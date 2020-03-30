Билли Айлиш и Мэрайя Кэри: звезды дали онлайн-концерт Living Room Concert for America

Меломаны со всего мира прослушали выступления любимых артистов во время онлайн-концерта iHeart Living Room for America, который прошел 29 марта в 9.00 по восточному времени (30 марта в 5.00 по Киеву) на телеканале Fox.

Музыкальное мероприятие организовал Элтон Джон для того, чтобы люди со всего мира могли развеселиться во время карантина, а также собрать деньги для помощи сотрудникам медицинской сферы, работающих в условиях пандемии.

На мероприятие откликнулись Билли Айлиш, Мэрайя Кэри, Алисия Киз, Backstreet Boys, Тим Макгроу, Билли Джо Армстронг из Green Day, Камила Кабелло, HER и Сэм Смит.

Сайт Факты ICTV собрал выступления звезд, которые уже доступны в сети:

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Напомним, в Украине из-за коронавируса отменили все концерты.