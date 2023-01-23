В обычный футбольный уикенд тысячи матчей могут состояться за один день. Чтобы следить за играми, простым любителям футбола и игрокам, которые делают ставки на спорт, нужна быстрая и надежная программа для просмотра результатов в режиме реального времени.

Сегодня есть много вариантов, поэтому в этой статье мы собрали восемь лучших футбольных приложений для прямых трансляций.

Это молодая европейская компания, поэтому она не так известна, как другие популярные сервисы для онлайн-трансляций.

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Overlyzer не является традиционным приложением для прямых трансляций, но предлагает функции, которых не хватает крупным конкурентам.

Основное отличие заключается в специально разработанном алгоритме, который показывает ход игры в виде иллюстрированных диаграмм.

Здесь можно увидеть победу Арсенала над Вест Хэм Юнайтед со счетом 3:1. Используя синюю и красную диаграммы, за секунды можно узнать, какая команда оказывала большее давление на определенном этапе игры.

Первый тайм был относительно равным, вскоре после перерыва хозяева поля усилили давление и решили исход матча в свою пользу, забив три мяча.

Насколько сильными были “канониры” на этом этапе игры, хорошо видно по синей линии, которая высоко поднялась. Идеальный индикатор для размещения ставок в режиме реального времени.

Overlyzer показывает не только текущий счет и общую статистику, но и уровни давления в соответствующих играх.

Например, с помощью специального фильтра пользователь может выбрать только те игры, в которых разница в давлении между двумя командами очень высока, соответственно, есть вероятность того, что скоро будет гол.

Ни в одном другом приложении Livescore нет такого фильтра. Он особенно полезен для игроков, которые делают ставки в режиме реального времени.

Overlyzer возглавляет наш список как бесспорный номер 1, хотя это и не типичный сервис Livescore. Overylzer это, так сказать, следующий шаг в эволюции приложений для Livescore, который также постоянно совершенствуется. В этом случае инструмент больше/меньше будет особенно полезен.

Как и крупнейшие программы с прямыми трансляциями, Overlyzer охватывает огромное количество лиг. В полной версии есть около 1 000 соревнований.

Приложение Overlyzer доступно в Google Play Store и App Store. Также вы можете воспользоваться десктопной версией.

— Вывод: Благодаря новому алгоритму и умному фильтру Overylzer является лучшим доступным приложением для прямых трансляций. Если вы периодически делаете ставки онлайн или являетесь амбициозным игроком, вам не обойтись без этой программы. Советуем обязательно воспользоваться полной версией за €19 в месяц. Те, кто абсолютно не заинтересован в спортивных ставках, легко откажутся от всех этих преимуществ и выберут одного из бесплатных провайдеров.

SofaScore

Как и Overlyzer, компания SofaScore базируется в Европе. С 2010 года Иван Бешлич и Златко Хркач из Хорватии работали над своим приложением для прямых трансляций, которое было переименовано в Sofascore незадолго до чемпионата Евро-2012.

Платформа росла очень быстро, поскольку основатели сразу поняли, что статистика игр является достаточно исчерпывающей и имеет высокую ценность для пользователей. Вот почему они заключили партнерство с Opta в 2014 году. С тех пор здесь предоставляют данные, которые редко можно найти в большинстве других программ для онлайн-трансляций.

Sofascore предоставляет результаты и статистику из 20 различных видов спорта на 30 языках и, по собственным заявлениям, охватывает более 11 000 турниров.

Положительным моментом является то, что на платформе вы найдете не только составы и профили игроков, но и более подробную статистику. Например, ожидаемые голы или средние позиции игроков.

Еще одна интересная функция — Импульс атаки, которая показывает на каком этапе игры каждая команда оказывает большее давление. Однако в отличие от номера один в нашем списке, на Sofascore нет инструмента фильтрации импульса атаки, поэтому игроки, которые делают ставки онлайн, лишены быстрого доступа.

Новые пользователи должны потратить время, чтобы сориентироваться, как получить доступ к большой статистике. Однако это не недостаток дизайна Sofascore, а следствие большого объема информации.

