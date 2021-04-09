Власти Испании ввели запрет на экспорт картины, которую хотели продать на аукционе по стартовой цене в €1,5 тыс. Полотно может быть утраченной работой итальянского мастера эпохи барокко Микеланджело да Караваджо.

Картина была написана в XVII веке и изображает библейский отрывок из Ecce Homo — Иисуса Христа перед распятием.

Размер полотна 111 на 86 сантиметров. В каталоге аукциона она приписывается испанском художнику Хосе де Риберу, в работах которого прослеживается влияние Караваджо. Начальная цена лота составляла €1,5 тыс. Однако, если это является настоящей работой Караваджо Коронование терновым венцом, она может стоить до € 150 млн.

Испанские власти исключили полотно из списка предметов, которые были выставлены на аукцион.

Это произошло после того, как музей Прадо в Мадриде сообщил министерству культуры, о достаточном количестве документальных и стилистических доказательств, чтобы считать, что картина может быть оригинальной работой Караваджо.

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Министр культуры Испании Хосе Мануэль Родригес Урибес заявил, что он счастлив, что Испания оперативно отреагировали и сохранили картину в Испании.

— Возможно, эта картина действительно работа Риберы, как и было заявлено. Но, в любом случае, наше решение верное, ведь картина очень ценна. Надеюсь, что это Караваджо, — сказал министр.

Также чиновник напомнил, как в 1976 году испанские власти не смогла помешать Кливлендскому художественному музею приобрести Распятие святого Андрея — другую работу Караваджо. Это полотно принадлежало испанскому вице-королю Неаполя в начале XVII века.

В министерстве добавили, что эксперты собираются провести глубокое техническое и научное исследование предмета искусства, чтобы установить авторство картины.

На аукционе продали самую большую картину в мире

В марте работу британского художника Саши Джафри, которая является самой огромной картиной в мире на холсте, продали на аукционе в Дубае за $62 млн.

Полотно Путешествие человечества разделено на 70 каркасных секций общей площадью 1 595,76 м², что пропорционально почти четырем баскетбольным площадкам.