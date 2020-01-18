Где купаться в Киеве на Крещение 2020

19 января в Украине отмечается Крещение или Иордан. Это последний праздник Рождественского цикла. Христиане считают этот день единственным в году, когда вода приобретает целебные свойства.
Тысячи верующих в Украине в этот день купаются в проруби. Если водоем покрыт льдом – делают специальные прорези, часто в форме креста. В таинстве также участвует священник: он освящает прорубь и читает молитвы. Традиционно, нырять в воду нужно трижды.
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Чтобы купание в этот день было не только полезным, но и безопасным для вашего здоровья, Факты ICTV собрали перечень водоемов, где купаться на крещение в Киеве.
Днепровский район:
- пляж Детский (около часовни в Гидропарке);
- пляж Венеция (остров Долобецкий);
- пляж Предместная Слободка (Гидропарк, напротив Киево-Печерской лавры);
- пляж Тельбин (проспект Павла Тычины);
- пляж Радужный (озеро Радужное, ул. Марка Черемшины);
- пляж Радуга (ул. Никольско-Слободская);
- пляж Центральный (Труханов остров).
Оболонский район:
- пляж Вербный (озеро Вербное, ул. Приозерная);
- место массового отдыха Наталка (залив Оболонь, ул. Приречная);
- Наталка 2 (ул. Оболонская набережная);
- пляж Пуща-Водица (пруд Горащиха, 7 линия);
- Х-Park (парк Муромец);
- озеро Иорданское (пр. Степана Бандеры).
Деснянский район:
- зона отдыха Троещина (ул. Оноре де Бальзака).
Голосеевский район:
- пляж Галерный (ул. Набережно-Корчеватская).
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