Сине-желтый путь: пять важнейших матчей в истории сборной Украины

Январь, 20 в 17:35

Следующий матч главной команды страны будет 300-м в истории нашей сборной. За это время, Украина переживала взлеты и падения, однако всегда оставляла в сердцах болельщиков место для новых мечтаний.

Какие они, самые значимые матчи в истории сине-желтых? Находим ответы вместе с платформой vbet poker, где каждый может азартно провести время за покерным столом.

29 апреля 1992: Украина — Венгрия

Первый матч в истории новосозданного государства ее футбольная часть провела недалеко от границы с соперником — в Ужгороде.

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Возможно в противостоянии с венграми наши ребята были обречены на неудачу, ведь к игре сине-желтые совсем не готовились. Сама команда собралась за два дня до матча в Киеве.

Оппонент взял украинцев своей сыгранностью и организованностью, поэтому смог забить трижды. Украина ответила одним голом в исполнении Ивана Гецка.

9 октября 1999: Россия — Украина

Второе противостояние с восточным соседом имело большое турнирное значение. Победитель получал путевку на Евро-2000.

Частично, Украину устраивала ничья — в таком случае сине-желтые, с большой вероятностью, занимали второе место и попадали в плей-офф квалификации.

Хозяева вели в счете до 87-й минуты, пока Андрей Шевченко не показал москалю его место прямым ударом со штрафного почти с центра поля.

Финальные 1:1 означали, что Украина финиширует в таблице выше России, и подсовывает историческому врагу незабываемую свинью.

26 июня 2006: Швейцария — Украина

Мундиаль-2006 — первый в истории нашей команды турнир, который покорился сине-желтым. Команда Олега Блохина одолела групповой этап, а в 1/8 финала столкнулась со Швейцарией.

Основное и дополнительное время победителя и голов не подарил. В серии пенальти гений Александра Шовковского и хладнокровие его партнеров позволили Украине победить и достичь наибольшей вершины в истории команды — четвертьфинал чемпионата мира.

11 июня 2012: Украина — Швеция

За шесть лет с Блохиным на тренерской скамье, Украина штурмовала высоты первого для сине-желтых чемпионата континента.

Евро-2012 был особенным, ведь проходил на территории Украины и Польши. Набитый под завязку, киевский Олимпийский принимал первого соперника нашей команды Швецию с большими надеждами.

Два гола Андрея Шевченко согрели сердца миллионов болельщиков и принесли Украине одну из самых памятных побед.

1 июня 2022: Шотландия — Украина

Этого матча не могло не быть, но на карте государств мира могло не быть одного из его участников. Украина противостояла Шотландии в плей-офф чемпионата мира, стиснув зубы в борьбе за свое существование и желание отомстить за сотни погибших в бурлящей полномасштабной войне с Россией.

Победа в Глазго стала символом несокрушимости Украины, которая выстояла на поле боя и готовилась к новым победам. Не только футбольных.