— SofaScore — это быстрое и надежное приложение, которое в первую очередь поражает огромным количеством статистики. Пользователям, которые любят подробную информацию и заинтересованы в анализе каждого аспекта игры, он особенно понравится.

FotMob

Третье приложение Livescore в нашем списке также принадлежит европейским разработчикам. Кристер Нордвик и его брат основали свою компанию в Норвегии в 2004 году. Более 50 млн загрузок в App & Play Store и около 14 млн активных пользователей в месяц.

FotMob не предлагает столько статистических данных, как Sofascore, но в некоторых областях он копает глубже. Например, ожидаемые значения голов разбиты так, чтобы вы могли просмотреть цифры, например, только для первой или второй половины. Также можно отображать значения xG только для стандартов.

FotMob является одним из немногих сервисов для прямых трансляций, которые предлагают ожидаемые голы (xGOT). xGOT предоставляет рейтинг удара, попавшего в цель, в зависимости от положения удара задним числом.

Например, удары в середину ворот, засчитываются меньше, чем нанесенные близко к штанге. Если игрок не попадает в цель, значение xGOT всегда равно нулю. xGOT измеряет ценность броска после броска, а модель xG измеряет возможность гола до броска.

Несмотря на большое количество статистических данных, FotMob имеет понятный интерфейс, поэтому вы сразу быстро сориентируетесь.

— SofaScore и FotMob находятся в очень тесной борьбе за второе место. FotMob поражает не только обилием статистических данных, но и отличным пользовательским интерфейсом, в то время, как SofaScore является более изобретательным и креативным.

LiveScore

Один из самых известных сервисов прямых трансляций занимает четвертое место в нашем списке. LiveScore был основан еще в 1998 году и стал одним из первых источников информации для любителей футбола и ставок.

Внешний вид приложения и десктопной версии не претерпел существенных изменений за последние десятилетия, но изменился фокус компании. Livescore теперь является частью LiveScore Group, в которую также входят LiveScore Bet и Virgin Bet.

Livescore предлагает не только результаты, но и другие возможности, предоставляемые пользователям бесплатно. Удобно и то, что есть много интересных статей от компаний-партнеров, особенно из топовых матчей.

Кроме того, анализ матча можно получить только в один клик.

Сейчас Livescore выглядит как смесь классического лайв-сервиса и медиакомпании, поэтому вы можете просматривать много видеороликов. Основное внимание уделяется интервью и встречам с прессой.

Раздел соревнований более подробный, чем статистический. По сравнению с другими вебсайтами, здесь минимум информации. Например, вы не найдете статистику по ожидаемым голам.

— Вывод: раздел статистики на LiveScore желает лучшего. Тот факт, что эта программа все же выходит в топ, объясняется хорошим медиаконтентом. Вряд ли любая другая компания может предложить столько интервью и видео с прес-конференций. Для каждого матча вы найдете аналитические данные в один клик. Вам понравится Livescore.com, если подробная статистика для вас не является необходимостью.

Flashscore

В 2006 году Мартин Хайек и Йиржи Мареш основали первую версию Livesport.cz. Первоначальной целью было разработать провайдера прямых трансляций для чешских пользователей. Однако вскоре они захотели расшириться в других странах и для международной версии искали новое имя.

Так был создан Flashscore, но никто не ожидал такого успеха, даже его основатели.

Только в 2013 году Flashscore стал доступен в качестве приложения. После успешного старта в Play Store через год была запущена версия для Android. С тех пор программу скачали более 100 млн пользователей.

Штаб-квартира компании остается в Праге. Постепенно компания купила другие технологические предприятия, расширяя свою корпоративную империю. Сейчас в Livesport работает около 800 человек.

Дизайн Flashscore понятен с первых минут пользования. Есть доступ к лучшим моментам матчей, загруженных на YouTube.

Кроме того, доступны отчеты об играх. Особенно нам нравится, как представлены таблицы. На них вы сможете увидеть позиции в еврокубках и места вылета. По отдельным играм статистики не так много, и это немного портит общее впечатление.

— Вывод: FlashScore — надежный сервис для прямых трансляций. Те, кому статистика не очень нужна, тот, кто хочет быть в центре основных моментов игры в один клик, не обойдут Flashscore.

