В марте 17-го года, после государственного переворота, в надежде спасти страну, Николай II отрекся от престола.

Гражданская война унесет жизни более десяти миллионов человек. Царя арестуют – вместе с семьей. Императрица Александра, дочери – Татьяна, Ольга, Мария, Анастасия и сын – цесаревич Алексей – всех их отправят сначала в Тобольск, а затем перевезут в Екатеринбург. Оттуда они уже не вернутся.

70 лет советская власть молчала и о месте захоронения, и о том, кто именно отдал приказ убить Романовых. Официально – кровавый царь был расстрелян по решению Уральского совета, без санкции из Москвы. Впрочем, уже есть свидетельства, что приказ расстрелять царскую семью дал лично Ленин.

Известный певец Александр Новиков в Екатеринбурге возглавляет фонд 400-летия дома Романовых, подробности убийства царской семьи изучал, по его мнению, отдельную роль в роковом решении роль сыграл Яков Свердлов – на тот момент глава центрального исполкома.



Весной 18-го здание обнесли забором, выставили часовых. Теперь это – объект под названием Дом специального назначения. Его комендантом стал присланный из Питера Яков Юровский.

В момент, когда семья и прислуга спустились к подвальной комнаты, двери закрыли, а Юровский нервно зачитал смертный приговор. Николай Романов успел спросить: Что?

Княжну Анастасию, по одной из версий, закололи штыком винтовки. А в цесаревича вроде попало 11 пуль, и он еще был жив.

Удивительно, но Никулин умер через год после этой записи. Главный цареубийца Юровский умер еще в 30-х. А еще – исчез сам дом Ипатьева. Выполнил этот приказ тогдашний первый секретарь свердловского обкома – будущий первый президент России Борис Ельцин.

Улица Карла Либкнехта. Дом Ипатьева был расположен именно на месте, где теперь стоит храм. С тех пор изменился даже ландшафт улицы. Других старых зданий уже нет. Возможно, только дворец напротив – сохранился с тех времен, и его могли видеть члены царской семьи.

Говорят, что на месте расстрелянного подвала – теперь алтарь. Хотя на самом деле дом был несколько левее, и сам подвал – не был на этом месте.

Еще в 60-х в версии расстрела начали появляться сомнения – слишком много белых пятен. Зачем убивать детей, более того – прислугу? Для чего сначала открещиваться от убийства, а затем записывать интервью с командой, которая расстреливала?

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По одной из версий, Ленин приказал их спрятать, а убийство – имитация. И, мол, дети императора даже имели потомков.

По другой версии – царица Александра Федоровна вместе с дочерью Татьяной доживали век в Львовском монастыре.

Некоторые серьезно уверяют, что Алексей Романов – впоследствии стал Алексеем Косыгиным. Основание так считать – один год рождения цесаревича и Косыгина – 1904-й, оба – родились в Петербурге, к тому же биография Косыгина – малоизвестная. Сам император будто дожил до 58-го года и умер в Нижнем Новгороде. А в Ипатьевском доме расстреляли – двойников.

В 91-м в Поросенковой балке под Екатеринбургом находят остатки – всего 9 скелетов. Не хватает еще двух останков – цесаревича Алексея и княжны Марии. В 18-м после расстрела все тела сначала привезли в Ганину Яму – неподалеку, а затем перенесли сюда и сожгли. Экспертизы ДНК в США и России доказали – кости принадлежат Романовым. Однако, в конце 90-х появилась альтернативная экспертиза профессора токийского института микробиологии Тацио Нагайя.

В 2007, через 15 лет и в нескольких метрах от прошлых раскопок, находят новые артефакты. На том же месте, под кострищем – неизвестные кости.

Другие фрагменты – юноши, примерно такого же возраста, что и цесаревич Алексей. Кости были сильно обгоревшие.

Другая странная деталь – опять же в доме Ипатьева. На стене вроде была странная надпись на немецком – “Этой ночью Вальтасара убили слуги”- это цитата из Гейне.

Вроде неизвестный делал также надписи с цифрами, и рисовал свастику. Сразу же заговорили о оккультном следе – каббала и ритуальное убийство.

С другой стороны – в каббале не используют арабские цифры, и никто из расстрельной команды не был слишком верующим – все они были атеистами.

В конце концов, надписи могли появиться в 20-х годах, когда в Ипатьевском подвале был музей.

Спекуляции на теме гибели Николая II и его семьи могут быть связаны с борьбой за наследство Романовых и российский престол.

В 1998 году 9 фрагментов тел Романовых были перезахоронены в Петропавловском соборе Петербурга. Но споры, действительно ли, это царская семья развернулись чрезвычайно острые. РПЦ не признавала идентичность. Видимо, поэтому в 2015 году Следственный комитет России возобновил расследование. Была проведена эксгумация останков и изъяты фрагменты тел императора и его жены.

В 2015 должны были перезахоронить и найденные в 2007 году останки цесаревича Алексея и княжны Марии, но почему-то процесс затормозили.

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