Сегодня Бессарабия принадлежит Молдове и Украине – здесь проживает более 47 национальностей. С таким колоритом населения родилась и особая кухня, поэтому Факты ICTV рассказывают об угощениях Бессарабии.

Между Черным морем, Прутом, Дунаем и Днестром расположилась местность, где живут трудолюбивые, талантливые и щедрые люди. Уникальный колорит края чувствуется сразу, как только ступаешь на землю юга Украины. Его особенность, прежде всего, в национальной кухне.

Бессарабская кухня формировалась на протяжении нескольких веков под влиянием множества других кухонь: молдавской, румынской, болгарской, украинской, еврейской, турецкой и даже греческой. В общем она объединяет колоритность 260 народов. Именно это и становится приманкой для гурманов. Рецепты многих блюд передаются из поколения в поколение, поэтому некоторые угощения не написаны на бумаге, а переданы из уст в уста.

Радость для вегетарианцев

Бессарабская кухня характеризуется множеством овощных блюд, разнообразием приправ и специй. Традиционными в рационе являются фаршированные овощи: кабачки, баклажаны, помидоры, перец. Причем фарш может быть абсолютно разным: мясной, овощной, мясо-овощной или крупы с овощами/мясом.

Но любители полакомиться мясом также не будут разочарованы: мясных и рыбных блюд достаточно. Особенностью бессарабской кухни является любовь к брынзе: этот сыр используется почти во всех блюдах, а также подается отдельно. Для наглядности мы расскажем подробнее о некоторых угощениях.

Уха по-бессарабски с саламуром

Готовится из различных сортов дунайской рыбы на открытом огне. Используют дунайского сазана, сома, судака, осетровых. Приготовить настоящую рыбацкую уху – это искусство. Сначала в кипящую воду опускают лук, затем картофель и морковь. Позже добавляют рыбу и помидоры или томатный сок. В конце щедро посыпают зеленью. Готовая уха должна впитать в себя аромат зелени.

Подают это блюдо по-особенному – рыбу отдельно на большой тарелке, а суп наливают в отдельные чашки или пиалы. Обязательно предлагают специальный соус саламур и легкое местное вино.

Голубцы в виноградных листьях

Известны далеко за пределами Украины голубцы в Бессарабии все же имеют свое отличие, ведь сочный фарш заворачивают не только в капустные листья, но и в виноградные. Такие голубцы имеют разную начинку: мясную, овощную, грибную и подаются с домашней сметаной.

Такие голубцы маленькие и аккуратные, их делают на праздники, чтобы показать мастерство хозяйки. Да-да, наши женщины любят выслушивать комплименты по поводу их блюд, и об этом следует помнить всегда!

Вертута

Блюдо молдавской и греческой кухни – рулет из вытяжного теста, подобный немецкому штруделю. Начиняют вертуту брынзой, жареным луком, маком с изюмом, фетой с помидорами, медом с грецкими орехами, яблоками и т.д. Одного кусочка вполне достаточно, чтобы утолить голод на полдня. Детвора любит такое угощение, его можно и в школу взять, чтобы перекусить на перемене, и на прогулку – поделиться с друзьями.

Фаршированный перец

Это блюдо уже давно стало интернациональным. Даже в Бессарабии сложно определить принадлежность этого угощения к какой-либо национальности. Готовят его часто, особенно в сезон мясистого болгарского перца, который наполняют разнообразной начинкой. Тушится и запекается в духовке со сметаной и особыми соусами.

Брынза

Мягкий и очень соленый сыр из овечьего или козьего молока. Замечательная закуска к бессарабским винам. Брынзу из коровьего молока местные гурманы считают “подделкой”.

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Мамалыга

Мамалыга готовится очень просто: кукурузную крупу мелкого помола засыпают в соленую воду и, помешивая, варят до готовности. Затем густую кашу выкладывают горкой на чистое вафельное полотенце и прикрывают. Когда корж остынет, самое время садиться семье за стол. Хорошая хозяйка знает, что для мамалыги главное – вкусно ее подать. Для этого в одну миску наливают домашнюю сметану, в другую насыпают тертую брынзу. Также это блюдо подают со шкварками.

Вареники с вишнями

Это угощение известно многим. Но вот приготовленные в Бессарабии – они все-таки другие! Наверное, потому что вишня сочнее: благодатная почва насытила сочные рубины настолько, что они стали мясистыми и сладкими. Местные обожают эти вареники и подают их в качестве десерта или самостоятельного блюда.

Сельдь по-дунайски

Рыба с нежным мясом, имеет приятный специфический вкус. Вылавливается в Дунае в марте-июне. Варят ее в очень соленой воде, но рыба эта очень жирная. Часто подают с жареной квашеной капустой.

Каварма

Мясное блюдо, как правило, готовится из баранины. Обычно берется старая баранина, потому что она жирная, а это играет важную роль в приготовлении этого блюда. Также существует болгарская разновидность кавармы, которая готовится из свинины. Когда на столе появляется каварма, настроение у домочадцев молниеносно поднимается.

Это еще далеко не весь перечень колоритной кухни Одесского региона. Но у вас есть прекрасная возможность посетить край колоритной Бессарабии и самим оценить все тонкости угощений, которые вам предложат гостеприимные люди.

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