25 марта 2021 года украинскому боксеру Владимиру Кличко исполняется 45 лет.

В свой день рождения украинец выступит на престижной международной образовательной конференции для собственников бизнеса и управленцев Virtual Experience Series.

По словам организаторов конференции, Владимир Кличко успешно построил бизнес после профессиональной спортивной карьеры.

— Сила воли и ум помогли Кличко трансформироваться из выдающегося профессионального боксера в бизнесмена и создателя собственного учебного курса. Именно поэтому мы посчитали за честь пригласить его в качестве спикера, — цитирует Virtual Experience Series.

Сегодня Владимир Кличко — не только самый известный спортсмен в истории Украины, но и наглядный пример, как правильно построить свою спортивную карьеру и безболезненно перевести ее в бизнес-карьеру.

Недаром в прошлом году немецкая редакция журнала Forbes оценила состояние украинца в $100 млн.

Гонорар за бои: от 1 тыс марок до €20 млн

Но почти никто не начинал с миллионов. Первый контракт Владимира сейчас может увидеть любой посетитель расположенного в Киеве на территории НСК Олимпийский музея Кличко.

Договор был подписан в 1995 году с немецким клубом Фленсбург, который выступал на чемпионате Бундеслиги.

Тогда зарплата украинца в немецком клубе составляла 1 тыс дойчмарок. Еще 1 тыс Кличко полагалось в качестве гонорара за бой. Если он побеждал, получал бонус в 500 марок. Если побеждал нокаутом — еще 500.

Таким образом, максимальный гонорар Владимира за поединок составлял 2000 марок, что на то время было меньше $1 тыс.

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Интересно, что в том же контракте уже от руки был дописан дополнительный пункт. В случае победы украинца во всех боях чемпионата Бундеслиги ему полагается бонус размером в 10 тыс марок.

Это пункт 19-летний Владимир сам предложил дописать президенту Фленсбурга уже на подписании контракта. И выиграл все бои первенства Бундеслиги нокаутом. А президент Фленсбурга выполнил свои обязательства.

Спустя 22 года на ринг стадиона Уэмбли украинец выходил с совсем другой финансовой мотивацией. Поединок с британцем Энтони Джошуа состоялся в апреле 2017 года на переполненной легендарной 90-тысячной арене в Лондоне.

По численности зрителей он повторил британский рекорд 1939 года, когда также 90 тыс зрителей собрались посмотреть бой Лена Харви и Джока МакЭвоя.

Боксерское шоу вышло рекордным по многим другим показателям. Только за продажу телеправ на территории Туманного Альбиона было выручено более миллиарда гривен.

В Великобритании бой можно было увидеть исключительно на платформе Sky Sports Box office в формате pay-per-view (плати и смотри). Стоимость трансляции составляла £19,95 и ее приобрели 1,532 млн британцев. То есть выручка составила более £30 млн.

90 тыс билетов были проданы за считанные часы. Их стоимость составляла от £40 до £2 тыс, причем на рынке перепродаж места в первом ряду рингсайда можно было приобрести по цене 60-70 тыс фунтов. Что составляло около 2 млн гривен за билет.

В США бой транслировали телеканалы НВО (показывали в вечерний прайм-тайм) и Showtime (прямая трансляция), каждый из которых заплатил за трансляцию более $3 млн. Подобное случилось в третий раз в истории профессионального бокса.

До этого два телеканала-конкурента совместно транслировали лишь бои Леннокс Льюис — Майк Тайсон и Флойд Мейвейзер — Менни Пакьяо.

Трансляцию мегафайта можно было увидеть в 150 странах мира. От Австралии и Новой Зеландии до Индонезии и Японии. От ОАЭ и Узбекистана до Аргентины и Норвегии.

Суммарная телеаудитория составила около 500 млн телезрителей. Еще одним рекордным показателем стало количество букмекерских ставок на поединок — их было около £100 млн (из них 20 млн в Великобритании).

Компания Владимира KMG (Klitschko Management Group) была одним из организаторов боя и, по оценкам британских медиа, ее доходы за проведение этого боксерского шоу составили около €20 млн.

Несмотря на поражение, 41-летний украинец за этот бой заставил уважать себя весь боксерский мир. Битва на Уэмбли стала яркой иллюстрацией искрометного финиша боксерской карьеры Кличко.

Аукцион и звездные друзья

Но еще задолго до завершения своей активной спортивной карьеры украинец думал о том, чем будет заниматься дальше.

— В хорошие времена нужно готовиться к плохим, — утверждал Владимир.

Много лет назад Кличко начал параллельно заниматься бизнесом и благотворительностью. И в обоих направлениях достиг успехов.

Свое 40-летие украинец отпраздновал в Киеве вместе с друзьями и партнерами.

