Неоценимая потеря в олимпийской семье. На 92-м году жизни скончалась легенда мировой художественной гимнастики Альбины Дерюгиной

Март, 29 в 12:28

На 92-м году жизни умерла легенда мировой художественной гимнастики Альбина Николаевна Дерюгина.

Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

– С грустью сообщаем, что на 92-м году жизни остановилось сердце легенды мировой художественной гимнастики, Героя Украины, члена Исполкома НОК Украины, заслуженного тренера Украины Альбины Николаевны Дерюгиной, – говорится в сообщении.

Альбина Дерюгина пришла в художественную гимнастику на заре ее зарождения и считается основоположницей этого вида спорта в Украине.

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За годы работы она воспитала не одно поколение гимнасток, которые получали олимпийские награды, побеждали на чемпионатах мира и Европы, приумножая спортивную славу Украины.

Сегодня ее воспитанницы известны во всем мире, а прочный фундамент, который она заложила, позволяет выводить на пьедестал почета все новые и новые таланты Украины, сохраняя неповторимый стиль украинской школы художественной гимнастики.

– От имени всей олимпийской семьи выражаем искренние соболезнования семье, друзьям, коллегам и воспитанницам Альбины Николаевны. Светлая и добрая память, – говорится в сообщении.

Редакция сайта Факты ICTV также выражает искренние соболезнования родственникам и близким Альбины Николаевны Дерюгиной.

Фото: Украинская федерация гимнастики