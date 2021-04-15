PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Культура
Марія Степанюк |

В антикварном магазине Брюсселя нашли украденную древнеримскую статую

Римская статуя, которая относится к I веку до нашей эры, была найдена спустя почти десять лет после похищения. Скульптуру украли из археологических раскопок в Риме.

Викрадена римська статуя

Два итальянских офицера натолкнулись на скульптуру без головы в антикварном магазине в Бельгии.

Они начали искать в базе данных похищенных артефактов и выяснили, что статуя Togatus считается официально пропавшей с 2011 года. Скульптура стоит около €100 млн ($120 млн).

Эти итальянские офицеры работают в отделе древностей военной полиции карабинеров, а с начала 2021 года находятся в Брюсселе в рамках отдельного расследования.

Однажды после работы они направились в городской района Саблон, который славится своими антикварными магазины и наткнулись там на мраморную фигуру.

Читайте
В Испании вероятную картину Караваджо едва не продали за €1,5 тыс.

Следствие подтвердило, что статую похитили из участка Villa Marini Dettina на окраине Рима в ноябре 2011 года. Бельгийские власти изъяли статую и вернула ее в Италию.

статуя Togatus

Фото: Министерство культуры Италии

Прокуратура Рима возбудила дело против итальянского торговца с испанским псевдонимом за получение похищенных товаров и незаконный вывоз статуи.

Кража картин Халса и Ван Гога

Полиция Нидерландов арестовала подозреваемого в двух отдельных случаях краж картин нидерландских художников Винсента Ван Гога и Франса Халса из музеев, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса.

Подозреваемым в похищении картин оказался 58-летний мужчина.

Источник: ВВС

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка