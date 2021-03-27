Он один из самых молодых художественных руководителей театра и один из самых успешных режиссеров Украины. Стас Жирков возглавляет Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра, а сейчас делает эскиз по украинской пьесе в Малом театре Вильнюса.

В интервью Фактам ICTV режиссер рассказал о работе над спектаклем по пьесе Натальи Ворожбит в Литве, чем отличаются театры в разных странах, поделился мыслями, каким должен быть современный театр и назвал свою пятерку лучших постановок в Украине, которые стоит увидеть.

— Сейчас вы ставите спектакль в литовском театре. За год — это Ваша вторая постановка в Литве. Почему опять Литва? Расскажите, что это будет?

— Это моя давнишняя мечта. Я давно хотел поработать в Литве и так случилось, что совпало. Одни переговоры продолжались около двух лет, другие — около года. Осенью я поставил в городе Алитус спектакль Марите по литовскому бестселлеру Мое имя Марите Альвидаса Шляпикаса, а сейчас я работаю в легендарном Малом театре Вильнюса и это первая часть проекта, который называется Drama Test.

Это проект, который сделали новый директор Малого театра Симонас Клебас и Габриэла Туминайте. Они сделали лабораторию для молодых режиссеров. В основном это литовские молодые режиссеры, я единственный, кто представляет другую страну и мне это очень приятно. Это первая часть проекта. Сейчас я делаю эскиз за две недели. Затем пройдет определенное время, я вернусь и сделаю уже полноценный спектакль.

Я ставлю пьесу Натальи Ворожбит — нашего украинского драматурга Саша вынеси мусор. Это классный, современный, болезненный и ироничный текст о наших реалиях. Мне приятно, что я ставлю именно украинский современный текст на литовском языке с литовскими актерами в одном из лучших театров Литвы.

Также особое удовольствие в том, что до проекта у меня был десятиминутный разговор с легендарным Римасом Туминасом, а уже когда я приехал, у меня был двадцатиминутный живой разговор. Это такая особенность этого проекта, такая удовольствие для меня.

— Чем отличается театр в Украине и Литве?

— По своему опыту могу сказать, что в каждой стране у театра есть свои правила и законы. В основном все актеры и работники театра очень похожи друг с другом. Другое дело, что в Германии, Литве, Беларуси, Украине есть своя ментальность и это влияет на отношение к работе — это самое большое для меня различие. У каждого региона есть своя ментальность — театр во Франковске и театр в Одессе — это два разных театра, на самом деле. Уже не говоря о театрах в Украине, Литве или Германии. Они очень разные.

Но могу сказать, что конечно, актеры работают несколько иначе, службы тоже. Каждый раз это такой челлендж и опыт попытаться понять страну, где ты работаешь. И это очень здорово, и я рад, что у меня такого опыта уже достаточно много.

— Как вы подбираете себе материал? Я так понимаю, что вы сделали акцент на современную драматургию?

— У меня уже более 30 спектаклей и 90% из них — это современная драматургия. Некоторые тексты писались именно во время того, как создавалась спектакль — это Devised theatre. Для меня важно иметь какой-то современный текст в работе, потому что он мне ближе. Я понимаю время, в котором живу, проблемы, которые беспокоят людей, о которых говорится в пьесе.

Но это не значит, что я не готов ставить классику. Я ставил классические тексты, например В ожидании Годо в Германии. Для меня важно чувствовать время и понимать о чем я рассказываю, а современный текст дает такую ​​возможность.

— Когда актер имеет инную трактовку роли с режиссером во время работы над материалом. Что это меняет? Прислушиваетесь ли вы к актерам во время работы?

— Современный думающий хороший актер, я всегда работаю с хорошими артистами, — это человек, который является твоим партнером. Время, когда режиссер имел какую-то такую ​​демиургивську позицию, где он там что-то создает и тиранически работает, уже давно прошло.

