PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Культура

Последний день Помпеи. Существует ли проклятие древнего города

Катерина Павловська Журналист

Пока солнечная Италия только решает, пускать ли туристов в этом году, в стране разгорелся громкий археологический скандал.

Последний день Помпеи. Существует ли проклятие древнего города

Стало известно, что в одном из крупнейших музеев под открытым небом, на руинах города Помпеи туристы не только ежегодно похищали артефакты, но и возвращали их по почте, сопровождая это странными формулировками, что они приносят несчастье своим владельцам. Удивительная история длилась годами, но ее детали стали известны только в этом году.

Скандал длиной в 15 лет

Первую посылку представители музея города Помпеи получили в 2005-м. Турист из США отправил несколько маленьких камней. Вместе с ними была и записка, в которой мужчина утверждал, что похищенные во время туристической поездки в Италию артефакты, находившиеся на территории руин, принесли ему несчастье в жизни, большие убытки и банкротство.

Мол, он просит прощения и возвращает их. Именно тогда, 15 лет назад, скандал впервые попал на страницы газет.

— В Италии об этом было известно давно, писала местная пресса. А вот для всего мира это стало недоумением. Меня больше удивляет то, что туристы, которые выносят эти вещи – не всегда представители бедных стран, то есть такой закономерности нет вообще.

Бандероли приходят из США, Канады, даже Индии и европейских стран, таких как Швеция, – рассказывает итальянский писатель Джованни Кателли.

Последний день Помпеи. Существует ли проклятие древнего города?

Именно история из Канады недавно попала на первые полосы мировых газет. Женщина, подписавшаяся Николь, вернула несколько камней и кусок мозаики. Написала она и большое письмо, где объяснила, что украла эти вещи 15 лет назад.

Они принесли несчастье ее семье, а у самой Николь начались большие проблемы со здоровьем. Письмо получили представители туристического агентства, которые передали вещи карабинерам из жандармерии Помпей.

— Археологический парк Помпеи – это огромная площадь. Я понимаю, когда туристы, находясь внутри, не осознают значимость территории. Для них это просто прогулка – огромный город, где они гуляют по улицам. Но нет, это музей, и то, что находится внутри – это музейные экспонаты.

Часто предметы выносят по кусочкам, то есть обломкам, не зная, что они очень важны для памяти, – комментирует туристический гид, работающий на юге Италии, Светлана Мирошникова.

Последний день Помпеи. Существует ли проклятие древнего города?

История города Помпеи. Почему его считают уникальным памятником археологии

Древнеримский город Помпеи некогда простирался у подножия вулкана Везувий и был законсервирован, когда произошло извержение и накрыло город вместе со зданиями и жителями. О том, что творилось во время этой катастрофы, известно достаточно подробно из писем свидетелей, проезжавших рядом.

Последний день Помпеи. Существует ли проклятие древнего города?

24 октября 79 года в полдень вулкан проснулся после долгого молчания, выбросил в воздух столб пепла, который впоследствии ветер донесет аж до Сирии и Египта. Но погибнет город ночью.

— Некорректно считать, что погибли все. Жители города имели 12 часов для того, чтобы покинуть его. Кто хотел, тот так и сделал. И все же в своих домах остались многие люди. Вулканический пепел глубокой ночью обрушился на город, накрыл около 2 тыс. человек, у которых, по расчетам ученых, оставался всего один вздох.

Далее дышать в раскаленном газовом облаке было уже невозможно. Наверное, одним из первых, что просят увидеть туристы, являются так называемые формы человеческих тел. Мы их называем “слепками” жертв трагедии, – объясняет Светлана Мирошникова.

Последний день Помпеи. Существует ли проклятие древнего города?

В это трудно поверить, но даже местные забыли о пропавшем городе почти на 2000 лет. Вначале строители случайно нашли только часть городской стены. Копать серьезно начали в 18-м веке и с ужасом поняли, что отдельные фрагменты – это огромный город. В земле находили пустоты, которые попытались залить гипсом, благодаря чему и получились так называемые слепки людей и даже животных, погибших в ту трагическую ночь.

Современные случаи возвращения артефактов. Существует ли проклятие?

Историю с возвращением артефактов администрация музея решила обнародовать недавно. Оказывается, письма и посылки им приходят почти каждую неделю.

Читайте
Археологи раскопали в Помпеях древний Дом дельфинов

“Частицы истории” также передают пограничники, карабинеры и представители туристической сферы. Громкий случай произошел с испанцем, который вернул целых 5 пакетов похищенных вещей, в том числе бронзовую фигурку, считавшуюся пропавшей еще с 1987 года.

Фото одной из таких посылок на своей странице в Instagram недавно обнародовал генеральный директор археологического парка Массимо Oсанна. В записке – очередное раскаяние: 50 лет назад я извлек этот фрагмент из здания в Помпеях. Мне стыдно, и я возвращаю его хозяевам. Прошу прощения!

Последний день Помпеи. Существует ли проклятие древнего города?

Один подобный случай помнит и гид Светлана Мирошникова. Мужчина позвонил ей, умоляя вернуть пепел, который почему-то взял в Помпеях. Готов был переслать его по почте, только бы быстрее! Мол, в его жизни тоже из-за этого начались большие проблемы. Обещал и денежное вознаграждение. Однако скептик в ней тогда победил:

— Я ему говорила, что Помпеи – это замечательное место. Я работаю там и не чувствую никакой негативной энергетики. К тому же, довольно странно брать что-то и проносить через охранников на территорию музея, и я отказала, даже не спросив о гонораре. Кажется, и его самого удалось убедить в бессмысленности такого подхода.

Стоит ли красть артефакты?

За подобные варварские действия вам может грозить не только месть высших сил. Вывоз за границу артефактов, возраст которых превышает 100 лет, в любой стране мира, скорее всего, будет иметь суровое наказание.

Последний день Помпеи. Существует ли проклятие древнего города?

В Италии это € 1500 штрафа и пожизненный запрет на въезд в страну. Так стоит ли превращать беззаботные прогулки местами римских патрициев в будущие проблемы? Мистические или нет.

 

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх