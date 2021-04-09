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Факты / Культура
Марія Степанюк |

Задача литературы — ставить диагноз: Алексиевич пишет книгу о событиях в Беларуси

Писательница и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич анонсировала книгу о событиях в Беларуси после президентских выборов в августе 2020 года.

Світлана Алексієвич

Об этом она заявила в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

На вопрос корреспондента газеты, пишет ли она книгу о протестах в Беларуси, Алексиевич ответила:

— Да, Антон Чехов говорил, что задача литературы — ставить диагноз. Многие люди звонят мне, присылают свои воспоминания, — рассказала писательница.

Она также отметила, что белорусы живут между двумя опасностями — Лукашенко и Российской Федерацией.

— Мы хотим создать независимую процветающую страну. Но как? Я писательница, не политик, в моей книге я ищу ответ на этот вопрос, — добавила Алексиевич.

В то же время она сказала, что белорусы стремились к определенной степени ненасильственной революции.

— Мы хотели этого добиться без пролития крови. Это был идеалистический план.

Светлана Алексиевич с сентября 2020 года проживает в Берлине. Она переехала в Германию по приглашению Службы академических обменов страны.

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9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По данным ЦИК Беларуси победил Александр Лукашенко.

После объявления результатов выборов Беларусь охватили акции протеста. Силовики задерживали участников митингов и применяли к ним силу, открывали политически мотивированные дела против оппозиционеров.

Источник: Süddeutsche Zeitung

Фото: УНИАН

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