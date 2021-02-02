Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих прыгнула на высоту 2,06 метра и установила национальный рекорд Украины на соревнованиях в помещении.

Такой результат она показала в городе Банска-Быстрица (Словакия).

Кроме того, Ярослава Магучих преодолела максимальную высоту в истории для женщин-атлетов в возрасте до 20 лет.

Также это третий раз за все время соревнований спортсмену удалось прыгнуть на такую высоту.

До этого такой результат демонстрировали в 2006 году.

Победы Ярославы Магучих

Год назад, в феврале 2020-го, легкоатлетка Ярослава Магучих одержала победу на соревнованиях серии World Indoor Tour в Глазго.

Тогда она с первого раза прыгнула на высоту 1,93 м.

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Источник: Sport Ukraine