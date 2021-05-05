Иван Малкович о знакомстве с Линой Костенко и издательстве А-ба-ба-га-ла-ма-га

Иван Малкович — один их тех немногих издателей, чье имя знают читатели, ведь обычно они дай Бог, чтобы назвали издательство. С Малковичем, на самом деле, наоборот.

Грицеву школьную науку Ивана Франко большинство украинцев прочитали в младших классах и благополучно забыли, так откуда же эта А-ба-ба-га-ла-ма-га — мало кто помнит.

Факты ICTV предлагают вашему вниманию интервью с украинским поэтом и издателем Иваном Малковичем, в котором он рассказал о знакомстве с Линой Костенко, своих увлечениях и первом сборнике.

— Что вы любили делать в детстве?

— Я любил играть в футбол, а зимой — в хоккей. И это надо было успевать, я должен и учиться, а я был отличником, и в музыкальную школу ходить, дома были некоторые обязательства. На футбол и хоккей оставалось мало времени. Но я вырывался — это я любил.

— А что не любили?

— Я не знаю. У меня такой тип памяти, я помню, что я любил. Стихи я начал писать в восемь лет. Первое стихотворение было об осени, как у каждого серьезного поэта: Осінь — осінь, лист впадає, соловейко відлітає.

Все это такое смешное было. Но там был такой один образ в этом стихотворении, который давал какой-то шанс, что этот ребенок не совсем уже мыслит линейно. В десять лет я уже сделал первую самодельную книжечку.

— Рисовали тоже сами?

— Не то что рисовал. С рисованием у меня получалось хуже. Я что-то на обложке там нарисовал, но я ее сшил нитками так капарно, и видно было, что я это сам делал. Это было из такой грубой тетради. Там были стихи, сказка и песни с нотами. Но я подумал, что в этой книжечке пробивался издатель. Я пытался ее сделать книжечкой. Это же не было в какой-то обычном тетради.

— Сейчас все уже знают это название — А-ба-ба-га-ла-ма-га. А сколько людей могли правильно назвать ваше издательство?

— У меня всегда проблема была с правильным называнием. Я помню, как пришел открывать счет с уже зарегистрированным издательством. И у кого-то там была какая-то знакомая. Я писал стихи, книжечку принес, и мы так хорошо беседуем, а она спрашивает, а как будет называться? Говорю: А-ба-ба-га-ла-ма-га. Она: Гы-гы. А потом: А как все-таки будет называться? Я говорю: А-ба-ба-га-ла-ма-га. Она тогда засмеялась меньше, потому что шутка затянулся. Когда я уже в третий раз сказал, то она: Как А-ба-ба-га-ла-ма-га?

Потому что это было трудно запомнить. Наконец, зарубежные мои коллеги, когда мы встречаемся на книжных мировых форумах — конечно, они не могут произнести и что-то: А-ля-ля-ля-ля. И мы обнимаемся, и они уже знают, как это примерно на звук.

— А с Линой Костенко как Вы познакомились? Наверно, Вас все спрашивают.

— С Линой Костенко был особый такой случай. У меня вышел сборник в Литературной Украине с предисловием Дмитрия Павлычко. Это огромная редкость, потому что там давали один — два стихотворения, но так, чтобы на целую страницу, с фотографиями.

Когда через год где-то у меня было в Союзе обсуждение, я вижу, что в зал заходит Лина Костенко. Мы узнали ее по фотографиям, так как вживую никто не видел Лину Костенко, а тогда уже вышли ее книги: Маруся Чурай, Берегами вечной реки — лучшие ее книги. И такое ощущение, что будет огромное фиаско. Она скажет: Все, это никуда не годится. Но все вышло иначе. С настоящими большими писателями работать было легче. С Николаем Винграновским, так же с Линой Костенко. У нас большое взаимопонимание.

— Много читаете для себя, для отдыха?

— В прошлом году, из-за этого локдауна — это была отдушина, я живу за городом. Я продолжал редактировать книги, общался с авторами, художниками. Я больше читал, мог прочитать книги, о которых я мечтал давно. Ко мне вернулось творчество и я выдал новую поэтическую свою книгу. Когда есть больше времени для чтения, то тогда человек более творческий.

Издательство Ивана Малковича А-ба-ба-га-ла-ма-га основано в Киеве в 1992 году. Это первое детское частное книжное издательство в независимой Украине.

С 2008 года А-ба-ба-га-ла-ма-га начала печатать книги для всех возрастов. Иван Малкович полностью контролирует процесс издания каждой книги — от рукописи до полиграфии.