PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Культура

Музеи в Ватикане откроются 1 июня

Музеи Ватикана возобновят свою работу с 1 июня.

— Открытие наших музеев совпадает с постепенным ослаблением почти 3-месячного карантина в Италии, — говорится в сообщении.

Кроме Ватиканских музеев можно будет посетить папские виллы Кастель Гандольфо.

Читайте: Ватикан отпустил грехи врачам и тем, кто заразился коронавирусом

Все посетители должны пользоваться индивидуальными защитными средствами (маски, перчатки, антисептики), а также проходить температурный скрининг.

Для контроля за количеством людей в музеях заработает сервис предварительного бронирования билетов.

В Ватиканских музеях хранятся известные шедевры эпохи Возрождения, а также множество древнеримских и египетских артефактов.

Напомним, Факты ICTV публиковали подборку семи лучших музеев мира, которые можно посетить онлайн.

Источник: Vatican News

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка