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Факты / Lifestyle

День Яремче: 27-28 июля состоится Первый открытый гуцульский карнавал

На День города в Яремче состоится масштабный гуцульский карнавал с ярмаркой и выставкой народного искусства Гуцульщины.

Яремче

27 и 28 июля один из самых популярных курортов Прикарпатья Яремче празднует День города. Это событие всегда проводят масштабно и ярко. В этом году в городе состоится Первый открытый гуцульский карнавал.

В нем примут участие более 30 платформ – это местные аграрии, фермеры, производители эко-продукции, народные мастера и ремесленники, дизайнеры одежды и аксессуаров, туристические агентства, местные отели, рестораны и музейные комплексы. Каждая зона будет содержать элементы культуры Гуцульщины, быта, ремесла, традиций.

 

Во время праздника выберут лучшую платформу, которая получит денежное вознаграждение. Главной изюминкой станет приготовление огромного казана грибной юшки по традиционному рецепту, ее сможет попробовать каждый желающий бесплатно.

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В эти дни в Яремче устроят ярмарки с местными товарами и продуктами. Все это будет сопровождаться мастер-классами, дегустациями блюд гуцульской кухни, экскурсиями в усадьбы и культурные центры. Кроме того, на мероприятии пройдет выставка народного искусства с такими экспозициями: роспись на стекле, резьба, лозоплетение, вышивка, ткачество, кузница, гончарство и художественная роспись керамики.

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День Яремче: 27-28 июля состоится Первый открытый гуцульский карнавал / 2 фотографии

По словам организаторов, общая атмосфера события не оставит никого равнодушным и передаст весь колорит, гостеприимство, традиции и быт Гуцульщины.

Кстати, мы подготовили для вас материал о самых популярных фестивалях лета в Украине и Европе.

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