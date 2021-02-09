Министерство культуры Украины запускает программу по поддержке культурной индустрии с помощью внедрения сертификатов на спрос. Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на всеукраинском форуме Украина 30.

По таким сертификатам человек сможет получить определенную услугу в сфере культуры и туризма. Например, приобрести в магазине несколько книг, или переночевать в каком-то украинском отеле несколько суток.

Ткаченко заявил, что программа заработает уже в ближайшее время, и может потребовать изменений в действующем законодательстве.

Такие меры, по мнению чиновника, помогут восстановиться культурной сфере во время адаптивного карантина, ведь она сильно пострадала из-за пандемии коронавируса.

— То, что мы видим сейчас, — это невозможность получать культурные услуги из-за недостаточности средств. Лишь половина населения в прошлом году пользовалась культурными услугами, — отметил министр.

Туризм после пандемии

Перед этим Александр Ткаченко заявил, что сфера туризма в Украине претерпела наибольшие убытки за последний год. По прогнозам Министерства культуры, для ее восстановления потребуется не менее двух лет.

Фото: Министерство культуры