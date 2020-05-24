Музеи Ватикана возобновят свою работу с 1 июня.

— Открытие наших музеев совпадает с постепенным ослаблением почти 3-месячного карантина в Италии, — говорится в сообщении.

Кроме Ватиканских музеев можно будет посетить папские виллы Кастель Гандольфо.

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Все посетители должны пользоваться индивидуальными защитными средствами (маски, перчатки, антисептики), а также проходить температурный скрининг.

Для контроля за количеством людей в музеях заработает сервис предварительного бронирования билетов.

В Ватиканских музеях хранятся известные шедевры эпохи Возрождения, а также множество древнеримских и египетских артефактов.

Напомним, Факты ICTV публиковали подборку семи лучших музеев мира, которые можно посетить онлайн.

Источник: Vatican News