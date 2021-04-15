В антикварном магазине Брюсселя нашли украденную древнеримскую статую

Римская статуя, которая относится к I веку до нашей эры, была найдена спустя почти десять лет после похищения. Скульптуру украли из археологических раскопок в Риме.

Два итальянских офицера натолкнулись на скульптуру без головы в антикварном магазине в Бельгии.

Они начали искать в базе данных похищенных артефактов и выяснили, что статуя Togatus считается официально пропавшей с 2011 года. Скульптура стоит около €100 млн ($120 млн).

Эти итальянские офицеры работают в отделе древностей военной полиции карабинеров, а с начала 2021 года находятся в Брюсселе в рамках отдельного расследования.

Однажды после работы они направились в городской района Саблон, который славится своими антикварными магазины и наткнулись там на мраморную фигуру.

Следствие подтвердило, что статую похитили из участка Villa Marini Dettina на окраине Рима в ноябре 2011 года. Бельгийские власти изъяли статую и вернула ее в Италию.

Прокуратура Рима возбудила дело против итальянского торговца с испанским псевдонимом за получение похищенных товаров и незаконный вывоз статуи.

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