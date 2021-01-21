Есть жалобы, но нет злостных нарушителей — Кремень о языковом законе

Статья закона Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного относительно использования государственного языка в сфере обслуживания недавно вступила в силу.

В идеале – работники всех учреждений должны обращаться к посетителям сначала на украинском языке, а затем по возможности и желанию могут разговаривать на том языке, на котором удобно клиенту.

С началом действия нововведения, о котором было известно еще полтора года назад, начали появляться и первые жалобы.

В интервью Фактам ICTV языковой омбудсмен Тарас Кремень рассказал, как идет переход на украинский в сфере обслуживания и сколько зафиксировано нарушений.

— Сколько жалоб уже поступило и какого характера?

— На сегодняшний день поступило около 150 обращений о возможных нарушениях языкового законодательства в части обслуживания потребителей. Прежде всего, это отказ в предоставлении информации и услуг на государственном языке.

Например, из Запорожья поступило обращение – продавец принципиально отказалась обслуживать клиента. Тогда он вызвал полицию, был составлен протокол, записано видео сотрудниками Национальной полиции. Думаю, что мы совместно будем принимать меры реагирования для того, чтобы языковое законодательство реализовали и права граждан защитили.

Во-вторых, этот вопрос вывесок, ценников в торговых сетях. И третье – интернет-магазины, в том числе их стартовая страница. В силу того, что Украина находится в состоянии локдауна, выросло количество заказов услуг, в частности питания в офисы через интернет.

Мы будем обращаться к владельцам с тем, чтобы права граждан на получение информации и услуг на государственном языке соблюдались.

— Кто больше всего нарушает языковое законодательство?

— Довольно трудно определить регион, который является лидером по нарушениям, или бизнес – большой или малый. Так же, как и сферы. Это не только сфера торговли, но и сферы образования, социальных услуг, правовой помощи, каждая из которых “вкладывает” в копилку языковых нарушителей.

За несколько дней с начала имплементации статьи злостных нарушителей нами не замечено.

В то же время мы видим элементы пропаганды, способы, как обойти языковое законодательство. Но, по моему мнению, языковому закону альтернативы в украинском государстве нет.

Необходимо создавать условия не только для соблюдения закона, но и для повышения уровня владения государственным языком. Украина должна позаботиться о курсах по бесплатному изучению государственного языка, обо всем, что создаст лучшие условия для освоения и свободного владения украинским языком.

— А не лучше ли было бы создавать эти условия до того, как приняли закон?

— Закону полтора года. Собственно, и должности уполномоченного (по защите государственного языка, – Ред.) должно быть столько же. Но я работаю только около полугода, поскольку очень долго не могли определиться с кандидатурой.

Статья 30 вступила в силу только 16 января, и у сферы обслуживания было полтора года на подготовку.

То есть переходный период был. Для отдельных сфер он до сих пор остается. Скажем, 16 июля начинаются экзамены на уровень владения государственным языком претендентами на государственную службу и теми, кто хотел бы получить украинское гражданство. Тоже есть полгода, чтобы выучить украинский язык.

Этот закон – один из примеров мягкой украинизации. У каждого есть возможность подготовиться, у каждого есть средства для этого.

— Какая новизна экзаменов для госслужащих? Ранее они также их сдавали.

— Раньше госслужащие сдавали такие экзамены, где выдавались удостоверения Разговаривает (на государственном языке, – Ред.). С 16 июля Национальная комиссия по стандартам государственного языка будет проверять именно уровень владения.

Таких уровней три – A, B и C, как во всем мире. Чем выше должность, на которую будет претендовать гражданин, тем сложнее будут вопросы.

По моему мнению, нормально, что мы выходим на уровень не только профессиональных, но и языковых требований и качеств каждого, кто будет работать на имидж Украины.

Если экзамены будут сдавать президент, премьер-министр, министры, прокуроры, судьи, адвокаты, депутаты местных советов – это нормальный процесс.

Надеюсь, что в результате имплементации этой статьи у нас будет меньше обращений о возможных нарушениях теми, кто осуществляет полномочия государства.

