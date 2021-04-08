Один из самых авторитетных фестивалей рекламы в мире Каннские львы в 2021 году состоится в онлайн-формате.

Организаторы фестиваля решили отменить офлайн-формат и перенести мероприятие полностью в онлайн. Причиной такого решения стала пандемия коронавируса.

— Каннские львы в 2021 году состоятся полностью в цифровом формате с 21 до 25 июня. Мероприятие на юге Франции не состоится (в формате оффлайн, — Ред.) в этом году, — говорится в заявлении организаторов.

Руководитель фестиваля Филипп Томас рассказал, что в течение последнего года они консультировались с клиентами и занимались разработкой учебной онлайн-платформы Lions Live.

— Теперь мы можем полностью перейти к этому формату в 2021 году, чтобы на виртуальной площадке объединить мировое рекламное сообщество в июне 2021 года — отметил Томас.

В этом году во время фестиваля запланированы мастер-классы, лекции и обсуждения с ведущими представителями рекламного бизнеса.

Более подробную программу фестиваля в 2021 году и имена участников организаторы объявят в ближайшее время.

Цифровой пропуск на фестиваль будет стоить €249, но все участники до 30 лет смогут приобрести билеты по льготной цене.

В 2020 году фестиваль Каннские львы сначала перенесли на октябрь, но в итоге отменили из-за пандемии.

Источник: Cannes Lions