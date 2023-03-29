Неоценимая потеря в олимпийской семье. На 92-м году жизни скончалась легенда мировой художественной гимнастики Альбины Дерюгиной
На 92-м году жизни умерла легенда мировой художественной гимнастики Альбина Николаевна Дерюгина.
Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.
– С грустью сообщаем, что на 92-м году жизни остановилось сердце легенды мировой художественной гимнастики, Героя Украины, члена Исполкома НОК Украины, заслуженного тренера Украины Альбины Николаевны Дерюгиной, – говорится в сообщении.
Альбина Дерюгина пришла в художественную гимнастику на заре ее зарождения и считается основоположницей этого вида спорта в Украине.
За годы работы она воспитала не одно поколение гимнасток, которые получали олимпийские награды, побеждали на чемпионатах мира и Европы, приумножая спортивную славу Украины.
Сегодня ее воспитанницы известны во всем мире, а прочный фундамент, который она заложила, позволяет выводить на пьедестал почета все новые и новые таланты Украины, сохраняя неповторимый стиль украинской школы художественной гимнастики.
– От имени всей олимпийской семьи выражаем искренние соболезнования семье, друзьям, коллегам и воспитанницам Альбины Николаевны. Светлая и добрая память, – говорится в сообщении.
Редакция сайта Факты ICTV также выражает искренние соболезнования родственникам и близким Альбины Николаевны Дерюгиной.