Все это будет касаться тех, кто будет занимать соответствующие должности в будущем.

— Вы будете говорить об организации государственных курсов с премьер-министром? Какая схема их введения?

— Законом определено, что соответствующая программа должна была появиться еще в начале 2020 года, вместе с бесплатными курсами. С целью выполнения норм закона я неоднократно направлял обращения в адрес премьер-министра Дениса Шмыгаля. И действительно он сделал немало шагов навстречу этой имплементации.

Например, утверждено постановление, которым одобрены пути реализации государственной языковой программы.

Надеюсь, что в 2021 году при поддержке правительства такая программа появится. Мы также писали письмо о бесплатных курсах, но это в сфере Министерства культуры и информационной политики.

Кроме того, правительство внесло изменения в регламент Кабинета министров, и теперь все нормативно-правовые акты обязательно проходят экспертизу у нас на уровень соблюдения языкового законодательства.

— Каким образом будут достигать соблюдения использования украинского языка?

— На первом этапе мы отправляем требование о соблюдении языкового законодательства. Начиная с 2022 года мы будем оформлять постановления в отношении злостных нарушителей и штрафовать.

По моему мнению, злостных нарушителей, которые готовы будут заплатить морально, материально и репутационно, у нас не будет. В то же время мы готовимся и к такой судебной практике, которой еще не было в Украине.

Штрафы за соответствующие нарушения колеблются от 500 до 6,8 тыс. грн. Это не “смертельно”, но будет бить по репутации.

— То есть до сих пор продолжается мягкая украинизация?

— Да. Кому-то хочется говорить о тотальной украинизации, о “шпрехенфюррере”, ограничении прав нацменьшинств и коренных народов, хотя на самом деле это не так.

Закон работает по принципу мягкой украинизации, создаются условия, проводится широкая информационная компания. Мы объясняем, информируем, посылаем тысячи обращений в адрес органов власти и местного самоуправления.

Мы сотрудничаем со всеми сферами, в частности дипломатическими представительствами. Мы заручились поддержкой мирового конгресса украинцев, ведь считаем, что украинцы за рубежом также должны свободно владеть украинским языком.

Работа очень тяжелая, но она дает первые результаты, которые сейчас достаточно оптимистичны.

— Какие веселые страшилки вы прочитали в свой адрес за эту неделю?

— Меня назвали автором сети стукачей, шпрехенфюррером, языковым надзирателем, человеком, который начинает в Украине войну на языковой основе. Но это ложь, информационный вирус и результаты российской пропаганды.

Я полушутя говорю, что я украинский “пропагандист”. Я за украинский язык, за национальную безопасность и защиту права граждан на получение услуг на государственном языке.

— Будете ли вы подавать в суд на тех, кто распространяет фейки?

— Я думаю, что им будет за честь, если я начну обращать на них внимание. В частности, на тех, кто в публичном пространстве говорит о несоблюдении языкового закона, и о том, как его можно обойти.

Это того не стоит, особенно если такие персонажи традиционно выступают даже не с украинских телеканалов, а говорят об этом с каналов соседних стран.

В то же время, если 16 января вопрос имплементации ст. 30 стал топ-новостью в украинском интернет-информационном пространстве и за пределами нашего государства, я понимаю, насколько это важно для граждан.

Впервые за годы независимости украинцы получили законный способ для защиты своих прав на получение информации и услуг на государственном языке.

Никто не запрещает общаться на другом языке. Никто не будет контролировать это, в нашем законе нет языковых инспекторов. Но в первую очередь закон рассчитан на защиту украиноязычных граждан.

— Какие бы советы вы дали продавцу, который, например, должен отныне перейти на украинский, но плохо его знает?

— Даже если вы недостаточно владеете государственным языком, нужно сделать первый шаг. Поздоровайтесь с гражданами, которых вы обслуживаете, на государственном языке. Поверьте, тогда разговор пойдет как вода.

Ничего страшного, если вначале вы будете ошибаться. Языковые навыки появятся у вас в ближайшее время.

Ошибаться – это не беда. Беда – отказываться применять государственный язык в Украине.

Общалась Ольга Чайко