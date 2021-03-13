С 8 по 14 марта в Украине отмечают Масленицу или праздник Колодия.

В разных регионах эту неделю называют еще Сыропустной, Сырной, Пущением, Заговеньем, Пирогами и даже Бабьей.

В течение семи дней женщины лепили вареники, пекли блины, пирожки. Мужчины работали вместо них во дворе, в доме, чтобы женщины могли нагуляться.

Существовало поверье: если жена не развлеклась вдоволь на Масленицу, то год будет плохой. Много традиций и праздничных блюд на Масленицу в украинской культуре. И они довольно сильно разнятся с советской Масленицей.

История праздника

Масленицу или Колодий начали отмечать еще в IV веке на территории современных Киевской и Хмельницкой областей. После крещения Киевской Руси Церковь привязала этот праздник к неделе перед Великим постом. Поэтому праздник не имеет четко установленной даты.

В 2021 году Масленица началась в Международный женский день 8 марта, а закончится 14 марта Прощеным воскресеньем.

– Мне кажется, что украинцы немножко растерялись, потому что преимущественно праздновали Масленицу. Это не совсем украинский праздник. Он больше советский. У нас – Колодий, – рассказывает исследователь украинских культурных традиций Марина Саботюк.

По ее словам, праздник называют Колодий, потому что в течение последней недели перед Великим постом, когда еще можно было жениться, всем незамужним девушкам и парням в шутку цепляли деревянную колодку.

Могли повесить на шею, ногу, руку, чтобы будущие женихи и невесты видели друг друга издалека. И среди людей пошло выражение: на Колодку шла любовалась, а с Колодки шла – целовалась.

– Такие колодки украшали цветами. Это делали для того, чтобы стимулировать молодежь жениться и продолжать род. А потом древесину сжигали, – объясняет этнограф.

Если парень все же не заслал сватов в течение этой недели, он должен был откупиться деньгами или могорычом.

Еще один украинский обряд – рождение Колодия. В доме собирались пожилые женщины и разыгрывали его рождение. Клали на стол укутанное в полотно полено, украшали его разноцветными лентами и сухими ароматными цветами.

Выпивали за его здоровье, пели родильные песни, праздновали крестины. Правда, в четверг Колодий умирал и его сжигали. Этот обряд символизировал конец зимы и начало весны.

Блюда на Масленицу

Во время Масленицы ели очень много в течение всех семи дней. В основном это были блюда из яиц, молока и муки. Классическое меню на Колодия – вареники с творогом.

От мясных блюд уже отказывались. Хотя в понедельник хозяйки варили холодец из свиных ножек. Там был интерес не столько съесть это блюдо, сколько погадать на ножках. Косточки бросали к воротам. Если не долетали – к Пасхе человек не доживет. Перелетит через ворота – женится в течение следующего года.

Гадали и на варениках. Хозяйка клала в один копейку. И кому попадался такой вареник с сюрпризом, тот должен был стать в ближайший год богачом.

– Это последняя неделя перед Великим постом. Это та неделя, когда в нашей церкви исключают мясо и едят только масленичные продукты. Именно в Украине готовили вареники в форме Месяца, которые символизировали женское начало, и пекли блины в форме Солнца, которые означали мужское начало. И все идет к объединению женского и мужского, возрождению весны, – рассказывает исследовательница Марина Собатюк.

Основная идея праздника – не просто наесться. Поскольку до XIV века Новый год праздновался 1 марта, то Масленица является пережитком старых новогодних традиций. А новогодние традиции предусматривают: как встретишь Новый год, так его и проведешь. Поэтому это переедание является традиционным – чтобы год был плодоносным и сытным.

Сегодня же есть несколько популярных украинских блюд на Масленицу. Меню отличается в зависимости от региона. На Востоке жарят блины, на Западе – преимущественно пекут пончики и хворост, а вот в центре лепят вареники.

– Я сама из Житомирщины. Наш край богат лесами, повсюду в пищу мы добавляем их дары. В частности, на Масленицу у нас блины с грибами и зажаркой из лука. А на Закарпатье Масленица – это вообще самый интересный праздник. У них много овец. Там вареники готовят с различными сырами, в частности с брынзой. Где морские территории – Херсон, Одесса, Крым – там больше рыбных блюд. Вареники даже с камбалой лепят. Все зависит от региона, – рассказывает Марина.

Рецепты блюд

Вкусной начинкой для блинов хозяйки считали сочетание перетертого мака и груши. Но сначала пекли блины. Жарили преимущественно из гречневой муки. Сейчас же женщины предпочитают пшеничную. Етнограф Марина к ней добавляет еще по щепотке кукурузной и пшеничной.

– Для нас главное – это консистенция. Нет такого рецепта, где я все отмеряю. Я беру жирное молоко – 3,5%, 300 мл. Добавляю к нему полторы чайные ложки сахара, щепотку соли, два яйца, три столовые ложки муки пшеничной и щепотку кукурузной и овсяной. Чем реже будет тесто, тем тоньше будут блины. Важную роль здесь играет и сковорода. Лучшая – это чугунная, – говорит она.

Такие блины подойдут и к сладкой, и к соленой начинке. Сладкую делать очень просто: потушите нарезанную ломтиками грушу на сковороде вместе со сливочным маслом и корицей. Грушу, к слову, можно заменить яблоками. Далее заворачиваем в блин фрукт с перемолотым маком. Кто любит очень сладкое – можно добавить к начинке еще и сгущенное молоко.

Для тех, кто не хочет ограничиваться блинами – от Марины еще и рецепт простых ленивых вареников.

– Их очень легко делать. Я насыпаю ингредиенты на глазок. Беру 200 грамм сыра, добавляю сюда одно яйцо, четыре столовые ложки муки, щепотку сахара и соли. Вымешиваю тесто руками. Оно не должно липнуть к ним, – объясняет энограф.

Тесто раскатать в колбаску, нарезать и варить три минуты. Подавать со сметаной.

Кому нельзя поститься

СЗа разнообразными забавами и обрядами и проходила сыропустная неделя. Далее начинается Великий пост, продолжительностью в 48 дней. Но следует помнить – не всем людям можно соблюдать пост. Детям до 12 лет, пожилым людям, беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями этого делать не рекомендуют. Пост должен приносить радость и очищение души, а не проблемы со здоровьем.

Календарь питания в Великий пост 2021 на каждый день, читайте в материале Фактов ICTV.