Актер — это партнер, близкий человек во вреся создания спектакля. Конечно, надо находить общий язык, общую любовь так сказать, потому что все создается только в любви. Я говорю о любви к материалу, театру, сцене, к тому, что мы делаем и важность того, что мы делаем. Очень приятно, когда это удается.

— В Киеве ввели очередной локдаун. На сколько изменилась жизнь театра в эпоху пандемии?

— Жизнь театра меняется, потому что мы не можем показывать спектакли, продавать билеты, зарабатывать деньги и это конечно, огромная проблема. Поэтому, когда мы не можем зарабатывать деньги, мы не можем выплачивать ту зарплату, на которую рассчитывают все, кто работает в театре.

Это не хорошо, но такие обстоятельства. Так живет сейчас наш мир и мы ничего не можем с этим поделать. Мы должны подчиниться, набраться сил и терпения и, когда локдаун закончится 10 апреля снова начать показывать спектакли для своих зрителей.

— В прошлом году Театр на левом берегу устроил онлайн-показ Семейного альбома. При нынешних обстоятельствах, возможен ли театр сугубо в парадигме цифровых технологий?

— Что касается онлайн-показов, то Театр на левом берегу показал не только Семейный альбом. Также это был премьерный спектакль Человек из… и премьера Тамары Труновой Дом. Еще на одном фестивале мы показывали Плохие дороги (режиссер Тамара Трунова, — Ред.). В общем, у нас более десяти показов этих четырех спектаклей.

Для меня театра как такового онлайн — нет. Потому что все, что происходит онлайн, что происходит с видео — это уже другой вид искусства. Можем назвать это как киноискусство или телевизионное искусство. Конечно, есть театры, использующих VR-технологии и это можно назвать театром, но я оставляю за собой право называть вещи так, как я считаю нужным — поэтому для меня это не театр.

— Как вы относитесь к коллаборациям с другими театрами для создания совместного продукта?

— Когда я возглавил театр Золотые ворота, то мы одними из первых в независимой Украине начали делать копродукции. Сначала это была копродукции с Молодым театром — так появился спектакль Сталкеры, затем была копродукции с театром из Ивано-Франковска — так появился спектакль Слава Героям — то есть, это уже между городами. Затем была международная копродукция с Магдебургским театром и театром Золотые ворота — Почему не выжил Михаил Гурман.

Я очень хорошо отношусь к этому. Сейчас мы разрабатываем несколько международных совместных проектов. Я уверен, что так коллаборационно работает вся Европа. Мне кажется, что за этим наше будущее, фактически.

— На сколько важно театрам иметь “медийные лица”?

— В Театре на левом берегу много медийных актеров, которых все знают и любят. Я не считаю, что это необходимо для театра, потому что театр — это искусство, которое творится здесь и сейчас. Когда человек попадает в театр, то совершенно разные могут актеры, которые будут делать интересные, классные вещи, но для большого театра, который хочет заполнять зал на 400 мест весьма важно иметь в своем коллективе известные лица.

Но здесь важно иметь баланс, потому что если использовать только этот метод, как показывает практика, это не приводит к хорошему результату, потому что не всегда медийные лица и хорошие актеры — это одно целое.

Опять же скажу, что нам повезло, в Театре на левом берегу классные актеры и они в основном или медийные или нет — все они чрезвычайно важны и для каждого есть место, роли и так будет. Мы работаем на разные стороны и нам важны все актеры, которые есть в нашем театре.

— В вашем понимании, кто эти люди, которые сегодня идут в театр? Они идут на конкретного актера/актрису/режиссера или просто в театр?

— Если бы у меня был ответ на этот вопрос, то, наверное, что все зрители ходили бы только в Театр драмы и комедии на левом берегу Днепра и мы бы показывали по три спектакля в день.

