Доброволец в жизни и на экране: Олег Шульга рассказал про съемки в сериале ICTV

Уже 29 сентября на телеканале ICTV пройдет премьера сериала Доброволец. Режиссером картины стал Ахтем Сеитаблаев, продюсером – Игорь Кондратюк.

Главный герой – Дмитрий Кравченко, доброволец АТО, который после ужасных трех лет войны возвращается домой, но тут его ждет не только жена, а и борьба с посттравматическим синдромом и реальными врагами, которые пытаются совершить в Киеве теракт.

Роль Дмитрия играет актер с настоящим боевым прошлым на Востоке Украины – Олег Шульга. В интервью Фактам ICTV Олег поделился впечатлением о съемках, своим отношением к теме войны в искусстве, а также рассказал о главном посыле своего персонажа.

— Какой была ваша первая реакция, когда вас пригласили играть роль командира подразделения в сериале Доброволец?

— Первой реакцией было радостное удивление. Потому что сначала я проходил пробы на роль второго плана, уже после них позвонили и пригласили на вторые – на роль Дмитрия. Сценарий к сожалению, был на тот момент не очень совершенным. Но у меня было огромное желание играть и в процессе картина начала проясняться.

Также это случилось благодаря Ахтему, который во время нашего общения заряжал нас желанием создавать сериал про воинов и войну, а таких сейчас очень мало на телеэкранах. Именно во время общения с Ахтемом и прояснились главная тема моего персонажа. Поэтому я чувствовал радость, желание работать и сделать эту работу как можно лучше.

— Как вы относитесь к тому что некоторые роли сыграли в военные?

— Да, в эпизодических ролях принимали участие парни с военным опытом и это очень облегчает рабочий процесс. Им не нужно объяснять, как держать оружие, как ходить, как падать, стрелять. С ними можно как с военными: ставить задачу, а они ее выполняют. И это очень улучшает и ускоряет съемку.

— А вам помогал этот опыт или мешал?

— Безусловно не мешал, а помогал. Я демобилизовался в 2015 году, но до момента съемок я все равно жил в этой теме. Я и до сих пор живу в теме войны и людей после войны в цивильном пространстве. Мы все знаем много случаев в жизни, когда сложно делить цивильное пространство с ветеранами войны. И эта проблема, к сожалению, в искусстве абсолютно не раскрыта.

Никто ее не освещал, но я считаю, что на эту тему нужно обратить внимание в первую очередь. Потому что искусство создает модели, по которым пытаются жить люди и если этого не сделать, то отношения с людьми, которые пережили войну будут иметь случайный и хаотичный характер. Я думаю, что мой опыт помог и был выражением моей позиции.

— Что больше всего запомнилось в съёмочном процессе?

— Наверное, не какие-то конкретные события, потому что актёрская работа — это событие в каждом моменте, Доброволец остался у меня в памяти образами. Первое — это знакомство и работа с Ахтемом Сеитаблаевым, а второе это мальчишеская радость, которую я называю: “Днепр рулит”, потому что главные роли в этом сериале исполняли выходцы из Днепра. И это моя личная радость, что днепровские актеры лучшие в мире.

Поскольку моя фильмография ещё очень короткая, я радуюсь каждому знакомству и люди для меня являются наибольшими событиями и воспоминаниями.

— А были тяжёлые для вас моменты съемок?

— Безусловно, был один день, когда мы снимали много боевых сцен и у меня была такая нагрузка, что я не успевал даже перекуривать или обедать. Когда мы его преодолели, я сам себе поставил галочку, что могу так работать.

— Какой главный посыл вы вложили в роль Дмитрия?

— Для меня лично самой важной темой в роли Дмитрия была злоба. Вроде-бы речь идет о защитнике, а тема злобы все равно где-то в подсознании. Когда речь идет о любви и семье, которая существует и хочет объединиться, только злоба ей мешает. Также в отношении ветеранов в обществе злоба существует с обеих сторон, к сожалению.

— Чего лично вы ожидаете от премьеры?

— Я хочу убедиться, что мы проделали достойную работу. Съемочный период – уже вчерашний день, то что я мог, я сделал. Сейчас только одно опасение, убедиться в том, что мы сделали это достойно.

София Зиновьева