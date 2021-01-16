Обслуживание на украинском языке с 16 января: кого коснется, штрафы, куда жаловаться

С 16 января 2021 вся сфера обслуживания должна принимать посетителей на украинском. Верховная Рада приняла закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного в 2019 году. Однако некоторые положения вступают в силу только сейчас.

Согласно закону, персонал учреждений может обслуживать на другом языке только по просьбе гостей. Секретариат уполномоченного по защите государственного языка разъяснил, что нужно делать, когда ваши права нарушаются.

Сначала следует зафиксировать факт того, что вам отказали в обслуживании на украинском с помощью аудио, видео, письменного подтверждения свидетелей или других средств.

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Пожаловаться можно на почтовый адрес 01001, г. Киев, переулок Музейный, 12, электронную почту skarha@mova-ombudsman.gov.ua или заполнить специальную форму на сайте уполномоченного.

За нарушение закона могут накладываться штрафы. Такое постановление выносится уполномоченным, если по результатам рассмотрения дела установили нарушения норм закона о языке. Размеры штрафа — от 5 тыс. до 6,8 тыс. грн.

Какие данные нужно указать в обращении

ФИО;

место жительства;

отметить суть жалобы;

кто, когда, по какому адресу и как отказал в обслуживании на государственном языке;

доказательства (по возможности);

дата обращения.

В электронном обращении дополнительно нужно написать электронную почту, на которую вы хотите получить ответ. Подпись в электронной форме не требуется. Жалобу можно подать в течение шести месяцев со дня выявления нарушения.

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