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Украинский фильм получил награду на международном кинофестивале

Документальная кинолента Алины Горловой Явных проявлений нет получила награду международного кинофестиваля DOK Leipzig.

явних проявів нема

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

Фильм был отмечен наградой за выдающуюся восточноевропейскую картину.

В основе сюжета – история женщины, которая вернулась с войны с посттравматическим стрессовым расстройством. Ее главное желание – снова жить как раньше. Прототипом героини стала Оксана Якубив, о которой уже был снят фильм Невидимый батальон.

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Лента получила ряд наград и на украинском фестивале Docudays.UA.

К слову, ранее Факты ICTV писали о фильме Предел, созданный совместно с украинскими кинематографистами, который Словакия выдвинула на Оскар.

Фото: Явних проявів немає/Facebook

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