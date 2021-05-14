14 мая Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр вместе с главой Офиса президента и премьер-министром открыли в Бабьем Яре символическую синагогу – Место для размышлений.

Церемония была приурочена ко Дню памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.

На церемонии присутствовали официальные лица, религиозные лидеры, послы, культурные и общественные деятели, праведники и их родственники.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак на церемонии открытия символической синагоги подчеркнул, что сегодня важно почтить память о людях, погибших в Бабьем Яру, и поблагодарить тех, кто спасал их, рискуя собственной жизнью.

— К сожалению, слово война и война как таковая не исчезли из нашей жизни, – отметил он. – Я хотел бы пожелать нам всем, в первую очередь, мира. И сказать слова благодарности тем, кто сегодня приложил усилия и сделал возможным открытие этого Места для размышлений. Места, куда будут приходить киевляне, гости нашего города, чтобы вспомнить, что произошло в Бабьем Яре, чтобы вспомнить героев, чтобы вспомнить Праведников народов мира.

Он также передал слова благодарности и уважения от президента Украины и сообщил, что глава государства подписал указ, которым устанавливается постоянная государственная стипендия для праведников, украинцев, которые спасали евреев во время Холокоста.

— Место для размышлений в виде символической синагоги – большой шаг на пути восстановления памяти о всех, кто погиб в этом месте в годы Второй мировой войны. Это знаковое событие – наглядное свидетельством того, что в украинском общественном сознании утверждаются высокие идеалы уважения к человеческой жизни, признание ответственности и памяти, которые будут способствовать построению свободного демократического общества в нашей стране, – подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он также добавил: важно, что именно здесь, непосредственно на месте трагедии и на месте упокоения погибших, открывается символическая синагога, где каждый сможет духовно вспомнить погибших.

Украинское государство является истинным, настоящим общим домом для всех национальностей, религий и традиций, среди которых иудаизм занимает почетное место.

Шмыгаль уверен, что мемориальная синагога станет святым местом, местом духовного единения и братского диалога.

— Открытие Места для размышлений в Бабьем Яре – это шаг, который позволит почтить память десятков тысяч евреев-киевлян, погибших в страшные времена Холокоста. Открывая синагогу, мы возвращаем память об этих людях. И очень символично, что делаем это в День памяти украинцев, которые, рискуя своей жизнью, спасали евреев, – отметил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Ткаченко добавил, что подвиг всех этих мужественных людей сегодня они также чтят.

По его словам, возрождение национальной памяти начинается с переосмысления тех мест, которые в советские времена были заброшены. Которые намеренно и сознательно маскировались под места развлечений, отдыха, рекреации, призывая забыть, что на самом деле случилось. Так было и здесь, с Бабьим Яром.

В мероприятии также приняли участие основатель и президент французской организации Яхад-ин Унум, главный стратег и глава Академического совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр, римско-католический священник, отец Патрик Дебуа и архитектор, профессор Базельского университета, автор уникальной синагоги в Майнце и символической синагоги в Бабьем Яре Мануэль Герц.

— В Бабьем Яре было убито больше людей, чем где-либо на планете. Ответом на это ужасное преступление могла бы стать хмурая и минималистичная архитектура, традиционная для мемориалов Холокоста. Однако я уверен, что монументальный и статический подход противоречит десяткам тысяч отдельных голосов жертв Бабьего Яра, – подчеркнул Мануэль Герц.

Герц добавил, что поэтому родилась идея создать перформативною архитектуру, которая трансформируется, удивляет и придает ощущение трепета. Синагога в Бабьем Яре должна объединять людей для коллективного ритуала памяти.

Патрик Дебуа отметил, что Бабий Яр – урочище, где тысяча немцев убили почти 34 тыс. евреев, детей и женщин. На глазах у всех. Это место массового убийства, о котором мы должны помнить.

Он также добавил – о Бабьем Яре мы должны помнить, чтобы научить молодое поколение по всей планете избегать участия в таких массовых преступлениях сегодня. К сожалению, до сих пор ежедневно на каждом континенте массовые стрельбы разрушают планету.

На церемонии открытия также присутствовали духовные лидеры Украины, представители разных церквей и конфессий: глава Украинской греко-католической церкви, председательствующий Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций Блаженнейший Святослав; главный раввин Киева и Украины Моше Реувен Асман (Всеукраинский еврейский конгресс).

А также председатель Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов Валерий Антонюк.

По словам главы Украинской греко-католической церкви Блаженнейшего Святослава, мы не имеем права забывать о страшной трагедии Холокоста, о жертвах и тех, кто потерял в ней своих близких.

Мемориализация в нашем государстве геноцидов, которые случались на территории Украины, станет должным и достойным способом сохранения памяти о невинных жертвах тоталитарных режимов и исцеления народной памяти.

— Наш долг – заботиться о людях, которые посещают Бабий Яр, чтобы почтить память и помолиться за упокой родных и всех, кто погиб в трагедии Холокоста. Открытие именно здесь, в Бабьем Яре, где всего за два дня были расстреляны почти 34 тысячи евреев, символической синагоги, места для размышлений и молитвы, является проявлением надлежащей им памяти и уважения, – подчеркнул Моше Реувен Асман, главный раввин Киева и Украины (Всеукраинский еврейский конгресс).

Моше Реувен Асман добаляет: важно, что мы открываем эту синагогу, как символ возрождения памяти уничтоженных нацистами евреев, именно в День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны, которые помогли им пережить те страшные времена.

Символическая синагога – место для размышлений и молитвы, – расположена в Бабьем Яре, рядом с памятником Менора, у склона оврага, который традиционно является местом скорби, молитвы и памяти жертв трагедии для евреев.

Ее спроектировал архитектор, профессор Базельского университета Мануэль Герц.

Конструкторские и художественные работы выполнили украинские механики, инженеры и художники.

Конструкция, которая подобно книге закрывается и открывается, украшена орнаментами и текстами молитв, которые повторяют традиционную роспись старинных синагог Западной Украины, уничтоженных во время Второй мировой войны и Холокоста.

Читайте Мемориальный центр Бабий Яр и режиссер Сергей Лозница представляют совместный проект

Потолок украшен рисунками в виде карты звездного неба и воспроизводит положение звезд 29 сентября 1941 года – в первый день массовых расстрелов в Бабьем Яре.

Синагога изготовлена из столетней древесины дуба, которую собирали из старых заброшенных сооружений из разных уголков Украины, что символизирует связь прошлого с будущим.

Добавим, что в этом году 14 мая Украина впервые отмечает День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Соответствующую официальную дату установила отдельным постановлением Верховная Рада в начале 2021 года.

Праведниками называют людей нееврейского происхождения, которые спасали евреев во время Второй мировой войны и Холокоста, часто рискуя собственной жизнью.

После войны 2 659 жителей Украины, чьи подвиги были задокументированы и зафиксированы спасенными или их родными, были удостоены звания Праведников народов мира от Израильского национального мемориала Катастрофы (Холокоста) и Героизма Яд Вашем.

По количеству Праведников народов мира Украина занимает 4 место среди 51 стран мира. Хотя украинцев, которые спасали евреев, было значительно больше. Основной этап сбора информации про подвиги праведников выпал на период, когда история Холокоста в СССР подвергалась политике забвения и искажения.

К сожалению, многие из этих историй подвига остаются неизвестными до этого времени.

Книга об украинцах, спасавших евреев от нацистов

К 80-летию трагедии Бабьего Яра будет издана Книга Праведников народов мира Украины, посвященная украинцам, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.

Книга подготовлена Еврейской конфедерацией Украины совместно с Мемориальным центром Холокоста Бабий Яр.