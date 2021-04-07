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Факты / Культура
Марія Степанюк |

В Нидерландах задержали подозреваемого в краже картин Халса и Ван Гога

Полиция Нидерландов арестовала подозреваемого в двух отдельных случаях краж картин нидерландских художников Винсента Ван Гога и Франса Халса из музеев, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса.

Картина Ван Гога и Халса

Представитель полиции Марен Уандер сообщила, что подозреваемым в похищении картин оказался 58-летний мужчина.

— Сегодня утром мои коллеги арестовали 58-летнего мужчину в Баарни, и мы подозреваем его в похищении двух картин Франса Халса и Ван Гога, — заявила Уандер в видеозаявлении.

Более детальной информации в отношении подозреваемого не было.

Уандер отметила, что похищенные картины до сих пор не нашли. Также она обратилась к общественности с просьбой предоставить любую информацию относительно полотен.

Похищение картин

В марте 2020 года воры похитили картину Ван Гога под названием Сад священника в Нюэнене весной, которая датируемая 1884 годом.

Картина была частью коллекции музея Гронингена с 1962 по 2020 годы. Ее похитили во время сдачи в аренду музею Сингера в Ларене, недалеко от Амстердама.

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Спустя пять месяцев воры ворвались в небольшой музей недалеко от города Утрехт и похитили картину мастера Золотого века Нидерландов Франса Халса.

Речь идет о полотне Два смеющихся мальчика с кружкой пива, которое датировано 1626 годом. Эксперты оценили его стоимость в €15 млн.

Интересно, что эту картину Халса трижды похищали за четыре века, в частности в мае 2011 года с того же музея. Впоследствии полиция в том же году нашла картину и арестовала четырех мужчин, которые пытались ее продать.

Источник: WHBL

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