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Факты / Культура

Захват Крыма изменили на присоединение – Харари о переводе своей книги в РФ

Футурист и писатель Юваль Ной Харари рассказал о сложностях издания в России книги, которая критикует современную власть.

Харарі

Известный футурист Юваль Ной Харари, который написал бестселлеры – Человек разумный и Человек божественный – выступил на ежегодной конференции YES 2019.

Недавно он издал новую книгу – 21 урок для XXI века. Однако русский перевод несколько отличается от оригинала.

Профессор Харари объяснил, почему так произошло.

Дальше – прямая речь.

Это была очень тяжелая дилемма для меня.

Некоторые изменения в российском издании были сделаны без меня – завоевание или захват Крыма изменили на присоединение Крыма.

А некоторые изменения внесли с моего разрешения.

Россия – это не демократия. У них нет демократической свободы выражения.

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В моей новой книге много критики про нынешний российский режим.

И мне сказали, что они не позволят издать и распространять эту книгу в таком виде.

А если бы я пытался, это могло поставить моих переводчиков и издателей под угрозу. Мне пришлось выбирать – или несколько изменить для российской аудитории примеры, или не издавать книгу вообще.

Харарі 2

Я уважаю тех людей, которые сказали, лучше не издавать вообще. Но это экстремальная и не здоровая позиция – чтобы подобные книги не выходили.

На самом деле книга не об Украине, не о России, не о Крыме. Она об искусственном интеллекте, об изменениях климата, о возможных диктатурах.

Очень важно, чтобы россияне участвовали в этом глобальном разговоре. Если вы исключаете людей, которые живут в не демократической стране, это не будет всемирный разговор. Поэтому я согласился на компромиссы.

Я не хочу добавлять всякие похвалы, но я готов изменить примеры, чтобы объяснить идеи.

Напомним, в Киеве проходит 16-я Ежегодная конференция YES 2019. Форум посетят более 400 политиков, бизнесменов, общественных активистов из 26 стран мира.

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