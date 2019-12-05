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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Воровство фильмов, сериалов и музыки в ЕС упало на 15%

Бюро интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO) провело исследование, согласно которому уровень потребления пиратского контента снизился более чем на 15%.

Воровство фильмов, сериалов и музыки в ЕС упало на 15%

Пользование краденным контентом в Европе снизилось более чем на 15%, говорится в новом отчете Бюро интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO).

EUIPO выяснил, что потребление нелегальных фильмов, сериалов и телешоу упало на 15,1% в 2018 году по сравнению с 2017. Особенно резкое снижение наблюдалось в музыкальной сфере – на 32%. В отчете собраны данные о более чем 70 млрд интернет-соединений с января 2017 года по сентябрь 2018 года.

В отчете отмечается, что средний европейский интернет-пользователь в первые девять месяцев 2018 года обращался к пиратскому контенту 9,7 раз в месяц, как со стационарных компьютеров, так и с мобильных устройств.

– Индустрии, для которых важно соблюдение права интеллектуальной собственности – кино, телевидение, музыка и другие, создают в ЕС более 11 миллионов рабочих мест.

Пиратство — это потеря дохода компаний, и значит, прямая угроза для отрасли и занятых в ней. Несмотря на спад пиратского потребления, нам всем предстоит сделать еще много работы для решения этой проблемы.

Мы надеемся, что наши данные помогут принимающим решения по борьбе с пиратством, – комментирует исполнительный директор EUIPO Кристиан Арчамбо.

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Исследование, проведенное Gemius для украинской антипиратской инициативы Чистое небо летом 2019, показало, что 31% украинцев уже готовы платить за легальный контент. Год назад этот показатель составлял 13%. И все больше людей считают, что бороться с пиратством необходимо.

– Мы были приятно удивлены результатами летнего исследования, особенно понимая сейчас, что мы движемся в одном цивилизованном направлении вместе с Европой.

И хоть готовность платить не означает реальный отказ от нелегального, мы заметили улучшение показателя и по тем, кто уже реально платит – 8% опрошенных, что на четверть больше, чем в прошлом году! – комментирует директор общественного союза инициатива Чистое небо Катерина Федорова.

Объем рынка несанкционированных трансляций по IPTV, которые потребляет приблизительно 13,7 млн граждан ЕС, составляет в среднем в €941,7 млн в год.

Это — разовые платежи, покупка нелегальных приставок или долгосрочные подписки, реализованные неавторизованными продавцами. Средний пользователь ЕС тратит 5,74 евро в месяц на неавторизованные IPTV сервисы.

Напомним, масштабный международный опрос YES 2019 показал, что современные политическая, социальная и экономическая системы не делают людей счастливее.

Источник: IBC

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