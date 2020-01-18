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Факты / Lifestyle

Где купаться в Киеве на Крещение 2020 (КАРТА, СПИСОК)

19 января в Украине отмечается Крещение или Иордан. Это последний праздник Рождественского цикла. Христиане считают этот день единственным в году, когда вода приобретает целебные свойства.

Тысячи верующих в Украине в этот день купаются в проруби. Если водоем покрыт льдом – делают специальные прорези, часто в форме креста. В таинстве также участвует священник: он освящает прорубь и читает молитвы. Традиционно, нырять в воду нужно трижды.

Читайте: Крещение: зачем нужна святая вода и как ее использовать

Чтобы купание в этот день было не только полезным, но и безопасным для вашего здоровья, Факты ICTV собрали перечень водоемов, где купаться на крещение в Киеве.

Днепровский район:

  • пляж Детский (около часовни в Гидропарке);
  • пляж Венеция (остров Долобецкий);
  • пляж Предместная Слободка (Гидропарк, напротив Киево-Печерской лавры);
  • пляж Тельбин (проспект Павла Тычины);
  • пляж Радужный (озеро Радужное, ул. Марка Черемшины);
  • пляж Радуга (ул. Никольско-Слободская);
  • пляж Центральный (Труханов остров).

Оболонский район:

  • пляж Вербный (озеро Вербное, ул. Приозерная);
  • место массового отдыха Наталка (залив Оболонь, ул. Приречная);
  • Наталка 2 (ул. Оболонская набережная);
  • пляж Пуща-Водица (пруд Горащиха, 7 линия);
  • Х-Park (парк Муромец);
  • озеро Иорданское (пр. Степана Бандеры).

Деснянский район:

  • зона отдыха Троещина (ул. Оноре де Бальзака).

Голосеевский район:

  • пляж Галерный (ул. Набережно-Корчеватская).

Где купаться в Киеве на Крещение 2020

Недавно Факты ICTV писали о том, какой будет погода на Крещение 2020.

Источник: КП Плесо

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