5 медаль в копилку Украины! Николай Баранник завоевал серебро на Всемирных играх 2022

Июль, 09 в 23:33

Украинец Николай Баранник завоевал первое серебро на Всемирных играх 2022 года по дисциплине пауэрлифтинг. Это уже пятая медаль, которую получили спортсмены из Украины.

Парень родом из Рубежного Луганской области, поэтому был вынужден бежать от войны. Некоторое время жил в “ЛНР”. На данный момент его родные до сих пор там.

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Напомним, что первую золотую медаль на Всемирных играх 2022 года Украине принесла 17-летняя София Гречко в подводном плавании. Она победила на дистанции 200 м моноластом. Также золотую медаль получила каратистка Анжелика Терлюга.

Кроме этого, бронзовым призером Всемирных игр стала Анастасия Деревянко в пауэрлифтинге.