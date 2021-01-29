Под ширмой моратория происходил грабеж — Лещенко о необходимости земельной реформы

1 июля 2021 года в Украине открывается рынок земли сельскохозяйственного назначения. Это означает, что ее владельцы смогут свободно ею распоряжаться, продавать, сдавать в аренду и тому подобное.

Кроме того, возрастет и ее стоимость, что должно положительно повлиять даже на тех, кто привык сдавать землю в аренду на длительное время.

Однако у многих остаются вопросы о том, как будет работать рынок земли.

В интервью Фактам ICTV министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко рассказал о том, чем важно открытие рынка земли.

— В июле 2021 года заработает рынок земли. По каким правилам он будет функционировать? Какие опасения?

— С тем, как движется земельная реформа, опасений и страхов становится все меньше. Социологические исследования показывают, что общество все менее критично относится к земельной реформе.

Все потому, что осуществляется реальная дерегуляция, реальная децентрализация. Мы принимаем законы, которые упрощают систему землеустройства, ликвидируют сотни различных бюрократических процедур с элементами коррупционных рисков.

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Самое главное – вся страна понимает, что рынок земли есть, просто он теневой. Он существует через институт эмфитевзиса и не гарантирует право собственности ни одной из сторон.

Мы движемся ближе к польскому сценарию реализации земельной реформы. Это тривиальный долгий путь, без спешки, который предусматривает доступ к обороту земель только украинцам, с концентрацией не более 100 га в одних руках, с возможностью допуска на рынок иностранцев только через всеукраинский референдум.

Такой механизм будет функционировать до 2024 года. Когда мы увидим, что у нас есть стабильная, качественная система координат, устойчивое развитие, соблюдение правил, будет возможность в диалоге с обществом рассматривать варианты допуска тех или иных субъектов на рынок.

Мы открываем рынок земли пока только для граждан Украины. Это делается сознательно, это политическая и правовая позиция президента, поскольку нам необходимо развеять все мифы, существующие в обществе, и детенизировать значительный объем земель сельскохозяйственного назначения, находящихся вне правовой плоскости.

Нам еще нужно принять несколько законопроектов, в частности в части финализации децентрализации, электронных аукционов. Хочу еще раз объяснить, что никто землю не будет забирать. У каждого будет возможность распоряжаться ею так, как считает нужным.

Земельная реформа будет длиться годами, постоянно совершенствоваться законодательство, предоставляя приоритет украинцам.

— То есть с 1 июля, с принятием всех дополнительных законов, украинцы смогут продавать и покупать землю?

— Да, они будут полноценными распорядителями земли, но никто не будет обязывать их покупать или продавать землю.

Я не вижу никаких условий для ажиотажа в стране. Сегодня иметь в собственности землю и сдавать ее в аренду гораздо эффективнее, чем ее отчуждать. Арендная плата ежегодно растет, конкуренция растет.

По моему мнению, земля – ​​это лучший депозит. Он только растет в цене и стабильно приносит доход.

Все должны понимать, что все наши соседи начинали этот путь 15-20 лет назад. Все говорили о рисках, но время показало, что, например, в Польше стоимость гектара выросла в десять раз за 15 лет.

Также выросли контроль за землями, эффективность землепользования, охрана, налогообложение и тому подобное.

Нам не нужно искать какой-то особый путь. Есть замечательный опыт наших соседей, мы можем двигаться в фарватере и спокойно развиваться. Качественно проведенная земельная реформа заложит основу на десятилетия вперед для нашего государства.

— Как будет работать продажа земли?

— Если земельный пай находится в аренде, и лицо будет иметь желание осуществлять шаги по его отчуждению, то будет отрабатываться институт преимущественного права.

Тот, кто арендует, имеет право первично приобрести или взять в другое ограниченное право пользования, исходя из того, как это видит владелец. Если нет ограничений, действует свободный выбор по распоряжению землей.

Все будет осуществляться только через нотариальную форму, через безналичную форму с соответствующим банковским счетом, с налогообложением, максимально прозрачно. Рисков для злоупотреблений будет гораздо меньше, чем сейчас.

— Вы уже передали общинам более 2 млн га земли как председатель Госгеокадастра. В чем позитив таких действий?

— Главы Госгеокадастра, которые были до меня, врали о том, что у них на балансе есть более 10 млн га земли сельскохозяйственного назначения. С начала работы в Госгеокадастре я задекларировал позицию по возврату общинам всей земли, которая есть в распоряжении госоргана.

Я, как председатель Госгеокадастра, должен был передать 10 млн га земли, исходя из той аналитики, которую обнародовали ранее. По факту передал почти 2,3 млн га, и у меня на балансе остается 750 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения.

Это земли Академии наук, Минобороны, Минобразования, Государственной пенитенциарной службы – все, что осталось.

Граждане нашего государства должны понимать, что более 5 млн гектаров земель выведены в частную собственность.

Каким образом? Через механизмы подделки документов, из-за отсутствия инструментов контроля, страну просто грабили в режиме реального времени. По моему убеждению, приватизация 90-х – ничто по сравнению с тем, что похитили Словакию на территории Украины. Но боль в том, что не просто землю вывели, а вывели недра Украины.

Общество должно понимать, что нефть, газ, янтарь, литий – все ключевые запасы – они сегодня на земле и под землей в частных руках, поскольку люди, контролировавшие Госгеокадастр, они же контролировали Госгеонедра.

Частные компании получали месторождения, их продавали частным компаниям. Под ширмой моратория, что не надо продавать землю, происходил грабеж в режиме реального времени.

В первых числах февраля мы запускаем национальный геопортал открытых данных. Люди будут видеть, где чья земля, кто сколько платит за нее налогов. Кто в схеме, почему янтарь принадлежит неизвестным уже умершим гражданам.

Это будет определенным образом революция в сознании граждан, потому что люди в режиме реального времени будут видеть, что происходит. А параллельно мы запустим спутниковый мониторинг и в режиме реального времени каждые три дня будем получать аналитику – где незаконная вырубка, где незаконная застройка – мы это все будем видеть.

Другого метода для борьбы с этими коррупционными аспектами нет.

Должностное лицо, которое распоряжается миллионами гектаров земли, должно добровольно отказаться от своих полномочий. Мы своим примером показали, что это возможно.

Возвращать землю государству нужно, миллионы гектаров через суды мы не вернем, здесь требуется специальное законодательство и специальное регулирование в части изъятия этих участков. Если человек приватизировал два гектара, это не значит, что он является собственником недр, и здесь государство должно вмешиваться.

— Вы верите, что силовые органы в этой истории на стороне справедливости?

— Мне важно донести информацию обществу. Чтобы люди поняли, что нет тех 10 млн га, о которых говорили им политики. Люди искренне верят, что они могут реализовать свое право на два га, что они действительно есть.

Нужно работать через специальное законодательство, ведь мы не сможем исключительно через правоохранительные органы это все реализовывать. А у существующих производств суды длятся годами.

Люди не несут ответственности, поскольку в стране есть проблема с реализацией конституционного права на защиту. По моему мнению, нам необходимо реализовать более качественно институт изъятия участка для общественных нужд, четко выписать вопрос природоресурсного характера, чтобы недра принадлежали государству.

Нужны комплексные действия Верховной Рады, Кабмина, президента. И меня очень радует, что премьер-министр осознает все риски и публично говорит о том, сколько недр потеряно и как важно это восстановить.

Общалась Оксана Михайлова