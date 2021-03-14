Максимум драйва и жестокости: рецензия на спектакль Эрендира не хочет умирать

Спектакль с драйвом, эпатажем и актуальной и меткой сатирой, на которую хочется пойти еще раз. В Театре на Левом берегу в Киеве главный режиссер Одесского театра им. Василия Василько Максим Голенко поставил свою новую работу по пьесе Лены Лягушонковой Эрендира не хочет умирать.

Первоисточником материала является повесть классика литературы Габриэля Гарсиа Маркеса Невероятная и грустная история о невинной Эрендире и ее бездушной бабушке.

В центре сюжета история бабушки-деспота, вдовы контрабандиста и ее 14-летней внучки Эрендиры. Она обвиняет девочку в том, что их дом уничтожил пожар и ребенку до конца века не расплатиться за такой “грех”. Бабушка решает продать девственность своей внучки и определяет цену — 220 песо и банка тушенки. Сумма погашения долга обещает Эрендире пожизненное рабство.

Историю дополняет журналист, который наталкивается на историю о девочке, нацист, который женат на еврейке, Чебурашка и еще бесконечное количество деталей.

Прежде всего, стоит отметить сценическое оформление от художника-постановщика Олеси Головач. Она поставила фортепиано, вокруг которого происходят все вопиющие события в спектакле, а также устелила металлическими подсолнухами часть сцены.

В спектакле звучит живая музыка благодаря музыкантам, которые разместились в задней части сцены — там и барабаны, и гитара, и магический вокал. Они насытили представление латиноамериканскими ритмами и исполнили несколько легендарных композиций, таких как народная итальянская партизанская песня Bella ciao.

А теперь чуть больше о режиссуре и, собственно, актерской игре.

Режиссер спектакля Максим Голенко из тех, кто, к счастью, не боится демонстрировать свою позицию. В Эрендире она приперчена сатирой. Ряд актуальных шуток, вроде блокировки пакета каналов 112, Zik и Newsone — не влияют на сюжет, но провоцируют на ожидаемую реакцию зала. А еще несколько исторических ребусов, как вот с револьвером Фанни Каплан. Одна из сцен заставляет задуматься, как бы обернулась наша с вами жизнь, если бы она осуществила свою задумку.

Нарочитое повторение бабушкой и Эрендирой фраз о тональном креме Балет, туше Ленинград и пудре Красная Москва приправляют сюжет отголосками эпохи.

В спектакле демонстрируется весь деспотизм тоталитарных режимов — будь то советский или нацистский режимы — не важно. Ведь подобное всегда ассоциируется с диктатурой, отсутствием свободы, контролем над всеми сферами жизни.

Особой энергией полна Эрендира в исполнении Анастасии Пустовит. И без того чрезвычайно талантливая актриса вполне поняла замысел, который был заложен в материале, а также сквозное действие своего персонажа. Пустовит заставляет сопереживать Эрендире, в ожидании желанной свободы девочки. Но финал истории наталкивает на тупик, где на смену одному режиму приходит другой. После убийства бабушки девочка становится ее преемницей.

Эпатажную бабушку блестяще воплотил Дмитрий Олейник. Актер бескомпромиссно и органично расширяет собственные горизонты. Эту роль можно считать абсолютным мужским бенефисом в женской роли.

Я новое лицо — меня посадили, я сижу

Особый шарм придает Чебурашка в исполнении Антона Вахлиовского. Этот персонаж, на первый взгляд, сквозной. У него минимум слов, но его появление с поясом олимпийских колец является одним из компонентов стилизации эпохи. Еще одна из изюминок спектакля — журналист в исполнении Владислава Писаренко — наблюдать за поступками его персонажа — абсолютное удовольствие.

А еще спектакль порадует хореографическими номерами, появлением мотоцикла с коляской и сценами оживления мужа бабушки из гроба. И, осторожно, после спектакля вам будет синхронно радостно и грустно.

В спектакле два актерских состава: Эрендира (Анастасия Пустовит/Марина Климова), Бабка (Дмитрий Олейник/Дмитрий Сольовйов), Репортер (Владислав Писаренко/Александр Соколов), Улисс (Олег Гоцуляк/Михаил Досенко), Отец (Константин Костышин/Лев Сомов) , Мать (Светлана Штанько/Татьяна Круликовская).

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Бывают фильмы и спектакли, от которых после просмотра остается послевкусие сытости. Одной из таких представлений является Эрендира. Это спектакль, на который хочется непременно прийти еще раз, чтобы получить уже знакомую порцию гротеска, сатиры, потрясающей актерской игры и экшена от мастера своего дела Максима Голенко.

Ближайший показ премьерного спектакля Эрендира не хочет умирать в Театре на Левом берегу по адресу Броварской проспект, 25 состоится 31 марта, 7 и 24 апреля. Билеты можно приобрести здесь, их цена: от 100-600 грн.

Фото: Анастасия Мантач