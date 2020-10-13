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Факты / Культура

На Крещатике открыли выставку ко Дню защитника Украины

В Киеве ко Дню защитника Украины открылась выставка  Воля Украины или смерть. Увидеть ее можно у Главпочтамта на Крещатике.

Выставка представлена в виде 15 баннеров. На них изображены предпосылки антибольшевистских крестьянских восстаний в 1919-1920 годах.

Баннеры знакомят нас с атаманами повстанческих отрядов, а также с так называемыми повстанческими “республиками”.

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— Здесь можно увидеть, что делали люди, пытаясь отстоять свою свободу ценой своей жизни, — отметил глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович утверждает, что организаторы выставки хотят почтить память защитников Украины и донести людям правду о тех временах, которую пыталась уничтожить советская власть.

Выходные на Покров и День защитника Украины

Выходной на Покров и День Защитника Украины продлятся один день.

Эти праздники приходятся на среду, 14 октября. Поэтому украинцы имеют один день выходной.

Фото: Укринформ

Источник: Укринформ

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