Оксана Забужко — биография, цитаты, произведения

Оксана Стефановна Забужко 19 сентября празднует свое 60-летие.

Поклонники писательского творчества называют Оксану Забужко публичной интеллектуалкой.

Биография Оксаны Забужко впечатляет: первый сборник стихов она издала в 9 лет, имела опыт преподавания украинского языка и литературы в Гарварде, получила 14 престижных наград, а ее книги переведены на 20 языков мира.

О детстве и родителях

В автобиографии Оксана Забужко рассказала, что росла в чем-то весьма похожем на тюрьму с облегченным режимом: с пяти лет твердо знала, что вне дома, с чужими, надо молчать или говорить не то, что думаешь.

Детские стихи начала писать в пятилетнем возрасте, их охотно печатали какое-то время в периодике (пока отца не достало КГБ уже в Киеве, а фамилия попала в черный список).

— Уже в 9 років шкварила таку… дисидентсько-патріотичну лірику, що сміливо можу сказати: своїм “шістдесятництвом” (коли п’янієш від сміливості вимовити заборонене слово) я чесно відхорувала у дитинстві.

Родители оба по специальности филологи-украинисты, нереализованные (обе диссертации так и остались в ящике) из-за запрета на получение ученой степени.

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О советской власти

Несмотря на антисоветский дух, которым пропитаны многие произведения Оксаны Забужко, вот как она описала свое отношение к этой эпохе.

— Якщо я завдячую радянській владі чимось добрим, то це тим, що вона вчасно поклала край моїй літературній кар’єрі на цілий “брєжнєвський період”. Інакше, з моїм акторським хистом… Я вельми швидко навчилась би, як приподоблятися дядям і тьотям з редакцій, і так би й не докопалася до власного голосу — як воно зазвичай відбувається з літературними “вундеркіндами”.

О родном городе Луцке

Как вспоминала Оксана Забужко, у нее осталось сознательное ощущение древней и очень аутентично-украинской урбанистической культуры, память о которой “упорядочила ее генетически”.

Когда в 1986 году Оксана Забужко впервые выходила замуж, то немалое значение имело то, что муж Андрей Филипович – двоюродный племянник поэта Павла Филиповича, который происходит из одной из древнейших украинских шляхетских семей.

— Це не примхи схибнутої на генеалогії інтелектуалки – радше потреба відбудувати свою культурну тотожність, до невпізнанності понівечену імперською ідеологією, протест, дарма що наївний проти сучасного жалюгідного становища українців, окраденої з власної історії.

О студенческих годах

Оксана Забужко училась на философском факультета КНУ им. Тараса Шевченко.

— Найпохмуріший період соціальної диференціації, роздвоєння на “себе для світу” і “себе для себе”.

О происхождении

Из семейных преданий семьи писательницы, истинное родовое фамилия Забужские – из тех Забужских, один из которых, во времена Хмельницкого полевой начальник, в 1649 году перешел на польскую сторону и даже владел гетманской булавой.

Как писала Оксана Забужко, в той семье вообще постоянно жили темные страсти и амбиции. Еще в XVIII веке какой-то прямой предок был поставлен перед судом за колдовство.

Прадед поджег кому-то поместье и вынужден был скрываться. Дед в 1918 году бежал из родительского дома добровольцем УГА.

— Щодо жінок, то всі були якісь відьмуваті. Але далі четвертого коліна материнського родоводу не знаю.

***

Мої предки були не вбогі

На пісні та свячені ножі –

З моїх предків, хвалити Бога,

Заволоком ніхто не служив!

Ох і моцна була порода –

Соловки, Магадан, Колима,

Мої предки були народом,

Тим народом, якого нема.

О Полевых исследованиях украинского секса

После выхода в 1996 году книги Оксаны Забужко Полевые исследования украинского секса писательница столкнулась с бурными и часто противоречивыми реакциями.

— Ця книга навчила мене зневажати славу як чисто деструктивний чинник для всякої, живою душею людини.

Критики оценили Полевые исследования украинского секса как первый феминистический роман новейшей украинской литературы.

Издательство День о книге: Важнее этой бомбы — только атомная.

Оксана Забужко о характере украинцев

Писательница Оксана Забужко в видеоинтервью Фактам ICTV рассказала о украинцах — их характере, чертах и исторических привычках.

Также она прокомментировала отношения украинцев к государству: почему мы не любим власть, ведемся на ложь и не любим соблюдать правила.