцина, хотя часть производится в Индии, часть – в Корее. Главное – где препарат зарегистрирован и где велась его разработка.

Весь этот шум, как правило, связан с коммерческими вопросами. Если очень грубо предположить, что на Земле проживает 10 млрд людей, а одна доза будет стоить $10, то у нас получается “пирог” на $100 млрд. Поэтому будут говорить что угодно.

Понятно, что те, которые будут заниматься закупкой иностранных препаратов, будут иметь с этого определенную выгоду. Однако в таком случае Украина никогда не начнет производство собственных вакцин.

— Так производство вакцины будет?

— Я думаю, будет. Те согласования, которые идут на уровне государства, очень медленные и болезненные. Понятно, что нужно выделить бюджетные средства, все должны на это согласиться и тому подобное.

Я не пытаюсь нагнать негатива, а просто даю понять, что система построена так, что введение любого производства таких масштабов требует времени.

— Сколько времени вам нужно на тестирование вакцины?

— Президенту мы сказали, что нужен год. Но может потребоваться больше времени, может меньше.

То, что происходит с пандемией, не закончится в этом году. Многие годы после пандемии Covid-19 будет оставаться основной причиной смерти пожилых людей. Конечно, им потребуется вакцина.

Современные вакцины, которые уже созданы и применяются, – это препараты “военного времени”. Они сделаны очень быстро и не будут использоваться через два-три года для вакцинации от Covid-19.

Эти вакцины будут более адекватными, более правильными. Наличие С-белка сейчас порождает массу обсуждений относительно его применения. А все потому, что быстро можно было сделать только такие препараты.

Вирус до сих пор очень резко мутирует, ведь он перешел из одного вида в другой. Еще некоторое время он будет это делать, но придет к оптимальному виду. И только после этого и будет оптимальная вакцина.

— Видите ли вы позитив в переговорах о получении вакцины Украиной?

— Нужно получить вакцину. Почему я должен радоваться тому, что ведутся с кем-то переговоры? Разве у них своей страны нет, жителей которой тоже надо вакцинировать?

В США не хватает вакцин, хотя две гигантские компании производят вакцины днем ​​и ночью. И так в каждой стране.

Вести переговоры – правильно и нужно. Тем более, если хорошая вакцина, ее следует закупить. Но завершение пандемии коронавируса только путем импорта займет много времени.

— В США можно решить, инъекцию какой вакцины вам будут делать?

— В США граждане не могут решить, какой вакциной их будут прививать. Я живу в районе, который вакцинируют препаратом от Moderna. Почему так – я не знаю.

Мне делали инъекцию вакцины Moderna на автомобильном вакцинальном полигоне. Никаких неприятных ощущений у меня после этого не было. Надеюсь, что антитела после этого у меня появятся, однако еще необходимо вакцинироваться в феврале.

В разных штатах процесс вакцинации отличается. В Атланте, например, это происходило на огромном паркинге, который сам был пустым, а магазин, возле которого он находится, закрыли.

Там стояли три ряда палаток. Авто стояли в длинной очереди, между которыми ходили военные и руководили процессом.

В первой палатке тебе задают ряд вопросов, во второй – проверяют твою личность, есть ли у тебя запись на этот день. Уже в третьей палатке ты подписываешь согласие (на вакцинацию, – Ред.) и тебе делают инъекцию.

Затем необходимо еще 15 минут подождать на парковке, чтобы военный фельдшер проследил за твоим самочувствием.

Главное в этом процессе, что не нужно выходить из авто. То есть люди не подвергают других опасности.

Общалась Ольга Читайло