PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

День театра — поздравления в открытках

27 марта отмечается Всемирный день театра. Ежегодно в этот день принято поздравлять всех, кто имеет отношение к этому виду искусства — от режиссеров и актеров до билетеров и гардеробщиц.

Праздник всех работников театра ввели в 1961 году делегаты IX конгресса Международного института театра при ЮНЕСКО.

И хотя из-за карантинных мер в Украине работники театра не смогут в этом году отметить праздник и порадовать своих зрителей представлениями, не забудьте поздравить их и пожелать им профессиональных успехов.

Читайте: День театра — лучшие СМС-сообщения

Во Всемирный день театра сайт Факты ICTV подготовил праздничные открытки, которыми можно поздравить слуг Талии и Мельпомены.

Всемирный день театра 2020 - лучшие поздравления в открытках

Всемирный день театра 2020 - лучшие поздравления в открытках

Всемирный день театра 2020 - лучшие поздравления в открытках

Всемирный день театра 2020 - лучшие поздравления в открытках

Всемирный день театра 2020 - лучшие поздравления в открытках

Напомним, ранее мы рассказывали, какие мероприятия в Киеве отменили из-за пандемии коронавируса и карантина.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка