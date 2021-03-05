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Факты / Культура
Софія Зінов'єва |

На Ивано-Франковщине вандалы срезали голову памятнику Шевченко

На Ивано-Франковщине вандалы отрезали голову памятнику Тарасу Шевченко под домом культуры.

На Ивано-Франковщине вандалы срезали голову памятнику Шевченко

Инцидент произошел в селе Подпечеры Тисменицкого района, о нем сообщил глава города Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

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Руслан Марцинкив в своем Facebook назвал это провокацией и выразил мнение, относительно “приурочения” этого вандализма ко дню рождения поэта (9 марта. — Ред).

— Надеюсь, что мы скоро узнаем, кто это сделал! Прошу правоохранительные органы найти преступников и достойно “оценить” эту провокацию, — написал мэр.

На Ивано-Франковщине вандалы срезали голову памятнику Шевченко

Во Львове вандал разбил стекло Мемориала Небесной сотни

23-летний киевлянин ночью разбил ногой стеклянное ограждение Мемориала Небесной сотни.

Полицейские установили, что парень сделал это умышленно, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

На нарушителя составили админпротокол по ст. 173 о мелком хулиганстве, ему грозит штраф, исправительные работы или административный арест до 15 суток.

Источник: Руслан Марцинкив

Фото: Руслан Марцінків

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