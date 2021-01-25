Традиционный Венецианский карнавал в 2021 году состоится полностью в онлайн-формате из-за сложной эпидемической ситуации.

Организаторы отменили главные события — полет ангела с колокольни на площади Святого Марка, балы-маскарады и официальную ходу.

Для демонстрации костюмов будут созданы специальные виртуальные комнаты.

На канале Televenezia будут демонстрировать специальные тематические программы, посвященные истории Венеции и карнавальным традициям. Стриминги состоятся 6 и 7 февраля, а также с 11 до 16 февраля. Платформа сможет принимать до 100 тыс. пользователей в день.

По словам организаторов карнавала, в нынешних условиях очень сложно сохранить бренд карнавала, который ассоциируется с живыми представлениями. Финансовые потери отрасли оцениваются в 80-90%, больше всего страдают мастерские, которые изготавливают маски и костюмы.

В прошлом году карнавал, который обычно длится три недели, сократили до двух дней.

С началом пандемии туризм в Венеции почти прекратился, за исключением нескольких летних месяцев, когда в город приезжали итальянцы из других регионов и немного иностранцев.

Представители туристической отрасли надеются, что к лету ситуация улучшиться, и в городе состоится перенесенный с прошлого года Венецианский фестиваль архитектуры, события, посвященные 1600-летию Венеции, а также Венецианский кинофестиваль, дирекция которого уже объявила сроки проведения с 1 по 11 сентября.

История карнавала

Венецианский карнавал — один из старейших в мире, который берет свое начало еще с раннего Средневековья.

Во времена расцвета Венецианской республики (697-1797) итальянцы ходили в масках в неделю перед великим постом и по жирный вторник — за 40 дней до Пасхи.

Традицию карнавальных гуляний отменил Наполеон, и ее возродили только в 1970-х.

Источник: La Nuova