Всемирный день театра 2020 - лучшие поздравления в открытках

27 марта отмечается Всемирный день театра. Ежегодно в этот день принято поздравлять всех, кто имеет отношение к этому виду искусства — от режиссеров и актеров до билетеров и гардеробщиц.

Праздник всех работников театра ввели в 1961 году делегаты IX конгресса Международного института театра при ЮНЕСКО.

И хотя из-за карантинных мер в Украине работники театра не смогут в этом году отметить праздник и порадовать своих зрителей представлениями, не забудьте поздравить их и пожелать им профессиональных успехов.

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Во Всемирный день театра сайт Факты ICTV подготовил праздничные открытки, которыми можно поздравить слуг Талии и Мельпомены.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие мероприятия в Киеве отменили из-за пандемии коронавируса и карантина.