В принципе, я много думаю по этому поводу, я могу сказать, что с момента, когда мы возглавили театр, как Стас Жирков и Тамара Трунова два года назад, я думаю, что наш зритель изменился, он стал младшим — это не 18-ти или 19-летние, хотя и такой зритель к нам пришел, я о возрасте 25-45. Такой активный и продуктивный возраст, когда люди готовы тратить свой бюджет на собственное удовольствие, когда они еще не задумываются над какими проблемами, которые ждут, возможно, в будущем.

С профессиональной точки зрения, мне трудно сказать, кто эти люди. Наверное, наш зритель тот, который любит, который живет в этой стране сознательно, который понимает проблемы этой страны здесь и сейчас, что нас окружает, его, возможно, волнуют те же проблемы, что и нас: это семейные, бытовые и международные проблемы нашей страны.

Театр должен исходить из того, что происходит здесь и сейчас в твоей стране, твоем городе, на твоей улице. Плюс-минус — это зрители, которые готовы видеть себя и что-то с этим делать.

— Вы согласны с высказыванием, что театр — искусство не для всех?

— Я не знаю, является ли искусство для всех, и оно всем нужно. Наверное, нет. Это показывает практика. Наверное, что искусство точно не для всех и театр точно не для всех. Будем надеяться, что это количество не для всех, что оно будет достаточным, для того, чтобы обеспечивать нас аншлагами, пока мы делаем свои проекты.

Несмотря на то, что театр существует огромное количество лет, я думаю, что у нас есть шанс, что все будет окей. Еще мы поборемся за зрителя и у нас есть возможность об этом не думать в хорошем смысле.

— Каким должен быть современный театр в Украине?

— Современный театр в Украине или за ее пределами должен быть открытым, смелым, откровенным, честным. Он должен быть о тебе, о тех проблемах, которыми живет твоя страна и твой город, он должен быть чуть впереди, в авангарде. Он должен быть с тобой иногда таким беспощадным, а иногда должен приласкать тебя. Он должен быть психологом для тебя, развлечением, он должен быть твоим лучшим другом — не тем, с которым тебе только хорошо, а тем, с кем можно разделить все, любые вопросы: проблемы, победы, счастье, радость.

Наверное, что Театр на левом берегу становится таким красивым, приятным, другом, который может сказать тебе правду, не будет тебе говорить только то, что ты хочешь услышать, который всегда готов поддержать и одновременно критически воспринимает тебя, себя и этот мир . Мне кажется, что таким и должен быть театр. Вот так.

— На какие спектакли посоветуете сходить в Театр на левом берегу после локдауна?

— Приходите к нам на любой спектакль. Мне не стыдно ни за один спектакль. В основном, я несу ответственность за те спектакли, которые есть в репертуаре при нашем появлении в театре, но есть прекрасные спектакли Тамары Труновой в театре еще раньше, спектакли Эдуарда Митницкого, которые есть в репертуаре — Три сестры или Майн Камф. Приходите, посмотрите, перечитайте аннотации, самое важное, чтобы вы были готовы куда вы идете, зачем вы идете — ответьте себе на эти вопросы.

— Топ-5 спектаклей в Украине по версии Стаса Жиркова?

— Это сложная история, особенно без своих спектаклей. Давайте так, номер один — Плохие дороги, режиссер Тамара Трунова в Театре драмы и комедии на левом берегу Днепра. Два — Miłość/Любовь в театре Золотые ворота — это спектакль польского режиссера Мыколая Миколайчика, художественный руководитель театра Ксения Ромашенко.

Три — это Нация в Ивано-Франковском театре имени Ивана Франко. Четыре — Добро пожаловать в ад в Молодом театре в Киеве, режиссер Андрей Билоус. И пятый номер — Семейный альбом — Театр драмы и комедии на левом берегу Днепра, итальянский режиссер Маттео Спьяцци. Я думаю, если вы посмотрите эти пять спектаклей, то точно жизнь не зря прожили.

Фото: Театр на левом берегу и из личного архива Стаса Жиркова