OneFootball

В последние годы OneFootball стал крупным лидером на рынке приложений прямых трансляций. Программа была основана в 2008 году Лукасом фон Кранахом в Бохуме, и сейчас у него более 100 млн активных пользователей.

Его популярность резко возросла, когда OneFootball приобрела права на трансляцию испанской лиги для Великобритании в 2019 году. После этого было сотрудничество со Sky, поэтому матчи второго дивизиона Бундеслиги и Кубка Германии также можно было транслировать за отдельную плату.

Однако есть и бесплатные прямые трансляции, которые иногда можно просматривать. В 2022 году пользователи могли бесплатно смотреть все матчи Кубка Африки.

Размер компании всегда измеряется ее акционерами. FC Bayern München, Adidas, FC Barcelona, Real Madrid и Liverpool FC, среди прочих, владеют акциями OneFootball. В мае 2022 года компания привлекла €300 млн венчурного капитала при оценке компании в 1 млрд.

После загрузки приложения вы должны зарегистрироваться. Это не свойственно большинству других компаний, которые предлагают онлайн-статистику.

Живой тикер хорош, но нужно немного привыкнуть к тому факту, что соответствующие команды можно просматривать только отдельно.

Статистика не такая большая, как у SofaScore или FotMob, но она охватывает множество деталей. Вы всегда будете в курсе последних переводов.

Изюминкой программы является видеораздел. Кроме прямых трансляций можно быстро найти основные моменты и интересные интервью.

— Вывод: OneFootball – очень амбициозная компания, о которой мы еще услышим. Из-за суммы привлеченного рискового капитала ожидается приобретение дополнительных прав на потоковую передачу.

Goal Live Scores

Создатели популярного вебсайта Goal.com запустили Goal Live Scores и стали одним из крупнейших поставщиков онлайн результатов в мире.

Сильные стороны этой компании заключаются в контенте, который основывается на синергии с Goal.com. Хотя статистики немного, дизайн программы вас порадует.

Реклама, конечно же, раздражает и часто занимает весь экран, иногда она исчезает после нескольких секунд ожидания. Другие подобные сервисы более выигрышны, предлагая рекламу меньшего размера.

Несмотря на это, очень радует скорость обновления результатов. Как показал наш тест, задержек отображения в этом приложении почти не было, и информация отображалась быстрее, по сравнению с другими.

— Вывод: тем, кто ценит тщательно продуманный редакционный контент, понравится Goal.com. Если вам реклама не мешает, сайт удивительно быстро обновляет результаты в реальном времени.

BeSoccer

История развития BeSoccer довольно интересна. В 2006 году разработчик программного обеспечения Мануэль Эредиа получил очень серьезную травму во время матча по минифутболу. Мужчина провел целый год в больнице и реабилитационных клиниках.

В результате у него было много свободного времени, поэтому разработал блог о технологиях, а также сайт, на котором архивировал футбольные результаты.

Его раздражала испаноязычная интернет-платформа, поскольку там было трудно быстро получить результаты его любимой команды Малаги, которая в то время играла во втором по величине испанском дивизионе.

Сайт, который тогда назывался Resultados de fútbol, рос, поэтому в 2014 году его изобретатель нанял двух разработчиков, чтобы те помогли создать приложение для Android и iOS.

Это сделало целевую аудиторию более интернациональной, однако потребовалось новое имя, поэтому был запущен BeSoccer.

В испаноязычных странах программа Livescore от Heredia достигла фантастической количества загрузок, но BeSoccer также достиг успеха в англо- и франкоязычных странах.

Помимо Испании и Южной Америки, приложение также особенно популярно в Африке.

Мануэль Эред изначально придавал большое значение полной статистике, и, в отличие от других провайдеров Livescore, на BeSoccer можно найти результаты всего 19 века.

Кроме того, BeSoccer охватывает большое количество лиг и предоставляет, например, больше результатов от молодежных команд, чем его конкуренты.

— BeSoccer — это неплохой сервис прямых трансляций, который предлагает множество исторических статистических данных. Кроме того, вы можете найти молодежные лиги, которых не увидите у других провайдеров в Livescore.