25 марта 2016 года под эгидой был проведен гала-вечер с аукционом, в ходе которого было собрано почти 3 миллиона долларов.

Лоты для аукциона предоставили друзья и приятели Владимира. Арнольд Шварценеггер прислал куртку, в которой снимался в Терминатор-3: Восстание машин.

Сильвестр Сталлоне — собственноручно написанную картину, Роджер Федерер — теннисную ракетку и кроссовки, принц Монако Альбер ІІ — личную аудиенцию с ним.

Поздравить Владимира собрались известные украинские бизнесмены.

Куртку Шварценеггера за $300 тыс приобрел Александр Ярославский. Интересно, что стартовая цена этого лота составляла $50 тыс, а стоимость билета на гала-вечер — $1 тыс.

Собранные $2,747 млн были направлены на уставную деятельность и формирование эндаумента с целевого вклада для развития деятельности фонда, чтобы Klitschko Foundation развивался по аналогии с фондом Нобеля. То есть существовал благодаря таким вкладам и после братьев Кличко.

От Санкт-Галлена до Гарварда

В 2016 году Владимир начал преподавать разработанный им учебный курс Управления вызовами (CAS Change & Innovation Management) в швейцарском университете Санкт-Галлена. Лекции были ориентированы на топ-менеджеров.

Цель курса — научиться адаптироваться к быстрым изменениям в бизнесе. Курс имел успех. Украинец продолжал его преподавать до начала пандемии.

В 2018 году Кличко пригласили выступить с лекцией в Гарварде.

В том же году Владимир выпустил свою первую книгу Управление вызовами: как применять спортивную стратегию в жизни и бизнесе. Через два года — вторую книгу Управление вызовами: откройте в себе силу воли.

Оба издания стали бестселлерами на Амазон в разделе бизнес-литература.

В этом году учебный курс Кличко войдет в программу Гарвардской бизнес-школы, которая будет использовать методику кейсов украинца в программах MBA и Executive Education.

Допинг-тесты для кандидатов в президенты Украины

В отличие от старшего брата, Кличко всегда дистанцировался от политики. Но в апреле 2019 откровенно удивил, когда инициировал сдачу допинг-проб кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

До этого оба кандидата уже сдали анализы, но Кличко в их реальность не поверил.

— Мне, как спортсмену, сдавшему сотни подобных тестовов, предельно понятно, что результаты анализов мочи или урины не могут появиться в соцсетях кандидатов через два часа после их сдачи. Для этого нужно минимум 48 часов. Не делайте этого кустарным способом! Я предлагаю организовать и оплатить профессиональную сдачу анализов. Хочу, чтобы мы, граждане Украины, имели чистого президента не только по анализам в крови и моче, но и в мыслях, — отметил Владимир.

Сказано — сделано. Кличко оплатил перелет и проживание инспекторов VADA (Voluntary Anti-Doping Association), а также аренду локаций НСК Олимпийский, где проводился забор проб.

Волею судьбы автора этих строк также пригласили поучаствовать в проекте. Моей зоной ответственности было взаимодействие с отечественными СМИ.

Сначала Владимир и инспектора VADA встретились с украинскими журналистами, затем медиа были приглашены на брифинг после забора проб.

Владимир Зеленский на приглашение Кличко не откликнулся, в отличие от Петра Порошенко, который сдал анализы, а затем ответил на все вопросы СМИ.

В тот день мы провели с Владимиром немало времени и мне удалось задать ему несколько вопросов тет-а-тет.

— Хочу ли я вернуться в ринг? Хочу! Хочу ли снова выйти на ринг против Тайсона Фьюри? Хочу! Хочу ли вернуться в тренировочный лагерь и провести там шесть недель в тренировках на пределе человеческих возможностей? Не хочу, — ответил Кличко.

Сколько раундов осталось Кличко

Сейчас Украина в бизнес-империи Кличко занимает локальную позицию. Владимир предпочитает иметь дело с крупными инвестиционными холдингами и гигантами вроде Deutsche Telekom и Porsche.

Кличко поддерживает дружеские отношения с целым созвездием мировых звезд. Сильвестр Сталлоне был его бизнес-партнером по мюзиклу Рокки, который представили в Германии и США осенью 2012 года.

С Арнольдом Шварценеггером они устраивают челлендж, разместив в соцсетях фото на фоне плакатов друг друга. Он играет в гольф на специальных турнирах со знаменитостями, а миллиардеры и представители мировой элиты считают за честь познакомиться с украинцем.

Владимир выступает инвестором в различных проектах, рассказать о которых обещает, когда они будут заметными на мировом уровне.

Живет на три дома — в Киеве, Майами и Гамбурге, воспитывает 6-летнюю дочь Каю-Евдокию.