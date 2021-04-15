В антикварном магазине Брюсселя нашли украденную древнеримскую статую

Римская статуя, которая относится к I веку до нашей эры, была найдена спустя почти десять лет после похищения. Скульптуру украли из археологических раскопок в Риме.
Два итальянских офицера натолкнулись на скульптуру без головы в антикварном магазине в Бельгии.
Они начали искать в базе данных похищенных артефактов и выяснили, что статуя Togatus считается официально пропавшей с 2011 года. Скульптура стоит около €100 млн ($120 млн).
Эти итальянские офицеры работают в отделе древностей военной полиции карабинеров, а с начала 2021 года находятся в Брюсселе в рамках отдельного расследования.
Однажды после работы они направились в городской района Саблон, который славится своими антикварными магазины и наткнулись там на мраморную фигуру.
Следствие подтвердило, что статую похитили из участка Villa Marini Dettina на окраине Рима в ноябре 2011 года. Бельгийские власти изъяли статую и вернула ее в Италию.
Прокуратура Рима возбудила дело против итальянского торговца с испанским псевдонимом за получение похищенных товаров и незаконный вывоз статуи.
Кража картин Халса и Ван Гога
Полиция Нидерландов арестовала подозреваемого в двух отдельных случаях краж картин нидерландских художников Винсента Ван Гога и Франса Халса из музеев, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса.
Подозреваемым в похищении картин оказался 58-летний мужчина.