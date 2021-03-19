19 марта 2021 года исполняется 91 год украинской поэтессе, живому классику украинской литературы Лине Костенко.

Вспомним самые интересные факты из жизни человека-эпохи.

1. Из-за упорства и незаурядной смелости Лину Костенко называют железной женщиной. Она всегда говорила и писала, что хотела. Даже когда ее коллеги боялись репрессий и молчали, она открыто критиковала власть. Такую несокрушимость поэтесса унаследовала от бабушки.

2. Поэтесса два раза выходила замуж. Первый раз — за поляка Ежи-Яна Пахлевского. В браке родилась дочь Оксана (поэтесса Оксана Пахлевская, — Ред.). Второй — за директора Киностудии имени А. Довженко Василия Цвиркунова. В этом браке родился сын Василий.

3. Лина Костенко отказалась от звания Героя Украины. По словам писательницы, ей не нужны никакие награды.

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4. За всю жизнь Костенко написала только одно прозаическое произведение — роман Записки украинского самасшедшего, который вышел в декабре 2010 года. Роман получил неоднозначные отзывы аудитории.

5. Одно произведение писательницы экранизировали. Это — киносценарий Проверьте свои часы 1963 года. В нем рассказывается об украинских поэтах, погибших во время Второй мировой войны. Фильм сняли в 1964 году, но его так и не увидели зрители. Его так переделали, что Костенко отказалась от авторства.

После презентации романа в 2010 году Лина Костенко редко появляется на людях и не дает интервью, но продолжает творить и нередко высказывается о событиях в украинском обществе. Поэтесса сейчас проживает в Киеве.

Самые актуальные стихи Лины Костенко

Лина Костенко писала стихи о любви, о женщинах, об Украине. Все они наполнены глубокими мыслями об истинных ценностях.

Самых известных и актуальные стихи — І все на світі треба пережити, Крила, Моя любове, Страшні слова, коли вони молчать.