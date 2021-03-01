Последний день Помпеи. Существует ли проклятие древнего города?

Пока солнечная Италия только решает, пускать ли туристов в этом году, в стране разгорелся громкий археологический скандал.

Стало известно, что в одном из крупнейших музеев под открытым небом, на руинах города Помпеи туристы не только ежегодно похищали артефакты, но и возвращали их по почте, сопровождая это странными формулировками, что они приносят несчастье своим владельцам. Удивительная история длилась годами, но ее детали стали известны только в этом году.

Скандал длиной в 15 лет

Первую посылку представители музея города Помпеи получили в 2005-м. Турист из США отправил несколько маленьких камней. Вместе с ними была и записка, в которой мужчина утверждал, что похищенные во время туристической поездки в Италию артефакты, находившиеся на территории руин, принесли ему несчастье в жизни, большие убытки и банкротство.

Мол, он просит прощения и возвращает их. Именно тогда, 15 лет назад, скандал впервые попал на страницы газет.

— В Италии об этом было известно давно, писала местная пресса. А вот для всего мира это стало недоумением. Меня больше удивляет то, что туристы, которые выносят эти вещи – не всегда представители бедных стран, то есть такой закономерности нет вообще. Бандероли приходят из США, Канады, даже Индии и европейских стран, таких как Швеция, – рассказывает итальянский писатель Джованни Кателли.

Именно история из Канады недавно попала на первые полосы мировых газет. Женщина, подписавшаяся Николь, вернула несколько камней и кусок мозаики. Написала она и большое письмо, где объяснила, что украла эти вещи 15 лет назад.

Они принесли несчастье ее семье, а у самой Николь начались большие проблемы со здоровьем. Письмо получили представители туристического агентства, которые передали вещи карабинерам из жандармерии Помпей.

— Археологический парк Помпеи – это огромная площадь. Я понимаю, когда туристы, находясь внутри, не осознают значимость территории. Для них это просто прогулка – огромный город, где они гуляют по улицам. Но нет, это музей, и то, что находится внутри – это музейные экспонаты. Часто предметы выносят по кусочкам, то есть обломкам, не зная, что они очень важны для памяти, – комментирует туристический гид, работающий на юге Италии, Светлана Мирошникова.

История города Помпеи. Почему его считают уникальным памятником археологии

Древнеримский город Помпеи некогда простирался у подножия вулкана Везувий и был законсервирован, когда произошло извержение и накрыло город вместе со зданиями и жителями. О том, что творилось во время этой катастрофы, известно достаточно подробно из писем свидетелей, проезжавших рядом.

24 октября 79 года в полдень вулкан проснулся после долгого молчания, выбросил в воздух столб пепла, который впоследствии ветер донесет аж до Сирии и Египта. Но погибнет город ночью.

— Некорректно считать, что погибли все. Жители города имели 12 часов для того, чтобы покинуть его. Кто хотел, тот так и сделал. И все же в своих домах остались многие люди. Вулканический пепел глубокой ночью обрушился на город, накрыл около 2 тыс. человек, у которых, по расчетам ученых, оставался всего один вздох. Далее дышать в раскаленном газовом облаке было уже невозможно. Наверное, одним из первых, что просят увидеть туристы, являются так называемые формы человеческих тел. Мы их называем “слепками” жертв трагедии, – объясняет Светлана Мирошникова.

В это трудно поверить, но даже местные забыли о пропавшем городе почти на 2000 лет. Вначале строители случайно нашли только часть городской стены. Копать серьезно начали в 18-м веке и с ужасом поняли, что отдельные фрагменты – это огромный город. В земле находили пустоты, которые попытались залить гипсом, благодаря чему и получились так называемые слепки людей и даже животных, погибших в ту трагическую ночь.

Современные случаи возвращения артефактов. Существует ли проклятие?

Историю с возвращением артефактов администрация музея решила обнародовать недавно. Оказывается, письма и посылки им приходят почти каждую неделю.

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“Частицы истории” также передают пограничники, карабинеры и представители туристической сферы. Громкий случай произошел с испанцем, который вернул целых 5 пакетов похищенных вещей, в том числе бронзовую фигурку, считавшуюся пропавшей еще с 1987 года.

Фото одной из таких посылок на своей странице в Instagram недавно обнародовал генеральный директор археологического парка Массимо Oсанна. В записке – очередное раскаяние: 50 лет назад я извлек этот фрагмент из здания в Помпеях. Мне стыдно, и я возвращаю его хозяевам. Прошу прощения!

Один подобный случай помнит и гид Светлана Мирошникова. Мужчина позвонил ей, умоляя вернуть пепел, который почему-то взял в Помпеях. Готов был переслать его по почте, только бы быстрее! Мол, в его жизни тоже из-за этого начались большие проблемы. Обещал и денежное вознаграждение. Однако скептик в ней тогда победил:

— Я ему говорила, что Помпеи – это замечательное место. Я работаю там и не чувствую никакой негативной энергетики. К тому же, довольно странно брать что-то и проносить через охранников на территорию музея, и я отказала, даже не спросив о гонораре. Кажется, и его самого удалось убедить в бессмысленности такого подхода.

Стоит ли красть артефакты?

За подобные варварские действия вам может грозить не только месть высших сил. Вывоз за границу артефактов, возраст которых превышает 100 лет, в любой стране мира, скорее всего, будет иметь суровое наказание.

В Италии это € 1500 штрафа и пожизненный запрет на въезд в страну. Так стоит ли превращать беззаботные прогулки местами римских патрициев в будущие проблемы? Мистические или нет.