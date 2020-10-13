В Киеве ко Дню защитника Украины открылась выставка Воля Украины или смерть. Увидеть ее можно у Главпочтамта на Крещатике.
Выставка представлена в виде 15 баннеров. На них изображены предпосылки антибольшевистских крестьянских восстаний в 1919-1920 годах.
Баннеры знакомят нас с атаманами повстанческих отрядов, а также с так называемыми повстанческими “республиками”.
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— Здесь можно увидеть, что делали люди, пытаясь отстоять свою свободу ценой своей жизни, — отметил глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович утверждает, что организаторы выставки хотят почтить память защитников Украины и донести людям правду о тех временах, которую пыталась уничтожить советская власть.
Выходные на Покров и День защитника Украины
Выходной на Покров и День Защитника Украины продлятся один день.
Эти праздники приходятся на среду, 14 октября. Поэтому украинцы имеют один день выходной.
Фото: Укринформ