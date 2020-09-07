Нужно чувствовать себя суперзвездой — Ефросинина рассказала о восприятии женщин

Известная украинская телеведущая, основательница серии благотворительных мероприятий Charity weekend, общественный деятель Маша Ефросинина рассказала, что у украинок отсутствует любовь к самим себе.

— Частым вопросом на моих лекциях от женщин является: Что делать, чтобы полюбить себя? У украинок с этим проблема. Чтобы это сделать нужно стать суперзвездой внутри себя, надеть на себя корону и начать жить, той жизнью, от которой будешь получать удовольствие, — рассказала Маша Ефросинина.

По ее словам, большинство называет это низкой самооценкой, обесцениванием себя, но это ощущение внутренней пустоты. Зачастую есть понимание того как быть хорошей женой, хозяйкой, профессионалом в своем деле, но что именно доставляет удовольствие самой женщине неизвестно.

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— Я даю откровенные интервью и считаю, что только своим примером я могу продемонстрировать, что такое трансформация. Сегодня уже нет стереотипа, когда говорили: Стань суперзвездой и тебя будут любить люди. Сейчас нужно стать этой звездой внутри себя, — добавила телеведущая.

Маша Ефросинина отметила, что это трудная задача, поскольку сама себя много лет считала некрасивой.

— Я много лет не считала себя красивой. А поняла, что мое отражение в зеркале действительно такое, каким я его вижу, только тогда, когда я научилась любить себя, свое тело, любить свою внутреннюю звезду, которой небыло, — сказала Ефросинина.

Она отметила, что себя нужно наполнять. Это не только определенная форма, должен быть смысл. Тогда вам станет все равно любят вас миллионы или нет. Вы будете уверены в себе.

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— Очень часто я понимала, что мне отказывали в определенной работе или в роли только потому, что решение принимала женщина. Все это из-за неуверенности и внутренней пустоты. Однако любая женщина может быть невероятно красивой при правильном подходе и умении заниматься собой, — подытожила телеведущая.

Маша Ефросинина добавила, что с одной стороны, она достигла больших результатов в изменении системы на глобальном уровне, так как она может на большие аудитории говорить о правах женщин, куда идти и что делать в случае насилия, когда нужно бить тревогу.

Последователей ее непопулярных заявлений о равенстве, насилие и правах женщин стало намного больше. Также она добавила, что сейчас это придает сил двигаться дальше. А в корне этих проблем лежат внутреннее принятие женщины.